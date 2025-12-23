Local Wrestlers Shine With Impressive State Rankings

GRANITE CITY SPORTS - AREA STATE RANKED WRESTLERS

ST. CLOUD CRUSH
No. 2 215 LBS Sutton Kenning (12th)

SARTELL SABRES
No. 5 107 LBS Noah Barkowicz (8th)
No. 8 114 LBS Jayce Gruber (9th
No. 5 285 LBS Peyton Allen (12th) 

FOLEY FALCONS (No. 10AA)
No. 8 145 LBS Wyatt Wall (12th)
No. 6 160 LBS Hunter Wilhelmi (12th)
No. 5 189 LBS William Gutormson (12th) 

BECKER BULLDOGS (LEAN AND MEAN (AA)
No. 9 127 LBS Jacob Williams (10th)
No. 5 133 LBS Boston Kuschel (11th)
No. 2 145 LBS Bennett Kujawa (11th)
No. 9 152 LBS Levi Thompson (12th
No.10 172 LBS Brayden Boots (11th) 

PIERZ PIONEERS (LEAN AND MEAN  (AA)
No. 7 114 LBS Rylan Gruber (7th)
No. 5 145 LBS Carter Young (12th)
No. 4 189 LBS Jayden Zajac (10th) 

LITTLE FALLS FLYERS (No. 8AA)
No. 5 152 LBS Noah Cameron (12th)
No. 7 160 LBS Kobi Cameron (12th)
No. 1 215 LBS Ivan Petrich (12th)

ROCORI SPARTANS (LEAN AND MEAN (AA)
No. 10 107 LBS Trey Kraemer (10th) 

ALBANY HUSKIES
No. 1 189 LBS Connor Plumski (11th) 

HOLDINGFORD HUSKERS (No. 4 A)
No. 2 139 LBS Wyatt Pilarski (12th)
No. 3 145 LBS Lane Patrich (10th)
No. 2 160 LBS Masyn Patrich (12th)
No. 2 172 LBS Simon Boeckman (12th)
No. 6 189 LBS Kolton Harren (12th)
No. 1 215 LBS Jaxon Barkowicz (12th)

PAYNESVILLE BULLDOGS (No. 7A)
No. 3 107 LBS Tyson Meagher (8A)
No. 3 127 LBS Jamison Meagher (10th)
No. 7 133 LBS Roman Roberg (11th)
No. 10 139 LBS Rrayden Kierstead-Hahn (11th)
No. 9  152 LBS Mason Hanson (11th) 

EDEN VALLY-WATKINS EAGLES
No. 1 285 LBS Nick Becker (12th)

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS
No. 2 114 LBS Noah Jensen (9)

KIMBALL CUBS
No. 4 160 LBS Mark Schiefelbein (12th)

ROYALTON-UPSALA ROYALS
No. 4 189 LBS Jake Lenners (12th)

