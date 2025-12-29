Area Wrestling Tournaments Kicks Off A New Year Of Competition

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA  - JAGUAR WRESTLING TOURNAMENT

FRIDAY JANUARY 2ND - 2:30 Wrestling Starts

TEAMS: 

WATERTOWN-MAYER ROYALS No. 6AA
MARSHALL TIGERS AA Lean and Mean
BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS
EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES
LONG PRAIRIE-GREY EAGLE-BROWERVILLE THUNDER
MILACA-WOLVES
OSAKIS SILVERSTREAKS
OTTERTAIL CENTRAL
PIPESTONE ARROWS
RED ROCK CENTRAL FALCONS
SIBLEY EAST WOLVERINES

107 LBS - Micah Donahue, WTM No. 8AA

114 LBS - Noah Jensen, BBE No. 2A

121 LBS -
Joel Friederichs, WTM No. 1AA,
Lincoln Christenson, Marshall No. 2AA

127 LBS-
Titan Friederichs, WTM No. 1AA
Keynan Coeuquyt, Marshall No. 8AA
Blake Fischer, Osakis No. 10A

133 LBS-
Brodie Pachan, LPGE/B No. 8A
Sully Marx, WTM No. 10AA
Ashton Pastian, Osakis No. 10A

152 LBS - Caleb Mead, WTM No. 1AA

172 LBS - Tucker Hagen, Osakis No. 9A

285 LBS -
Sawyer Schendel, Milaca No. 1AA
Nick Becker,  EVW No.1 A

TOM KEATING MEMORIAL WRESTLING TOURNAMENT - FOLEY INTERMEDIATE SCHOOL FIELD HOUSE

SATURDAY, JANUARY 3RD - 9:30 Wrestling Starts

TEAMS:

ANNANDALE-MAPLE LAKE LIGHTING
FOLEY FALCONS NO. 10AA
KERKHOVEN-MURDOCK-SUNBERG FIGHTING SAINTS
MILACA FAITH CHRISTIAN WOLVES
NEW ULM EAGLES NO. 2AA
ORONO SPARTANS
PRINCETON TIGERS
ROYALTON-UPSALA ROYALS
ST. MICHAEL-ALBERTVILLE KNIGHTS NO. 3A
TOTINO GRACE EAGLES NO. 12AA

114 LBS  - Regan Johnson, New Ulm (10AA) 11th

121 LBS  - Brett Kiecker, Orono (4AA) 12th

127 LBS  - Logan Refsnider, Totino Grace (6AA) 10th

133 LBS - Jackson Refsnider, Totino Grace (3AA) 12th

139 LBS - Kane Johnson, New Ulm (5AA) 11th

145 LBS-
Elijah Rieser, New Ulm (6AA) 12th
Wyatt Wall, Foley (7AA) 12th

160 LBS - Hunter Wilhelmi, Foley (6AA) 12th

172 LBS - Payton Herbst, Totino Grace (4AA) 12th

189 LBS-
William Gutormson, Foley (5AA) 12
Lane Ruch, New Ulm (9AA) 11th
Jake Leners, Royalton-Upsala (4A) 12th

215 LBS - Joe Kruse, Totino Grace (3AA)

285 LBS-
Sawyer Schendel, Milaca (1AA) 10th
Emerson Johnson, New Ulm (7AA) 12th

