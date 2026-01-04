Foley Invitational Brings Excitement And Fierce Competition To Fans

Contributing Authors:
Roger Mischke, WJON

FOLEY “TOM KEATING” INVITATIONAL

FOLEY FIELD HOUSE - JANUARY 3RD

TEAM POINTS!

  1. New Ulm   228.5​
  2. Foley.             201
  3. KMS.              150.5
  4. Totino Grace 129.5
  5. Royalton        77.5 
  6. Princeton.     63.5
  7. AN/ML.           63.5
  8. Milaca.           58.5

SEMIFINALS

107 LBS

Chase Wilson (NEW ULM) Tech. Fall Kellen Vandermay (TG) 3:38
Eli Molitor (FOLEY) Dec. Alex Bragg (PRINCETON) 5-0

114 LB

Regan Johnson (NU) Fall Blade Hennings (TG) 1:28
Oswaldo Moreno (KMS) Maj. Dec. Chanel Johnson (NU) 14-3

121 LBS - (ROUND ROBIN)

C. Kiecker (NEW ULM)T. KLOPES (PRINCETON)
B. Miller (NEW ULM) J. Dietman (R/U)

127 LBS - (ROUND ROBIN)

Alex Portner (NEW ULM) Zane Moulzolf (FOLEY)
Parker Kipka (FOLEY)

133 LBS

Kane Johnson (NU) Tech. Fall Kody Nelson (PRINCETON) 2:29
Logan Refsnider (TG) Fall Simon Brenny (FOLEY) 2:45

139 LBS

Jackson Refsnider (TG) Tech. Fall Kaysen VanDerZwaa (MiLACA) 2:41
Wyatt Wall (FOLEY) Maj. Dec. Colton Noble (KMS) 16-3

145 LBS

Trey Gunderson (KMS) Fall Bennett Theisen (MILACA) 2:24
Jacob DeMarais (FOLEY) Dec. Elijah Rieser (NU) 4-1 OT

152 LBS

Hunter Wilhelmi (FOLEY) Maj. Dec. Cole Froelich (KMS) 19-7
Braxton Kiecker (NU) Fall Dane Bonebrake (TG) 3:40

160 LBS

Landon Bizal (TG) Fall Wyatt Britz (FOLEY) 4:52
Taytan Nielsen (KMS) Dec. Candon Briggs (NU) 11-7

172 LBS

Petyon Herbst (TG) Tech. Fall Teddy Rasmussen (FOLEY) 2:51
Dirk Hayes (NU) Brody Kipka (FOLEY) Tech. Fall Dirk Hayes) 3:54

189 LBS

Jake Leners (RU) Fall Carson Wredberg (MILACA) 1:15
William Gutormson (FOLEY) Tech. Fall Lane Ruch (NU) 3:58

215 LBS

Joe Kruse (TG) Fall Vincent Sonczalla (MILACA):50
Dominic Rudnitski (FOLEY) Forfeit Walker Harris (FOLEY)

285 LBS

Sawyer Schendel (MILACA)  Fall Emerson Johnson (NU) 1:44
Brayden Leners (R/U) Fall Carson Pruitt (PRINCETON) 2:36

CHAMPIONSHIPS

107 Chase Wilson (NU) Fall Eli Molitor (FOLEY) 1:25

114 Regan Johnson (NU) Fall Oswaldo Moreno (KMS) 1:46

121 Jackson (Dietman (RU) 

127 Alex Portner (NU)

133 Logan Refsnider (TG) Dec. Kane Johnson (NU) 5-4 OT

139 Jackson Refsnider (TG) Dec. Wyatt Wall (FOLEY) 8-4

145 Trey Gunderson (KMS) Tech. Fall Jacob DeMarais (FOLEY) 2:20

152 Hunter Wilhelmi (FOLEY) Maj. Dec. Barton Kiecker (NU) 16-4

160 Landon Brizal (TG) Maj. Dec. Taytan Nielsen (KMS) 10-0

172 Payton Herbst (TG) Fall Brody Kipka (FOLEY) :48

189 Jake Leners (R/U) Tech. Fall William Gutormson (FOLEY 3:46

215 Joe Kruse (TG) Fall Dominic Rudnitski (FOLEY) 1:22

285 Sawyer Schendel (MILACA) Dec. Brayden Leners (R/U) 7-4 OT 

THIRD PLACE MATCHES

107 Brody Nielsen (KMS) Maj. Dec, Alexandre Bragg (PRINCETON) 14-6

114 Cale Johnson (NU) Fall Levi Ruhoff (FOLEY) 1:46

121 Colin Kiecker (NU)

127 Brayden Fobbe (AN/ML)

133 Kody Nelson (PRINCETON) Fall Simon Brenny (FOLEY) 3:23

139 Colton Noble (KMS) Maj. Dec. Tegan Kral (NU) 12-3

145 Elijah Rieser (NU) Tech. Fall Bennett Theisen (MILACA) 3:29

152 Cole Froehlich (KMS) De. AJ Bogttski (ANML) 7-4

160 Candon Briggs (NU) Dec. Landon Bizal (TG) 4-1

172 Teddy Rasmussen (FOLEY Dec. Jake Holtkamp (KMS) 2-0

189 Lane Ruch (NU) Fall. Robby Halverson (AN/ML) 1:16

215 Walker Harris (FOLEY) Fall Vincent Sonczalla (MILACA) 2:53

285 Emerson Johnson (NU) Fall Axel Lagrew (PRINCETON 1:17

FIFTH PLACE MATCHES

107 Kellen Vandermyde (TG) Maj. Dec. Abel Ashton (MILACA 9-0

114 Blade Hennings (TG) Fall Ian Ratke (RU) 1:58

121 Brayden Miller (NU) 

127 Parker Kipka (FOL) 

133 Johnny Molenaar (KMS) Fall Evzn Buboltz (AN/ML) 4:27

139 William Harvala (PRINCETON) Dec Kaysen Van Der Zwaa (MILACA 6-5

145 Carter Pogatshnik (ANML) Default Otto Bittner (PRINCETON) 

152 Jacob Drexler (FOLEY) Fall Dane Bonebrake (TG) 2:59

160 Spencer Drill (NU) Fall Eli Brunn (FOLEY) :35

172 Jack Kohl (PRINCETON) Tech. Fall Dirk Haynes (NU) 4:32

189 Wyatt Rudningen (KMS) Fall Carson Wredberg (MILACA) :25

215 Tilken Fruhwirth (NU) Dec. Joshua Jones (KMS) 2-1

285 Messih Vizenor (FOLEY) Fll Carson Prieta (PRINCETON) 4:40

