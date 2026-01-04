Foley Invitational Brings Excitement And Fierce Competition To Fans
FOLEY “TOM KEATING” INVITATIONAL
FOLEY FIELD HOUSE - JANUARY 3RD
TEAM POINTS!
- New Ulm 228.5
- Foley. 201
- KMS. 150.5
- Totino Grace 129.5
- Royalton 77.5
- Princeton. 63.5
- AN/ML. 63.5
- Milaca. 58.5
SEMIFINALS
107 LBS
Chase Wilson (NEW ULM) Tech. Fall Kellen Vandermay (TG) 3:38
Eli Molitor (FOLEY) Dec. Alex Bragg (PRINCETON) 5-0
114 LB
Regan Johnson (NU) Fall Blade Hennings (TG) 1:28
Oswaldo Moreno (KMS) Maj. Dec. Chanel Johnson (NU) 14-3
121 LBS - (ROUND ROBIN)
C. Kiecker (NEW ULM)T. KLOPES (PRINCETON)
B. Miller (NEW ULM) J. Dietman (R/U)
127 LBS - (ROUND ROBIN)
Alex Portner (NEW ULM) Zane Moulzolf (FOLEY)
Parker Kipka (FOLEY)
133 LBS
Kane Johnson (NU) Tech. Fall Kody Nelson (PRINCETON) 2:29
Logan Refsnider (TG) Fall Simon Brenny (FOLEY) 2:45
139 LBS
Jackson Refsnider (TG) Tech. Fall Kaysen VanDerZwaa (MiLACA) 2:41
Wyatt Wall (FOLEY) Maj. Dec. Colton Noble (KMS) 16-3
145 LBS
Trey Gunderson (KMS) Fall Bennett Theisen (MILACA) 2:24
Jacob DeMarais (FOLEY) Dec. Elijah Rieser (NU) 4-1 OT
152 LBS
Hunter Wilhelmi (FOLEY) Maj. Dec. Cole Froelich (KMS) 19-7
Braxton Kiecker (NU) Fall Dane Bonebrake (TG) 3:40
160 LBS
Landon Bizal (TG) Fall Wyatt Britz (FOLEY) 4:52
Taytan Nielsen (KMS) Dec. Candon Briggs (NU) 11-7
172 LBS
Petyon Herbst (TG) Tech. Fall Teddy Rasmussen (FOLEY) 2:51
Dirk Hayes (NU) Brody Kipka (FOLEY) Tech. Fall Dirk Hayes) 3:54
189 LBS
Jake Leners (RU) Fall Carson Wredberg (MILACA) 1:15
William Gutormson (FOLEY) Tech. Fall Lane Ruch (NU) 3:58
215 LBS
Joe Kruse (TG) Fall Vincent Sonczalla (MILACA):50
Dominic Rudnitski (FOLEY) Forfeit Walker Harris (FOLEY)
285 LBS
Sawyer Schendel (MILACA) Fall Emerson Johnson (NU) 1:44
Brayden Leners (R/U) Fall Carson Pruitt (PRINCETON) 2:36
CHAMPIONSHIPS
107 Chase Wilson (NU) Fall Eli Molitor (FOLEY) 1:25
114 Regan Johnson (NU) Fall Oswaldo Moreno (KMS) 1:46
121 Jackson (Dietman (RU)
127 Alex Portner (NU)
133 Logan Refsnider (TG) Dec. Kane Johnson (NU) 5-4 OT
139 Jackson Refsnider (TG) Dec. Wyatt Wall (FOLEY) 8-4
145 Trey Gunderson (KMS) Tech. Fall Jacob DeMarais (FOLEY) 2:20
152 Hunter Wilhelmi (FOLEY) Maj. Dec. Barton Kiecker (NU) 16-4
160 Landon Brizal (TG) Maj. Dec. Taytan Nielsen (KMS) 10-0
172 Payton Herbst (TG) Fall Brody Kipka (FOLEY) :48
189 Jake Leners (R/U) Tech. Fall William Gutormson (FOLEY 3:46
215 Joe Kruse (TG) Fall Dominic Rudnitski (FOLEY) 1:22
285 Sawyer Schendel (MILACA) Dec. Brayden Leners (R/U) 7-4 OT
THIRD PLACE MATCHES
107 Brody Nielsen (KMS) Maj. Dec, Alexandre Bragg (PRINCETON) 14-6
114 Cale Johnson (NU) Fall Levi Ruhoff (FOLEY) 1:46
121 Colin Kiecker (NU)
127 Brayden Fobbe (AN/ML)
133 Kody Nelson (PRINCETON) Fall Simon Brenny (FOLEY) 3:23
139 Colton Noble (KMS) Maj. Dec. Tegan Kral (NU) 12-3
145 Elijah Rieser (NU) Tech. Fall Bennett Theisen (MILACA) 3:29
152 Cole Froehlich (KMS) De. AJ Bogttski (ANML) 7-4
160 Candon Briggs (NU) Dec. Landon Bizal (TG) 4-1
172 Teddy Rasmussen (FOLEY Dec. Jake Holtkamp (KMS) 2-0
189 Lane Ruch (NU) Fall. Robby Halverson (AN/ML) 1:16
215 Walker Harris (FOLEY) Fall Vincent Sonczalla (MILACA) 2:53
285 Emerson Johnson (NU) Fall Axel Lagrew (PRINCETON 1:17
FIFTH PLACE MATCHES
107 Kellen Vandermyde (TG) Maj. Dec. Abel Ashton (MILACA 9-0
114 Blade Hennings (TG) Fall Ian Ratke (RU) 1:58
121 Brayden Miller (NU)
127 Parker Kipka (FOL)
133 Johnny Molenaar (KMS) Fall Evzn Buboltz (AN/ML) 4:27
139 William Harvala (PRINCETON) Dec Kaysen Van Der Zwaa (MILACA 6-5
145 Carter Pogatshnik (ANML) Default Otto Bittner (PRINCETON)
152 Jacob Drexler (FOLEY) Fall Dane Bonebrake (TG) 2:59
160 Spencer Drill (NU) Fall Eli Brunn (FOLEY) :35
172 Jack Kohl (PRINCETON) Tech. Fall Dirk Haynes (NU) 4:32
189 Wyatt Rudningen (KMS) Fall Carson Wredberg (MILACA) :25
215 Tilken Fruhwirth (NU) Dec. Joshua Jones (KMS) 2-1
285 Messih Vizenor (FOLEY) Fll Carson Prieta (PRINCETON) 4:40
