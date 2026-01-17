Pierz Pioneers Take The Crown At Wildcats Invitational
NEW LONDON-SPICER “WILDCATS” INVITATIONAL -- FRIDAY JANUARY 16th
NOTES:
--Jayce Gruber Sartell Outstanding Wrestler (114 LBS)
--Andrew Sandau New London-Spicer 100th Career Win (127 LBS)
TEAM POINTS
- PIERZ POINEERS 229.5
- NEW LONDON-SPICER WILDCATS
- SARTELL SABRES 159.5
- BHV/PP RAIDERS 144
- KIMBALL AREA CUBS 128
- BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS 66.5
- ALBANY HUSKIES 59.5
- EDEN-VALLEY/WATKINS EAGLES 53
- GLENCOE-SILVER LAKE PANTHERS 19
CHAMPIONSHIPS:
107 LBS Adam Grabow (BHV/PP Fall Noah Bartkowicz (SARTELL) 3:32
114 LBS Jayce Gruber (SARTELL) Dec. Noah Jensen (BBE) 7-1
121 LBS Rylan Gruber (PIERZ) Fall Kellon Hanson (NLS) :41
127 LBS Marrick Hoffman (BHV/PP) Dec. Gauge Johnson (PIERZ) 8-6
133 LBS Grady Young (PIERZ) Fall Karson Schmidt (KIMBALL) 1:48
139 LBS Link Toops (PIERZ) Dec. Justin Olson (BHV/PP) 7-2
145 LBS Carter Young (PIERZ) Tech. Fall Jeremiah Nelson (NLS) 3:51
152 LBS Holton Hanson (NLS) Dec. Hunter Przybilla (PIERZ) 4-0
160 LBS Mark Schiefelbein (KIMBALL) Fall Michael Hamak (SARTELL) 1:47
172 LBS Jayden Zajac (PIERZ) Tech. Fall Caleb Nelson (NLS) 4:14
189 LBS Connor Plumski (ALBANY) Fall Luke Hannig (NLS) 1:32
215 LBS Garret Rosenow (KIMBALL) Dec. Brecken Andres (PIERZ) 11-5
285 LBS Nick Becker (EVW) Garrett Leenstra (NLS)
SEMIFINAL MATCHES
107 LBS
Adam Grabow (BHV/PP) Fall Lance Schiefelbein (KIMBALL) :39
Noah Bartkowicz (SARTELL) Dec. Easton Stang-McCan (PIERZ) 12-8
114 LBS
Noah Jensen (BBE) Dec. Cason DeMarais (EVW) 13-7
Jayce Gruber (PIERZ) Tech. Fall Nikolai Hagen (BHVPP) 4:57
121 LBS
Rylan Gruber (PIERZ) Fall Isaiah Duberowski (BHV/PP) 3:30
Kellon Hanson (NLS) Dec. Braeden Geise (ALB) 9-6
127 LBS
Marrick Hoffman (BHV/PP) Fall Bodyn Molitor (SARTELL) 1:28
Gauge Johnson (PIERZ) Tech. Fall Andrew Sandau (NLS) 3:07
133 LBS
Grady Young (PIERZ) Fall Connor Hauptil-Pomp (NLS) 1:05
Karson Schmidt (KIMBALL) Fall Rowan Stewart (SARTELL) :50
139 LBS
Link Toops (PIERZ) Tech. Fall Teagan VanNurden (KIMBALL) 5:29
Justin Olson (BHV/PP) Maj. Dec. Noah DeRoo (BBE) 15-3
145 LBS
Carter Young (PIERZ) Tech Fall Jace Mueller (BBE) 5:57
Jeremiah Nelson (NLS) Fall Barett Leblance (SARTELL) 1:37
152 LBS
Holton Hanson (NLS) Dec. Aiden Mueller (BBE) 1-0
Hunter Przybilla (PIERZ) Default Brayden Linsmeier (GLENCOE)
160 LBS
Mark Schiefelbein (KIMBALL) Fall Gage Barthel (BHV/PP) 1:33
Michael Hamak (SARTELL) Tech. Fall Cole Plath (GLENCOE) 1:45
172 LBS
Jayden Zajac (PIERZ) Fall Tanner Schulke (BHV/PP) 1:25
Caleb Nelson (NLS) Fall Michel Kulu (SARTELL) 1:30
189 LBS
Connor Plumski (ALBANY) Fall Noa Headley (SARTELL) :33
Luke Hannig (NLS) Fall Eli Gaffke (PIERZ) 2:54
215 LBS
Brecken Andrews (PIERZ) Fall Matthew Gehrke (NLS) 4:44
Garret Rosenow (KIMBALL) Dec. Maverick Kotschevar (ALBANY) 9-3
285 LBS
Nickolas Becker (EVW) Maj. Dec. Henry Hoffman (PIERZ) 12-4
Garret Leenstra (NLS) Fall Peyton Allen (SARTELL) 2:59
THIRD PLACE MATCHES
107 LBS Easton Stangl-McCan (PIERZ) Fall Lance Schiefelbein (KIMBALL)
114 LBS Carson DeMarais (EVW) Faall Nikolai Hagen (BHV/PP :33
121 LBS Braeden Geise (ALBANY) Maj. Dec. Isaiah Dubrowski (BH/V/P) 10-1
127 LBS Andrew Sandau (NLS) Fall Bodyn Molitor (SARTELL) 3:51
133 LBS Connor Hauptli-Pomp (NLS) Dec. logan Becker (BHV/PP) 12-11
139 LBS Noah DeRoo (BBE) Tech. Fall Tegan VanNurden (KIMBALL) 2:29
145 LBS Barett Leblanc (SARTELL) Dec. Jace Mueller (BBE) 7-5
152 LBS Aiden Mueller (BBE) Fall Preston Captain (BHV/PP) 3:03
160 LBS Gage Barthel (BHV/PP) Dec. Cole Plath (GLENCOE) 4-3
172 LBS Michel Kulu (KIMBALL) Fall Tanner Schulke (BHV/PP) 3:42
189 LBS Noa Headley (SARTELL) Fall Eli Gaffke (PIERZ) 3:46
215 LBS Matthew Gehrke (NLS) Fall Marverick Kotschevar (ALBANY) 4:28
285 LBS Peyton Allen (SARTELL) Dec. Henry Hoffman (PIERZ) 5-1
FIFTH PLACE MATCHES
107 LBS Tripp Toops (PIERZ) Tech. Fall Bryce Borgerding (BBE) 4:55
114 LBS Colton Carlson (ALBANY) Tech. Fall Levi Poster (PIERZ) 2:00
121 LBS Maximus Schiefelbein (KIMBALL) Dec. Jack McGrew (SARTELL) 10-5
127 LBS Bodyn Molitor (SARTELL) Fall Torii Berg (EVW) 2:43
133 LBS Brody Sieben (EVW) Maj. Dec. Rowan Stewart (SARTELL) 10-0
139 LBS Cael Linn (SARTELL) Dec. Wyatt Guennigsmann (GLENCOE) 10-6
145 LBS Ryder Schwieters (KIMBALL) Tech. Fall Bo Meyer (KIMBALL) 2:36
152 LBS Cody Hendricks (KIMBALL) Default Brayden Linsmeier (GLENCOE)
160 LBS Blake Virnig (PIERZ) Dec. Rylan Plumley Cham (NLS) 10-7 OT
172 LBS Grant McCain (NLS) Maj. Dec. Frank Schiefelbein (KIMBALL) 11-0
189 LBS David Veronen (BHV/PP) Fall Gaige Krisley (NLS) 2:59
215 LBS Carter Allen (SARTELL) Fall Oliver Willis (BHV/PP) 1:16
285 LBS Brody Kramer (EVW) BYE
