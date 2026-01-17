Pierz Pioneers Take The Crown At Wildcats Invitational

Contributing Authors:
Roger Mischke, WJON

NEW LONDON-SPICER “WILDCATS” INVITATIONAL -- FRIDAY JANUARY 16th

NOTES:
--Jayce Gruber Sartell Outstanding Wrestler (114 LBS)
--Andrew Sandau New London-Spicer 100th Career Win (127 LBS)

TEAM POINTS

  1. PIERZ POINEERS 229.5
  2. NEW LONDON-SPICER WILDCATS
  3. SARTELL SABRES 159.5
  4. BHV/PP RAIDERS 144
  5. KIMBALL AREA CUBS 128
  6. BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS 66.5
  7. ALBANY HUSKIES 59.5
  8. EDEN-VALLEY/WATKINS EAGLES 53
  9. GLENCOE-SILVER LAKE PANTHERS 19
FIRST ROW Adam Grabow (BHV/PP), Jayce Gruber (SARTELL), Rylan Gruber (PIERZ), Merrick Hoffman (BHV/PP), Grady Young (PIERZ), Link Toops (PIERZ). SECOND ROW Carter Young (PIERZ), Holton Hanson (NLS), Mark Schiefelbein (KIMBALL), Jayden Zajac (PIERZ), Connor Plumski (ALBANY), Garret Rosenow (KiMBALL), Nick Becker (EVW), PHOTO by Roger Mischke, WJON
CHAMPIONSHIPS:
107 LBS Adam Grabow (BHV/PP Fall Noah Bartkowicz (SARTELL) 3:32
114 LBS Jayce Gruber (SARTELL) Dec. Noah Jensen (BBE) 7-1
121 LBS Rylan Gruber (PIERZ) Fall Kellon Hanson (NLS) :41
127 LBS Marrick Hoffman (BHV/PP) Dec. Gauge Johnson (PIERZ) 8-6
133 LBS Grady Young (PIERZ) Fall Karson Schmidt (KIMBALL) 1:48
139 LBS Link Toops (PIERZ) Dec. Justin Olson (BHV/PP) 7-2
145 LBS Carter Young (PIERZ) Tech. Fall Jeremiah Nelson (NLS) 3:51
152 LBS Holton Hanson (NLS) Dec. Hunter Przybilla (PIERZ) 4-0
160 LBS Mark Schiefelbein (KIMBALL) Fall Michael Hamak (SARTELL) 1:47
172 LBS Jayden Zajac (PIERZ) Tech. Fall Caleb Nelson (NLS) 4:14
189 LBS Connor Plumski (ALBANY) Fall Luke Hannig (NLS) 1:32
215 LBS Garret Rosenow (KIMBALL) Dec. Brecken Andres (PIERZ) 11-5
285 LBS Nick Becker (EVW) Garrett Leenstra (NLS) 

SEMIFINAL MATCHES 

107 LBS
Adam Grabow (BHV/PP) Fall Lance Schiefelbein (KIMBALL) :39
Noah Bartkowicz (SARTELL) Dec. Easton Stang-McCan (PIERZ) 12-8

114 LBS
Noah Jensen (BBE) Dec. Cason DeMarais (EVW) 13-7
Jayce Gruber (PIERZ) Tech. Fall Nikolai Hagen (BHVPP) 4:57

121 LBS
Rylan Gruber (PIERZ) Fall Isaiah Duberowski (BHV/PP) 3:30
Kellon Hanson (NLS) Dec. Braeden Geise (ALB) 9-6

127 LBS
Marrick Hoffman (BHV/PP) Fall Bodyn Molitor (SARTELL) 1:28
Gauge Johnson (PIERZ) Tech. Fall Andrew Sandau (NLS) 3:07

133 LBS
Grady Young (PIERZ) Fall Connor Hauptil-Pomp (NLS) 1:05
Karson Schmidt (KIMBALL) Fall Rowan Stewart (SARTELL) :50

139 LBS
Link Toops (PIERZ) Tech. Fall Teagan VanNurden (KIMBALL) 5:29
Justin Olson (BHV/PP) Maj. Dec. Noah DeRoo (BBE) 15-3

145 LBS
Carter Young (PIERZ) Tech Fall Jace Mueller (BBE) 5:57
Jeremiah Nelson (NLS) Fall  Barett Leblance (SARTELL) 1:37

152 LBS
Holton Hanson (NLS) Dec. Aiden Mueller (BBE) 1-0
Hunter Przybilla (PIERZ) Default Brayden Linsmeier (GLENCOE) 

160 LBS
Mark Schiefelbein (KIMBALL) Fall  Gage Barthel (BHV/PP) 1:33
Michael Hamak (SARTELL) Tech. Fall Cole Plath (GLENCOE) 1:45

172 LBS
Jayden Zajac (PIERZ) Fall Tanner Schulke (BHV/PP) 1:25
Caleb Nelson (NLS) Fall Michel Kulu (SARTELL) 1:30

189 LBS
Connor Plumski (ALBANY) Fall Noa Headley (SARTELL) :33
Luke Hannig (NLS) Fall Eli Gaffke (PIERZ) 2:54

215 LBS
Brecken Andrews (PIERZ) Fall  Matthew Gehrke (NLS) 4:44
Garret Rosenow (KIMBALL) Dec. Maverick Kotschevar (ALBANY) 9-3

285 LBS
Nickolas Becker (EVW) Maj. Dec. Henry Hoffman (PIERZ) 12-4
Garret Leenstra (NLS) Fall Peyton Allen (SARTELL) 2:59

THIRD PLACE MATCHES
107 LBS Easton Stangl-McCan (PIERZ) Fall Lance Schiefelbein (KIMBALL)
114 LBS Carson DeMarais (EVW) Faall Nikolai Hagen (BHV/PP :33
121 LBS Braeden Geise (ALBANY) Maj. Dec. Isaiah Dubrowski (BH/V/P) 10-1
127 LBS Andrew Sandau (NLS) Fall Bodyn Molitor (SARTELL) 3:51
133 LBS  Connor Hauptli-Pomp (NLS)  Dec. logan Becker (BHV/PP) 12-11
139 LBS Noah DeRoo (BBE) Tech. Fall Tegan VanNurden (KIMBALL) 2:29
145 LBS Barett Leblanc (SARTELL) Dec. Jace Mueller (BBE) 7-5
152 LBS Aiden Mueller (BBE) Fall Preston Captain (BHV/PP) 3:03
160 LBS Gage Barthel (BHV/PP) Dec. Cole Plath (GLENCOE) 4-3
172 LBS Michel Kulu (KIMBALL) Fall Tanner Schulke (BHV/PP) 3:42
189 LBS Noa Headley (SARTELL) Fall Eli Gaffke (PIERZ) 3:46
215 LBS Matthew Gehrke (NLS) Fall Marverick Kotschevar (ALBANY) 4:28
285 LBS Peyton Allen (SARTELL) Dec. Henry Hoffman (PIERZ) 5-1

FIFTH PLACE MATCHES
107 LBS Tripp Toops (PIERZ) Tech. Fall Bryce Borgerding (BBE) 4:55
114 LBS Colton Carlson (ALBANY) Tech. Fall Levi Poster (PIERZ) 2:00
121 LBS Maximus Schiefelbein (KIMBALL) Dec. Jack McGrew (SARTELL) 10-5
127 LBS Bodyn Molitor (SARTELL) Fall Torii Berg (EVW) 2:43
133 LBS Brody Sieben (EVW) Maj. Dec. Rowan Stewart (SARTELL) 10-0
139 LBS Cael Linn (SARTELL) Dec. Wyatt Guennigsmann (GLENCOE) 10-6
145 LBS Ryder Schwieters (KIMBALL) Tech. Fall Bo Meyer (KIMBALL) 2:36
152 LBS Cody Hendricks (KIMBALL) Default Brayden Linsmeier (GLENCOE)
160 LBS Blake Virnig (PIERZ) Dec. Rylan Plumley Cham (NLS) 10-7 OT
172 LBS Grant McCain (NLS) Maj. Dec. Frank Schiefelbein (KIMBALL) 11-0
189 LBS David Veronen (BHV/PP) Fall Gaige Krisley (NLS) 2:59
215 LBS Carter Allen (SARTELL) Fall Oliver Willis (BHV/PP) 1:16
285 LBS Brody Kramer (EVW) BYE

 

