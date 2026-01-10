Bulldogs And Pioneers Battle For Wrestling Glory In Paynesville
PAYNESVILLE AREA BULLDOGS INVITATIONAL
TEAM POINTS
- Pierz Pioneers 207.5
- Paynesville Area Bulldogs 186
- New London-Spicer Wildcats 134.5
- Sartell Sabres 117
- Zimmerman Thunder 94
- Delano Tigers 82
- Wadena-Deer Creek Wolverines 72.5
- Eden Valley-Watkins Eagles 62.5
- Sauk Centre/Melrose Defenders 59
- Quad County 48.5
- Royalton/Upsala Royals 46
- Milaca/Faith Christian Wolves 45
- Red Rock Central Falcons 41.5
- Springfield Tigers 15
CHAMPIONSHIP MATCHES
107 Tyson Meagher (Paynesville) Tech. Fall Hunter Houle (ZIM) 4:58
114 Jayce Gruber (Sartell) Dec. Nolan Roberg (Paynesville) 7-2
121 Jamison Meagher (Paynesville) Maj. Dec. Rylan Gruber (Pierz) 10-1
127 Roman Roberg (Paynesville) Default Andrew Sandau (NLS)
133 Braydon Kierstead (Paynesville) Dec. Gauge Johnson (Pierz) 12-9
139 Grady Young (Pierz) Maj. Dec. Kaysen VanDerZwaa (Milaca) 9-0
145 Link Toops (Pierz) Dec. Isiah Depa (Delano) 6-3
152 Carter Young (Pierz) Dec. Tate Olson (Delano) 10-4
160 Michael Hamak (Sartell) Tech. Fall James Seelhammer (WDC) 4:27
172 Jayden Zajac (Pierz) Tech. Fall Caleb Nelson (NLS) 2:04
189 Jeffry Ritter (Delano) Dec. Jake Leners (R/U) 7-2
215 Jacob Savig (Quad) Fall Ettore Pinnella (WDC) 5:38
285 Nick Becker (EVW) Dec. Payton Allen (Sartell) 1-0
SEMIFINAL MATCHES
107 LBS
Tyson Meagher (Paynesville) Tech. Fall Adrian Anaya (Paynesville) 1:08
Hunter Houle (ZIM) Tech. Fall Noah Barkowicz (Sartell) 3:57
114 LBS
Jayce Gruber (Sartell) Tech. Fall Braxton Moore (WDC) 2:14
Nolan Roberg (Paynesville) Maj. Dec. Gabe Swenson (Zimmerman) 16-6
121 LBS
Jamison Meagher (Paynesville) Fall Cason DeMarais (EVW) 2:40
Rylan Gruber (Pierz) Maj. Dec, Jackson Dietman (R/U) 10-2
127 LBS
Roman Roberg (Paynesville) Fall Bodyn Molitor (Sartell) 1:16
Andrew Sandau (NLS) Dec. Destin Reiter (Paynesville) 9-2
133 LBS
Gauge Johnson (Pierz) Fall Marshal Wilhite (RRC) 5:00
Bryden Kierstead (Paynesville) Fall Rowan Stewart (Sartell) 1:41
139 LBS
Grady Young (Pier) Tech. Fall Hudson Schultz (WDC) 4:24
Kaysen VanDerZwaa (Milaca) Dec. Gus Becker (Delano) 10-3
145 LBS
Link Toops (Pierz) Dec. Jeremiah Nelson (NLS) 6-5
Isiah Depa (Delano) Maj. Dec. Barett Leblanc (Sartell) 12-3
152 LBS
Tate Olson (Delano) Dec. Holton Hanson (NLS) 4-1
Carter Young (Pierz) Tech. Fall Noah Christen (SCM) 2:54
160 LBS
James Seelhammer (WDC) Dec. Hunter Przybilla (PIERZ) 9-2
Michael Hamak (Sartell) Dec. Ryder Schmidt (EVW) 10-8
172 LBS
Jayden Zajac (Pierz) Fall Grant McCain (NLS) 1:04
Caleb Nelson (NLS) Dec. Benjamin Fridrichs (SCM) 3-1 SD OT
189 LBS
Jake Leners (R/U) Fall Brecken Andres (Pierz) 3:05
Jeffrey Ritter (Delano) Fall Paytin Johnson (Springfield) 3:06
215 LBS
Ettore Pinnella (WDC) Dec. Nathaniel Belair (Zimmerman) 4-1
Jacob Savig (Quad) Fall Jonny Lara (SCM) :35
285 LBS
Nick Becker (EVW) Fall Bryce Norlund (Zimmerman) 3:12
Peyton Allen (Sartell) Dec. Sawyer Schendel (Milaca) 2-1 OT
THIRD PLACE
107 Noah Bartkowicz (Sartell) Maj. Dec. Adrian Anaya (Paynesville) 14-6
114 Gabe Swenson (Zim) Tech. Fall Easton Stangl-McCan (Pierz) 4:33
121 Kellon Hanson (NLS) Fall Mario Gradillas (Quad County) 3:14
127 Brecken Gruber (Pierz) Tech. Fall Bodyn Molitor (Sartell) 4:23
133 Devon Schmidt (Paynesville) dec. Marshall Willhite (RRC) 11-5
139 Brody Sieben (EVW) dec. Gus Becker (Delano) 6-2
145 Jeremiah Nelson (NLS) Maj. Dec. Teddy Wiechman (SCM) 13-1
152 Tate Olson (Delano) Maj. Dec. Mason Hanson (Paynesville) 16-2
160 Ryder Schmidt (EVW) Maj. Dec. Rylan Plumley Cham (NLS) 19-5
172 Benjamin Friedrichs (SCM) Fall Grant McCain Jr. (NLS) 4:42
189 Jonah Skarupa (RRC) Fall Payton Johnson (Springfield) :49
215 Nathaniel Belair (Zim) Fall Jonny Lara (SCM) 3:56
285 Sawyer Schendel (Milaca) Dec. Garret Leenstra (NLS) 9-5
FIFTH PLACE
107 Beau Dehn (Zim) Maj. Dec. Tripp Toops (Pierz) 14-3
114 Braxton Moore (WDC) Dec. Ian Ratke (R/U) 4-0
121 Cason DeMarais (EVW) Dec. Jackson Dietman (R/U) 8-1
127 Destin Reiter (Paynesville) Tech. Fall Tanner Toenyan (SCM) 1:48
133 Rowan Stewart (Sartell) Fall Tashaun Anderson (WDC) 3:34
139 Hudson Schultz (WDC) Tech. Fall Jett Hoffman (NLS) 5:00
145 Julian Juarez (Zim) Dec. Barrett Leblanc (Sartell) 7-4
152 Noah Christen (SCM) Dec. Blain Carroll (Quad County) 10-7
160 Alex Weber (Paynesville) Dec. Hunter Przybilla (Pierz) 8-5
172 Noah Wegner (Zim) Fall Kylan Benning (WDC) 1:12
189 Daniel Flint (Paynesville) Dec. Brecken Andres (Pierz) 8-6
215 Mathew Gehrke (NLS) Default Brad Tanner (Pierz)
285 Bryce Norlund (Zim) Fall Brice Messer (Paynesville) 2:12
READ MORE FROM AUTHOR PAUL HABSTRITT
Celebrating Harrison Smith's Career with the Vikings.
Gallery Credit: Paul Habstritt
St. Cloud's Stanley Cup Champion Nate Schmidt [GALLERY]
History of Minnesota Timberwolves' 1st Round Draft Picks - Year by Year