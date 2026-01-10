Bulldogs And Pioneers Battle For Wrestling Glory In Paynesville

Bulldogs And Pioneers Battle For Wrestling Glory In Paynesville

Contributing Authors:
Roger Mischke, WJON

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS INVITATIONAL

TEAM POINTS

  1. Pierz Pioneers 207.5 
  2. Paynesville Area Bulldogs 186
  3. New London-Spicer Wildcats 134.5
  4. Sartell Sabres 117
  5. Zimmerman Thunder 94
  6. Delano Tigers 82
  7. Wadena-Deer Creek Wolverines 72.5
  8. Eden Valley-Watkins Eagles 62.5
  9. Sauk Centre/Melrose Defenders 59
  10. Quad County 48.5
  11.  Royalton/Upsala Royals 46
  12. Milaca/Faith Christian Wolves 45
  13. Red Rock Central Falcons 41.5
  14. Springfield Tigers 15
Roger Mischke, WJON
loading...

CHAMPIONSHIP MATCHES

107 Tyson Meagher (Paynesville) Tech. Fall Hunter Houle (ZIM) 4:58
114 Jayce Gruber (Sartell) Dec. Nolan Roberg (Paynesville) 7-2
121 Jamison Meagher (Paynesville) Maj. Dec. Rylan Gruber (Pierz) 10-1
127 Roman Roberg (Paynesville) Default Andrew Sandau (NLS)
133 Braydon Kierstead (Paynesville) Dec. Gauge Johnson (Pierz)  12-9
139 Grady Young (Pierz) Maj. Dec. Kaysen VanDerZwaa (Milaca) 9-0
145 Link Toops (Pierz) Dec. Isiah Depa (Delano) 6-3
152 Carter Young (Pierz) Dec. Tate Olson (Delano) 10-4
160 Michael Hamak (Sartell) Tech. Fall James Seelhammer (WDC) 4:27
172 Jayden Zajac (Pierz) Tech. Fall Caleb Nelson (NLS) 2:04
189 Jeffry Ritter (Delano) Dec. Jake Leners (R/U) 7-2
215 Jacob Savig (Quad) Fall Ettore Pinnella (WDC) 5:38
285 Nick Becker (EVW) Dec. Payton Allen (Sartell) 1-0

SEMIFINAL MATCHES

107 LBS
Tyson Meagher (Paynesville) Tech. Fall Adrian Anaya (Paynesville) 1:08
Hunter Houle (ZIM) Tech. Fall Noah Barkowicz (Sartell) 3:57

114 LBS
Jayce Gruber (Sartell) Tech. Fall Braxton Moore (WDC) 2:14
Nolan Roberg (Paynesville) Maj. Dec. Gabe Swenson (Zimmerman) 16-6

121 LBS
Jamison Meagher (Paynesville) Fall Cason DeMarais (EVW) 2:40
Rylan Gruber (Pierz) Maj. Dec, Jackson Dietman (R/U) 10-2

127 LBS
Roman Roberg (Paynesville) Fall Bodyn Molitor (Sartell) 1:16
Andrew Sandau (NLS) Dec. Destin Reiter (Paynesville) 9-2

133 LBS
Gauge Johnson (Pierz) Fall Marshal Wilhite (RRC) 5:00
Bryden Kierstead (Paynesville) Fall Rowan Stewart (Sartell) 1:41

139 LBS
Grady Young (Pier) Tech. Fall Hudson Schultz (WDC) 4:24
Kaysen VanDerZwaa (Milaca) Dec. Gus Becker (Delano) 10-3

145 LBS
Link Toops (Pierz) Dec. Jeremiah Nelson (NLS) 6-5
Isiah Depa (Delano) Maj. Dec. Barett Leblanc (Sartell) 12-3

152 LBS
Tate Olson (Delano) Dec. Holton Hanson (NLS) 4-1
Carter Young (Pierz) Tech. Fall Noah Christen (SCM) 2:54

160 LBS
James Seelhammer (WDC) Dec. Hunter Przybilla (PIERZ) 9-2
Michael Hamak (Sartell) Dec. Ryder Schmidt (EVW) 10-8

172 LBS
Jayden Zajac (Pierz) Fall Grant McCain (NLS) 1:04
Caleb Nelson (NLS) Dec. Benjamin Fridrichs (SCM) 3-1 SD OT

189 LBS
Jake Leners (R/U) Fall Brecken Andres (Pierz) 3:05
Jeffrey Ritter (Delano) Fall Paytin Johnson (Springfield) 3:06

215 LBS
Ettore Pinnella (WDC) Dec. Nathaniel Belair (Zimmerman) 4-1
Jacob Savig (Quad) Fall Jonny Lara (SCM) :35

285 LBS
Nick Becker (EVW) Fall Bryce Norlund (Zimmerman) 3:12
Peyton Allen (Sartell) Dec. Sawyer Schendel (Milaca) 2-1 OT

THIRD PLACE 

107 Noah Bartkowicz (Sartell) Maj. Dec. Adrian Anaya (Paynesville) 14-6
114 Gabe Swenson (Zim) Tech. Fall Easton Stangl-McCan (Pierz) 4:33
121 Kellon Hanson (NLS) Fall Mario Gradillas (Quad County) 3:14
127 Brecken Gruber (Pierz) Tech. Fall Bodyn Molitor (Sartell) 4:23
133 Devon Schmidt (Paynesville) dec. Marshall Willhite (RRC) 11-5
139 Brody Sieben (EVW) dec. Gus Becker (Delano) 6-2
145 Jeremiah Nelson (NLS) Maj. Dec. Teddy Wiechman (SCM) 13-1
152 Tate Olson (Delano) Maj. Dec. Mason Hanson (Paynesville) 16-2
160 Ryder Schmidt (EVW) Maj. Dec. Rylan Plumley Cham (NLS) 19-5
172 Benjamin Friedrichs (SCM) Fall Grant McCain Jr. (NLS) 4:42
189 Jonah Skarupa (RRC) Fall Payton Johnson (Springfield) :49
215 Nathaniel Belair (Zim) Fall Jonny Lara (SCM) 3:56
285 Sawyer Schendel (Milaca) Dec. Garret Leenstra (NLS) 9-5

FIFTH PLACE

107 Beau Dehn (Zim) Maj. Dec. Tripp Toops (Pierz) 14-3
114 Braxton Moore (WDC) Dec. Ian Ratke (R/U) 4-0
121 Cason DeMarais (EVW) Dec. Jackson Dietman (R/U) 8-1
127 Destin Reiter (Paynesville) Tech. Fall Tanner Toenyan (SCM) 1:48
133 Rowan Stewart (Sartell) Fall Tashaun Anderson (WDC) 3:34
139 Hudson Schultz (WDC) Tech. Fall Jett Hoffman (NLS) 5:00
145 Julian Juarez (Zim) Dec. Barrett Leblanc (Sartell) 7-4
152 Noah Christen (SCM) Dec. Blain Carroll (Quad County) 10-7
160 Alex Weber (Paynesville) Dec. Hunter Przybilla (Pierz) 8-5
172 Noah Wegner (Zim) Fall Kylan Benning (WDC) 1:12
189 Daniel Flint (Paynesville) Dec. Brecken Andres (Pierz) 8-6
215 Mathew Gehrke (NLS) Default Brad Tanner (Pierz)
285 Bryce Norlund (Zim) Fall Brice Messer (Paynesville) 2:12

READ MORE FROM AUTHOR PAUL HABSTRITT

Celebrating Harrison Smith's Career with the Vikings.

Harrison Smith spent 14 years in the NFL, all with the Vikings. Take a look at some of his top moments with the team.

Gallery Credit: Paul Habstritt

St. Cloud's Stanley Cup Champion Nate Schmidt [GALLERY]

Former St. Cloud Cathedral and University of Minnesota standout Nate Schmidt will bring the Stanley Cup to St. Cloud on August 25th. Here's a look at his career through photos.

History of Minnesota Timberwolves' 1st Round Draft Picks - Year by Year

No team has probably suffered more in its history in Minnesota than the Timberwolves from playoff failures to poor decisions, see Joe Smith's contract, and bad trades it seems like the team is almost always in the wait-until-next-year mode. A look at the team's first-round draft picks over the years may help explain some of it.

 

Filed Under: Wrestling
Categories: From the WJON Newsroom, Newsletter, St. Cloud News

More From AM 1240 WJON