High School Wrestlers Shine At The Big Ole Invite Tournament
Alexandria “Big Ole” Wrestling Invite – January 24, 2026
STAPLES-MOLTLEY NO. 1A
MINNEOTA NO. 4A
PAYNESVILLE AREA NO. 6A
TEAM POINTS
1. STAPLES-MOTLEY 215
2. PAYNESVILLE AREA 140
3. MINNEOTA 129.5
4. MARSHALL 107
5. ALEXANDRIA 91.5
6. DETROIT LAKES 82.5
7. MONTICELLO 82
8. NYA 65
9. WEST FARGO 64.5
10. ANML 62
CHAMPIONSHIPS
107 LBS - Garrett Bjerga (STM) Dec. Tyson Meagher (PAY) 1-0
114 LBS - Nolan Roberg (PAY) Fall Andrew Young (MAR) 5:52
121 LBS - Lincoln Christianson (MAR) Dec. Caden Kramer (STM) 4-2
127 LBS - Brayden Fobbe (ANML) Dec. Roman Roberg (PAY) 7-1
133 LBS - Cassen Brumm (ANML) Dec. Nolan Fettig (ALEX) 9-8
139 LBS - Gage Bjerga (STM) Dec. Adam DeVlaeminck (MIN) 4-1
145 LBS - Elijah Greenwaldt (STM) Fall Judd Pauly (NYA) :52
152 LBS - Beau Carlson (STM) Dec. Donovan Zima (DL) 7-1
160 LBS - Colbe Tappe (STM) Forfeit Seth Cossentine (STM)
172 LBS - Owen Magnell (WF) Default Brayden Chandler (MAR)
189 LBS - Reece Headley (STM) Dec. Jack Kloempken (NYA) 4-0
215 LBS - Carson Javers (MIN) Dec. Ryan Francis (DL) 11-7
285 LBS - Adrian Gomez (STM) Dec. Cael Fier (MIN) 8-5
THIRD PLACE MATCHES
107 LBS Hayden Danielson (MIN) Dec. Anthony Chilton (DL) 4-2
114 LBS Justin Olson (STM) de. Brock Munderscheid (PAY) 7-1
121 LBS Gage Weber (DL) Dec. Jamison Meagher (PAY) 12-9
127 LBS Keenan Coeguyt (MAR) Fall Dustin Reiter (PAY) 1:54
133 LBS Petyon Ruzicka (MONT) Dec. Ryan Neubarth (NYA) 8-5
139 LBS Braydon Kierstead (PAY) Fall Parker Honl (NYA) 3:42
145 LBS Connor Zirbes (ALEX) Fall Keegan Elfstrom (MONT) 3:00
152 LBS Tyson Louwagie (MAR) Tech. Fall Ty Larson (ALEX) 3:20
160 LBS Nick Friechrichs (MONT) Default Beau Somdahl (DL)
172 LBS Riley Reese (STM) Default Brock Fier (MIN)
189 LBS Sam Myhre (MIN) Fall Robby Halvorson (ANML) 2:23
215 LBS Tim Wallace (WF) Default Carson Javers (MIN)
285 LBS Brice Messer (PAY) Fall Will Kuhn (MONT) 4:50
FIFTH PLACE MATCHES
107 LBS Oliver Davidson (WF) Dec. Grayson Zirbes (ALEX) 12-5
114 LBS Andrew Yang (MAR) Tech. Fall Cael Stumvoll (ALEX) 4:48
121 LBS Landon Pohlen (MIN) Fall Cody Bartz (NYA) 4:00
127 LBS Logan Becker (ALEX) Default Turner Beachy (STM)
133 LBS Levi Pratt (MAR) Dec. Devon Schmidt (PAY) 3-0
139 LBS Talan Baker (DL) Dec. Colton Chandler (MAR) 11-10
145 LBS Nicholas Utsch (PAY) Default Tanner Thoreson (WF)
152 LBS Alex Weber (PAY) Maj. Dec. Noah Davidson (WF) 8-0
160 LBS Luke Kelly (ALEX) Dec. Noah Frazee (MAR) 4-0
172 LBS Daniel Flint (PAY) Tech. Fall Zach Brezina (ALEX) 4:04
189 LBS Brody Anderson (MIN) Dec. Hudson Manti (ALEX) 4-1
215 LBS Kael Frank (MAR) Dec. Sam Brick (PAY) 2-1
285 LBS Will Strecker (WF) Fall Anderson Fleury (WF) 2:23
SEMIFINAL MATCH UPS
107 LBS
Garrett Bjerga (STM) Fall Anthony Chilton (DL) :38
Tyson Meagher (PAY) Fall Heydan Danielson (MIN) 5:19
114 LBS
Nolan Roberg (PAY) Maj. Dec. Andrew Young (MAR) 15-5
Hunter Danielson (MIN) Fall Brody Manderscheid (ALEX) 4:32
121 LBS
Lincoln Christianson (MAR) Tech. Fall Gage Weber (DL) 3:24
Caden Kramer (STM) Dec. Jamison Meagher (PAY) 8-4
127 LBS
Braydon Fobbe (ANML) Fall Turner Beachy (STM) 3:25
Roman Roberg (PAY) Maj. Dec. Keenan Coeguyt (MAR) 16-8
133 LBS
Nolan Fettig (ALEX) Maj. Dec. Ryan Neubarth (NYA) 15-2
Cassen Brumm (ANML) Fall Peyton Ruzicka (MONT)1:15
139 LBS
Adam Devlaeminck (MIN) Maj. Dec. Braydan Kierstead-Hahn (PAY) 18-8
Gage Bjerga (STM) Tech. Fall Parker Honl. (NYA) 3:02
145 LBS
Elijah Greenwaldt (STM) Tech. Fall Connor Zirbes (ALEX) 1:32
Tanner Thoreson (WF) Dec. Judd Pauly (NYA) 10-9
152 LBS
Beau Carlson (STM) Dec. Tyson Louwagie (MAR) 5-2
Donovan Zimak (DL) Tech. Fall Ty Larson (ALEX) 5:01
160 LBS
Colbe Tappe (STM) Tech. Fall Beau Somdahl (DL) 5:01
Seth Cossentine (STM) Dec. Nick Friederichs (MONT) 15-14
172 LBS
Brayden Chandler (MAR) Fall Riley Reese (STM) 5:32
Owen Magnell (WF) Tech. Fall Jack Jarvis (ANML) 5:53
189 LBS
Jack Kloempken (NYA) Fall Sam Myhre (MIN) 1:31
Reece Headley (STM) Maj. Dec. Hudso Martin (ALEX) 12-1
215 LBS
Ryan Francis (DL) Fall Tim Walla (WF) 2:17
Garrett Bauer (MONT) Fall Carson Javers (MIN) 4:38
285 LBS
Adrian Gomez (STM) Fall Will Kuhn (MONT) 2:36
Cael Fier (MIN) FALL Brice Messer (PAY) 5:04
