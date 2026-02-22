Wrestling Qualifiers Bring Fierce Competition to ROCORI

1st ROW Trey Kramer (ROC/107), Clayton Birkholz (HLWW/114), Carter Kremer (ROC/121), Brayden Fobbe (AN/ML/127), Raydon Graham (HLWW/133), Bennet Kujawa (BEC/139), Levi Thompson (BEC/145) 2nd ROW Carter Pesta (SRR/152), Hunter Wilhelmi (FOL/160/,Jack Barz (SRR/172), Connor Plumski (ALB/189), Aiden Golley (BEC/215), Adam Klatt (AN/ML/285), PHOTO by Roger Mischke, WJON

SECTION 6AA INDIVIDUAL STATE QUALIFIER

FRIDAY FEBRUARY 20TH/Saturday 21ST - ROCORI HIGH SCHOOL

CHAMPIONSHIPS

107 LBS Trey Kramer (ROC) Maj. Dec. Harper Hamacher (BEC) 10-5
114 LBS Clay Birkholz (HLWW) Fall Gabe Swenson (ZIMM) 5:00
121 LBS Carter Kremer (ROC) Dec. Hayden Ramsdell (FOL) 8-2
127 LBS Brayden Fobbe (AN/ML) Maj. Dec. Seth Ramsdell (FOL) 11-3
133 LBS Raydon Graham (HLWW) Maj. Maj. Cassen Brumm (AN/ML) 15-5
139 LBS Bennett Kujawa (BEC) Fall Wyatt Wall (FOL) 1:24
145 LBS Levi Thompson (BEC) Tech. Fall Jacob DeMarais (FOL) 4:56
152 LBS Carter Pesta (SRR) Maj. Dec. Tyler Hall (BEC) 11-0
160 LBS Hunter Wilhelmi (FOL) Maj. Dec. Brayden Boots (BEC) 15-4
172 LBS Jack Bartz (SRR) Dec. Teddy Rasmussen (FOL) 4-0
189 LBS Connor Plumski (ALB) Tech. Fall William Gutormson (FOL) 4:24
215 LBS Aiden Golley (BEC) Dec. Dominic Rudnitski (FOL) 5-4
285 LBS Adam Klatt (AN/ML) Dec. Bryce Nordland (ZIMM) 6-0

TRUE SECONDS

121 LBS Braeden Geise (ALB) Dec. Hayden Ramsdell (FOL) 13-11
133 LBS Cassen Brum (AN/ML) Maj. Dec. Rylan Kujawa (BEC) 4:00
172 LBS Teddy Rasmussen (FOL) Dec. Sawyer Minnerath (ROC) 5:35
215 LBS Cooper Notch (ROC) Fall Dominic Rudnitski (FOL) 1:01

THIRD PLACE

107 LBS  Hunter Houle (BEC) Tech. Fall Paxton Peterson ( ZIMM) 5:30
114 LBS  Connor Faber (ROC) Maj. Dec. Elijah Schaller (BL) 9-0
121 LBS  Braeden Geise (ALB) Dec.  Keaton Colford (BEC) 12-6
127 LBS Jacob Williams (BEC) Dec. Mason Moscho (ROC) 8-4\
133 LBS Rylan Kujawa (BEC) Tech. Fall Mason Molitor (ROC) 4:00
139 LBS Kameron Moscho (ROC) Fall Ryker Clobes (HLWW) 1:41
145 LBS Alex Ogle (HLWW) Dec. Julian Juarez (ZIMM) 5-1
152 LBS Wyatt Britz (FOL) Fall Ben Schulte (ALB) 3:04
160 LBS Owen Culbertson (DC/L) Fall Blake Iverson (ALB) 1:26
172 LBS Sawyer Minnerath (ROC) Tech. Fall Dylan Hoffarth (ALB) 4:35
189 LBS Zander Bitker (ROC) Maj. Dec. Isaac Thiele (SRR) 11-2
215 LBS Cooper Notch (ROC) Dec. Michael Mumford (HLWW) 10-4
285 LBS Logan Diers (HLWW) Dec. Axel Lagrew (PRIN) 2-1

FIFTH PLACE

107 LBS Alexander Bragg (PRIN) Tech. Fall Paxton Peterson (DC/L) 5:30
114 LBS Odin Duncombe (BEC) Dec. Colton Carlson (ALB) 10-9
121 LBS Keaton Colford (BEC) Dec. Jack Kutz (HLWW) 14-7
127 LBS Presley Havemeier (DC/L) Dec. Max Schlagel (HLWW) 9-4
133 LBS Cassen Brumm (AN/ML) Dec. Bryce Ness (SRR) 2-0
139 LBS William Harvala (PRIN) Fall Felix Franco (DL/L) 2:45
145 LBS Evan Block (DC/L) Fall Brenden Marstein (PRIN) 3:51
152 LBS Talen Kubesh (ROC) Maj. Dec. A. J. Bogatski (AN/ML) 9-1
160 LBS Aiden Sund (SPEC) Fall Carson Alvarado-Konz (ROC) 2:38
172 LBS Calvin Rannow (DC/L) Tech. Fall Grady Muellner (BEC) 4:45
189 LBS Gus Baldry (BEC) Fall Liam Mayer (BL) 2:07
215 LBS Austin Fredrickson (BL) Tech. Fall Nathaniel Belair (ZIMM) 4:00
285 LBS Messiah Vizenor (FOL) Fall Johnny Berg (DC/L) :31

SEMIFINAL RESULTS

107 LBS
Trey Kramer (ROC) Tech. Fall Paxton Peterson (DC/L) 3:07
Harper Hamacher (BEC) Dec. Hunter Houle (ZIMM) 7-1

114 LBS
Clay Birkholz (HLWW) Dec. Olijah Staller (BL) 12-6
Gabe Swenson (ZIMM) Maj. Dec. Connor Faber (ROC) 11-0

121 LBS
Hayden Ramsdell (FOL) Maj. Dec. Eli Holker (SPEC) 17-4
Carter Kremer (ROC) Fall Braeden Geise (ZIMM) 1:40

127 LBS
Brayden Fobbe (AN/ML)Dec. Mason Moscho (ROC) 8-2
Seth Ramsdell (FOL) Dec. Jacob Williams (BEC) 10-8

133 LBS
Graham (HLWW) Tech. Fall Rylan Kujawa (BEC) 4:25
Cassen Brumm (AN/ML) Fall Noah Brunn (FOL) 3:48

139 LBS
Bennett Kujawa (BEC) Fall Ryker Clobes (HLWW) 1:51
Wyatt Wall (FOL) Maj. Dec. Kameron Moscho (ROC) 20-7

145 LBS
Levi Thompson (BEC) Tech. Fall Julian Juarez (ZIM) 1:51
Jacob DeMarais (FOL) Maj. Dec. Alex Ogle (HLWW) 10-2

152 LBS
Carter Pesta (SRR) Dec. Bert Schulte (ALB) 9-3
Tyler Hall (BEC) Dec. Wyatt Britz (FOL) 5-3

160 LBS
Hunter Wilhelmi (FOL) Tech. Fall Aiden Sund (SPEC) 3:06
Brayden Boots (BEC) Maj. Dec.Owen Gilbertson (DC/L) 14-4

172 LBS
Jack Barz (SRR) Fall Sawyer Minnerath (ROC) 2:35
Teddy Rasmussen (FOL) Maj. Dec. Grady Muellner (BEC) 11-2

189 LBS
Conner Plumski (ALB) Fall Liam Mayer (BL) 4:45
William Gutormson (FOL) Tech. Fall  Zander Bitker (ROC) 3:20

215 LBS
Aiden Golley (BEC) Dec. Austin Fredrickson (BL) 7-3
Dominic Rudnitski (FOL) Fall Nathnie Belair (ZIMM) 5:44

285 LBS
Adam Klatt (AN/ML) Dec.  Messiah Vizenor (FOL) 1-0
Bryce Norlund (ZIMM) Dec. Logan Diers (HLWW) 9-6 OT

