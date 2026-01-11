High School Wrestlers Shine at St. Cloud’s Kiffmeyer Duals [PHOTOS]
ST. CLOUD (WJON News) -- High School wrestlers got to show off their skills in St. Cloud this weekend. The 33rd Annual Kiffmeyer Duals took place at Tech High School on Saturday. Six teams took part in the tournament in two pools. Becker took the championship in Varsity Pool A, with New Prague in second, and the St. Cloud Crush bringing home third.
Who won in the second pool?
In Varsity Pool B, Shakopee brought home the gold, Willmar took second, and Albert Lea took third. The Kiffmeyer Duals are named after long-time Tech High School coach and official Jim Kiffmeyer, who passed away in 1997 after a battle against cancer. Check out the results from the duals and photos of some of the action below.
ST. CLOUD TECH “KIFFMEYER” DUALS - FULL POOL B RESULTS
POOL B
BECKER 44 ST. CLOUD CRUSH 23
107 Harper Hamacher (BECKER) Fall Kayne Doering (SCC) 1:14
114 Oden Duncombe (BECKER) Won by Forfeit
121 Keaton Colford (BECKER) Fall Abdirahman Omar (SCC) 2:43
127 Aaron Malinowski (BECKER) Dec. Grady Doering (SCC) 9-5
133 Jack Hamak (SCC) Maj. Dec. Rylan Kujawa (BECKER) 12-2
139 Andy Fischer (BECKER) Fall Gage Winn (SCC) 2:51
145 Bennett Kujawa (BECKER) Fall Michael Brown (SCC) 1:16
152 Levi Thompson (BECKER) Won by Forfeit
160 Brayden Boots (BECKER) Fall Jackson Coats (SCC) :39
172 Tanner Hugg (SCC) Maj. Dec. Blaine Cox (BECKER) 10-1
189 Noah Neuman (SCC) Fall Aiden Golley (BECKER) 2:32
215 Sutton Kenning (SCC) Fall Deegan Schmidt (BECKER) 1:07
285 Noah Orth (SCC) Dec. Logan Carrington (BECKER) 8-6
NEW PRAGUE 54. ST. CLOUD CRUSH 14
107 Charlie Wagner (NP) Fall Kayne Doering (SCC) 1:04
114 Azalea Kallal (NP) Won by Forfeit
121 Danny Davis (NP) Fall Andre Rafols (SCC) 1:14
127 Elijah Lofton (NP) Fall Grady Doering (SCC) 1:44
133 Jack Hamak (SCC) Dec. Vincent LaBelle (NP) 3-2
139 Cody Thompson (NP) Fall Gage Winn (SCC) :41
145 Isaac Pumper (NP) Fall Michael Brown (SCC) :52
152 Zach Weeman (NP) Won by Forfeit
160 Andrew Bauer (NP) Fall Jackson Coates (SCC) 1:48
172 Tanner Hugg (SCC) Tech Fall Mason Deutsch (NP) 6:00
189 Patrick Sulllivan (NP) Dec. Noah Neuman (SCC) 6-5
215 Sutton Kenning (SCC) Fall Liam Hanson (NP) :35
285 Landon Shepard (NP) Dec. Noah Orth (SCC) 2-1
BECKER 28 NEW PRAGUE 22
107 Charlie Wagner (NP) Dec. Harper Harmacher (BECKER) 11-8
114 Odin Duncombe (BECKER) Maj. Dec. Azalea Kallal (NP) 15-4
121 Keaton Colford (BECKER) Dec. Danny Davis (NP) 6-3
127 Elijah Lofton (NP) Tech Fall Aaron Malinowski (BECKER) 5:25
133 Rylan Kujawa (BECKER) Dec. Vincent La Belle (NP) 10-5
139 Boston Kuschel (BECKER) Dec. Cody Thompson (NP) 8-3
145 Bennett Kujawa (BECKER) Tech Fall Isaac Pumper (NP) 5:30
152 Levi Thompson (BECKER) Maj. Dec. Zach Weeman (NP) 13-1
160 Brayden Boots (BECKER) Dec. Andrew Bauer (NP) 5-4
172 Mason Deutsch (NP) Tech Fall Grady Muellner (BECKER) 4:00
189 Aiden Golley (BECKER) Dec. Patrick Sullivan (NP) 4-3
215 Landon Shepard (NP) Dec. Gus Baldry (BECKER) 5-0
285 Owen Johnson (NP) Fall Deegan Schmidt (BECKER) 2:32
1st Place
SHAKOPEE 40 BECKER 16
107 Patrick Heim (SHAK) Maj. Dec. Harper Harmacher (BECKER) 8-0
114 Ethan Phanmanivong (SHAK) Tech Fall Odin Duncombe (BECKER) 1:30
121 Keaton Colford (BECKER) Dec. Asher Miller (SHAK) 4-2
127 Aaron Malinowski (BECKER) Dec. Damien Daudt (SHAK) 5-4
133 Kaleb Long (SHK) Dec. Rylan Kujawa (BECKER) 9-3
139 Noah Wegner (SHAK) Dec. Boston Kuschel (BECKER) 8-7
145 Anthony Heim (SHAK) Dec. Bennett Kujawa (BECKER) 5-4
152 Levi Thompson (BECKER) Maj. Dec. Calvin Miller (SHAK) 18-7
160 Quinn O’Fallon (SHAK) Maj. Dec. Brayden Boots (BECKER) 10-2
172 Jackson Barron (SHAK) Fall Grady Muellner (BECKER) :18
189 Kyler Walters (SHAK) Fall Blaine Cox (BECKER) :18
215 Joseph Heim (SHAK) Fall Aiden Golley (BECKER) 1:24
285 Gus Baldry (BECKER) Fall Nathan Courtney (SHAK) 4:55
5th Place
ALBERT LEA 50 ST. CLOUD CRUSH 14
107 Kayne Doering (SCC) Tech Fall Austin Ringeon (AL) 2:40
114 Caleb Mattson (AL) Won by Forfeit
121 Devon Groess (AL) Tech Fall Abdirahman Omar (SCC) 1:21
127 Dylan Groess (AL) Tech Fall Grady Doering (SCC) 5:09
133 Jack Hamak (SCC) Dec. Malaki Olson (AL) 4-1
139 Devin Jacobs (AL) Fall Gage Winn (SCC) 1:09
145 Ryan Collins (AL) Fall Michael Brown (SCC) :44
152 Noel Yanes (AL) Won by Forfeit
160 Jace Houston (AL) Fall Jackson Coates (SCC) :26
172 Brecken Wacholz (AL) Dec. Tanner Hugg (SCC) 12-5
189 Trent Iganaszewski (AL) Dec. Noah Neuman (SCC) 6-3
215 Sutton Kenning (SCC) Fall Elton Crabtree (AL) 1:07
285 William Velazquez (AL) Dec. Noah Orth (SCC) 8-3
SCORES NOT INCLUDED IN THE ABOVE RESULTS
Shakopee 53 Willmar 9
Shakopee 42 Albert Lea 13
Willmar 34 Albert Lea 31
New Prague 44 Willmar 19
READ MORE FROM AUTHOR PAUL HABSTRITT
LOOK: 50 images of winning moments from sports history
Gallery Credit: Peter Richman
16 Wildest Foods Sold in NFL Stadiums
Gallery Credit: Matthew Wilkening
RANKED: These are the richest race car drivers
Gallery Credit: Madison Troyer