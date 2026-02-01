Prep Sports Scores – Saturday, January 31st
High School sports results for St. Cloud area teams from Saturday, January 31st and the schedule for Monday, February 2nd (Groundhog's Day).
BOYS' BASKETBALL:
St. Cloud Cathedral 37, Holdingford 22
Bemidji 76, Sauk Rapids-Rice 57
Dassel-Cokato 86, New London-Spicer 72
Osseo 80, Becker 73
GIRLS' BASKETBALL:
Little Falls 66, Sartell 49
Holdingford 66, St. Cloud Cathedral 63
Eden Valley-Watkins 61, Howard Lake-Waverly-Winsted 49
Foley 65, Watertown Mayer 55
New London-Spicer 80, Norwood-Young America 61
Delano 71, Becker 47
BOYS' HOCKEY:
Detroit Lakes 4, St. Cloud Cathedral 2
Hutchinson 2, Litchfield-Dassel-Cokato 1
GIRLS' HOCKEY:
Mankato West 1, Litchfield-Dassel-Cokato 1
MONDAY'S GAME SCHEDULE:
BOYS' BASKETBALL:
St. Cloud Apollo vs. St. Cloud Cathedral
Fergus Falls vs. St. Cloud Tech
Sauk Rapids-Rice vs. Rogers
Sartell vs. Moorhead
Dassel-Cokato vs. Buffalo Lake-Hector-Stewart
Annandale vs. Norwood-Young America
Melrose vs. Minnewaska
Albany vs. Morris-Chokio-Alberta
Foley vs. Sauk Centre
Belgrade-Brooten-Elrosa vs. Paynesville
ROCORI vs. Delano
Zimmerman vs. Big Lake
Royalton vs. Osakis
Kimball vs. Upsala
GIRLS' BASKETBALL:
St. Cloud Cathedral vs. Pierz
Willmar vs. St. Cloud Crush
Detroit Lakes vs. Sauk Rapids-Rice
Sartell vs. ROCORI
Melrose vs. Pillager
Big Lake vs. Zimmerman
Holdingford vs. Royalton
Paynesville vs. Maple Lake
Albany vs. Eden Valley-Watkins
Sauk Centre vs. Foley
Howard Lake-Waverly-Winsted vs. Kimball
Rockford vs. New London-Spicer
BOYS' HOCKEY:
Sartell vs. Totino Grace
River Lakes vs. Brainerd
Becker-Big Lake vs. Mora-Milaca
Little Falls vs. Alexandria
GIRLS' HOCKEY:
Willmar vs. St. Cloud Crush
Fergus Falls vs. Brainerd-Little Falls
