Prep Sports Scores – Saturday, January 31st

High School sports results for St. Cloud area teams from Saturday, January 31st and the schedule for Monday, February 2nd (Groundhog's Day).

BOYS' BASKETBALL:

St. Cloud Cathedral 37, Holdingford 22

Bemidji 76, Sauk Rapids-Rice 57

Dassel-Cokato 86, New London-Spicer 72

Osseo 80, Becker 73

GIRLS' BASKETBALL:

Little Falls 66, Sartell 49

Holdingford 66, St. Cloud Cathedral 63

Eden Valley-Watkins 61, Howard Lake-Waverly-Winsted 49

Foley 65, Watertown Mayer 55

New London-Spicer 80, Norwood-Young America 61

Delano 71, Becker 47

BOYS' HOCKEY:

Detroit Lakes 4, St. Cloud Cathedral 2

Hutchinson 2, Litchfield-Dassel-Cokato 1

GIRLS' HOCKEY:

Mankato West 1, Litchfield-Dassel-Cokato 1

MONDAY'S GAME SCHEDULE:

BOYS' BASKETBALL:

St. Cloud Apollo vs. St. Cloud Cathedral

Fergus Falls vs. St. Cloud Tech

Sauk Rapids-Rice vs. Rogers

Sartell vs. Moorhead

Dassel-Cokato vs. Buffalo Lake-Hector-Stewart

Annandale vs. Norwood-Young America

Melrose vs. Minnewaska

Albany vs. Morris-Chokio-Alberta

Foley vs. Sauk Centre

Belgrade-Brooten-Elrosa vs. Paynesville

ROCORI vs. Delano

Zimmerman vs. Big Lake

Royalton vs. Osakis

Kimball vs. Upsala

GIRLS' BASKETBALL:

St. Cloud Cathedral vs. Pierz

Willmar vs. St. Cloud Crush

Detroit Lakes vs. Sauk Rapids-Rice

Sartell vs. ROCORI

Melrose vs. Pillager

Big Lake vs. Zimmerman

Holdingford vs. Royalton

Paynesville vs. Maple Lake

Albany vs. Eden Valley-Watkins

Sauk Centre vs. Foley

Howard Lake-Waverly-Winsted vs. Kimball

Rockford vs. New London-Spicer

BOYS' HOCKEY:

Sartell vs. Totino Grace

River Lakes vs. Brainerd

Becker-Big Lake vs. Mora-Milaca

Little Falls vs. Alexandria

GIRLS' HOCKEY:

Willmar vs. St. Cloud Crush

Fergus Falls vs. Brainerd-Little Falls

