Prep Sports Scores – Friday, January 16th

Friday saw all the St. Cloud boys basketball teams and many from the area seeing action.  Check out all the high school results from Friday below.

BOYS' BASKETBALL:

St. Cloud Cathedral 70, Little Falls 61
St. Cloud Apollo 76, St. Cloud Tech 55
Fergus Falls 73, ROCORI 58
Alexandria 98, Sauk Rapids-Rice 60
Sartell 82, Brainerd 66
Becker 87, Big Lake 57
Melrose 75, Brandon-Evansville 61
Pequot Lakes 74, Foley 42
Paynesville 93, Kimball 65
Maple Lake 77, Atwater-Cosmos-Grove City 63
Annandale 71, Dassel-Cokato 51
Sauk Centre 61, Belgrade-Brooten-Elrosa 37

GIRLS' BASKETBALL:

Sauk Centre 54, Belgrade-Brooten-Elrosa 50
Hope Academy 47, St. John's Prep 23
Melrose 63, Holdingford 26
Dassel-Cokato 61, Annandale 43
Minnewaska 60, Albany 60
Becker 70, Big Lake 44
Paynesville vs. MACCRAY - Postponed

BOYS' HOCKEY:

St. Cloud Cathedral 3, Northern Lakes 1
Alexandria 3, River Lakes 2
Pine City 7, Becker-Big Lake 4
Mora-Milaca 4, Wadena-Deer Creek 3
Thief River Falls 4, Little Falls 3

GIRLS' HOCKEY:

Fergus Falls 2, Sartell-Sauk Rapids 1

SATURDAY'S SCHEDULE:

BOYS' BASKETBALL:

St. Cloud Apollo vs. Hiawatha Collegiate
Willmar vs. Little Falls

GIRLS' BASKETBALL:

Becker vs. Minnewaska
Willmar vs. Little Falls
Zimmerman vs. ROCORI

BOYS' HOCKEY:

Dodge County vs. Little Falls
East Grand Forks vs. St. Cloud Cathedral
Spring Lake Park-Coon Rapids vs. St. Cloud Crush
Litchfield-Dassel-Cokato vs. Sauk Rapids-Rice

GIRLS' HOCKEY:

River Lakes vs. Minnesota River
New Ulm vs. Litchfield-Dassel-Cokato
Roseau vs. Brainerd-Little Falls

