Prep Sports Scores – Friday, January 16th

Friday saw all the St. Cloud boys basketball teams and many from the area seeing action. Check out all the high school results from Friday below.

BOYS' BASKETBALL:

St. Cloud Cathedral 70, Little Falls 61

St. Cloud Apollo 76, St. Cloud Tech 55

Fergus Falls 73, ROCORI 58

Alexandria 98, Sauk Rapids-Rice 60

Sartell 82, Brainerd 66

Becker 87, Big Lake 57

Melrose 75, Brandon-Evansville 61

Pequot Lakes 74, Foley 42

Paynesville 93, Kimball 65

Maple Lake 77, Atwater-Cosmos-Grove City 63

Annandale 71, Dassel-Cokato 51

Sauk Centre 61, Belgrade-Brooten-Elrosa 37

GIRLS' BASKETBALL:

Sauk Centre 54, Belgrade-Brooten-Elrosa 50

Hope Academy 47, St. John's Prep 23

Melrose 63, Holdingford 26

Dassel-Cokato 61, Annandale 43

Minnewaska 60, Albany 60

Becker 70, Big Lake 44

Paynesville vs. MACCRAY - Postponed

BOYS' HOCKEY:

St. Cloud Cathedral 3, Northern Lakes 1

Alexandria 3, River Lakes 2

Pine City 7, Becker-Big Lake 4

Mora-Milaca 4, Wadena-Deer Creek 3

Thief River Falls 4, Little Falls 3

GIRLS' HOCKEY:

Fergus Falls 2, Sartell-Sauk Rapids 1

SATURDAY'S SCHEDULE:

BOYS' BASKETBALL:

St. Cloud Apollo vs. Hiawatha Collegiate

Willmar vs. Little Falls

GIRLS' BASKETBALL:

Becker vs. Minnewaska

Willmar vs. Little Falls

Zimmerman vs. ROCORI

BOYS' HOCKEY:

Dodge County vs. Little Falls

East Grand Forks vs. St. Cloud Cathedral

Spring Lake Park-Coon Rapids vs. St. Cloud Crush

Litchfield-Dassel-Cokato vs. Sauk Rapids-Rice

GIRLS' HOCKEY:

River Lakes vs. Minnesota River

New Ulm vs. Litchfield-Dassel-Cokato

Roseau vs. Brainerd-Little Falls

