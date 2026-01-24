Prep Sports Scores – Friday, January 23rd

Even with the cold weather, some high school sports action took place on Friday. A few games were postpone,d but most went on as scheduled. Check out all the Friday action below.

BOYS' HOCKEY:

Monticello 7, River Lakes 3

Sauk Rapids-Rice 3, Becker-Big Lake 1

Litchfield-Dassel-Cokato 6, Princeton 2

Sartell 6, Alexandria 0

Little Falls 6, Hutchinson 4

BOYS' BASKETBALL:

St. John's Prep vs. Browerville - POSTPONED

St. Cloud Apollo vs. Willmar - POSTPONED

Sartell 71, ROCORI 53

Annandale 70, Howard Lake-Waverly-Winsted 33

Glencoe-Silver Lake 77, Dassel-Cokato 64

Albany 67, Becker 55

GIRLS' BASKETBALL:

St. John's Prep vs. Browerville - POSTPONED

Sauk Rapids-Rice vs. St. Cloud Crush - POSTPONED

Brainerd vs. ROCORI - POSTPONED

Fergus Falls 63, Sartell 49

Little Falls 76, St. Cloud Cathedral 49

Albany 65, Pierz 60

Holdingford 70, Atwater-Cosmos-Grove City 36

Glencoe-Silver Lake 67, Dassel-Cokato 43

Howard Lake-Waverly-Winsted 51, Annandale 44

Get our free mobile app

SATURDAY'S SPORTS SCHEDULE:

BOYS' HOCKEY:

Willmar vs. Litchfield-Dassel-Cokato

Bagley-Fosston vs. Becker-Big Lake

GIRLS' HOCKEY:

New Ulm vs. River Lakes

Rogers vs. Brainerd-Little Falls

St. Cloud Crush vs. Bemidji

Willmar vs. Litchefield-Dassel-Cokato

Luverne vs. Princeton-Big Lake-Becker

BOYS' BASKETBALL:

Big Lake vs. ROCORI

St. Cloud Apollo vs. Detroit Lakes

Minneapolis South vs. St. Cloud Tech

Lester Prairie vs. Eden Valley-Watkins

READ MORE FROM AUTHOR PAUL HABSTRITT

Minnesotans who played for the Vikings/in NFL Native Minnesotans who played for their home state Vikings in the NFL, and Central Minnesotans who played in the NFL. Gallery Credit: Paul Habstritt

2026 Winter Olympians with ties to Minnesota Gallery Credit: Kelly Cordes/TSM/St CLoud