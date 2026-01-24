Prep Sports Scores &#8211; Friday, January 23rd

Prep Sports Scores – Friday, January 23rd

Mariah Hewines on Unsplash

Even with the cold weather, some high school sports action took place on Friday. A few games were postpone,d but most went on as scheduled.  Check out all the Friday action below.

BOYS' HOCKEY:

Monticello 7, River Lakes 3
Sauk Rapids-Rice 3, Becker-Big Lake 1
Litchfield-Dassel-Cokato 6, Princeton 2
Sartell 6, Alexandria 0
Little Falls 6, Hutchinson 4

BOYS' BASKETBALL:

St. John's Prep vs. Browerville - POSTPONED
St. Cloud Apollo vs. Willmar - POSTPONED
Sartell 71, ROCORI 53
Annandale 70, Howard Lake-Waverly-Winsted 33
Glencoe-Silver Lake 77, Dassel-Cokato 64
Albany 67, Becker 55

GIRLS' BASKETBALL:

St. John's Prep vs. Browerville - POSTPONED
Sauk Rapids-Rice vs. St. Cloud Crush - POSTPONED
Brainerd vs. ROCORI - POSTPONED
Fergus Falls 63, Sartell 49
Little Falls 76, St. Cloud Cathedral 49
Albany 65, Pierz 60
Holdingford 70, Atwater-Cosmos-Grove City 36
Glencoe-Silver Lake 67, Dassel-Cokato 43
Howard Lake-Waverly-Winsted 51, Annandale 44

AM 1240 WJON logo
Get our free mobile app

SATURDAY'S SPORTS SCHEDULE:

BOYS' HOCKEY:

Willmar vs. Litchfield-Dassel-Cokato
Bagley-Fosston vs. Becker-Big Lake

GIRLS' HOCKEY:

New Ulm vs. River Lakes
Rogers vs. Brainerd-Little Falls
St. Cloud Crush vs. Bemidji
Willmar vs. Litchefield-Dassel-Cokato
Luverne vs. Princeton-Big Lake-Becker

BOYS' BASKETBALL:

Big Lake vs. ROCORI
St. Cloud Apollo vs. Detroit Lakes
Minneapolis South vs. St. Cloud Tech
Lester Prairie vs. Eden Valley-Watkins

READ MORE FROM AUTHOR PAUL HABSTRITT

Minnesotans who played for the Vikings/in NFL

Native Minnesotans who played for their home state Vikings in the NFL, and Central Minnesotans who played in the NFL.

Gallery Credit: Paul Habstritt

2026 Winter Olympians with ties to Minnesota

Gallery Credit: Kelly Cordes/TSM/St CLoud

Celebrating Harrison Smith's Career with the Vikings.

Harrison Smith spent 14 years in the NFL, all with the Vikings. Take a look at some of his top moments with the team.

Gallery Credit: Paul Habstritt

Filed Under: St. Cloud area high school sports results
Categories: From the WJON Newsroom, Newsletter, St. Cloud News

More From AM 1240 WJON