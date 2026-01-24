Prep Sports Scores – Friday, January 23rd
Even with the cold weather, some high school sports action took place on Friday. A few games were postpone,d but most went on as scheduled. Check out all the Friday action below.
BOYS' HOCKEY:
Monticello 7, River Lakes 3
Sauk Rapids-Rice 3, Becker-Big Lake 1
Litchfield-Dassel-Cokato 6, Princeton 2
Sartell 6, Alexandria 0
Little Falls 6, Hutchinson 4
BOYS' BASKETBALL:
St. John's Prep vs. Browerville - POSTPONED
St. Cloud Apollo vs. Willmar - POSTPONED
Sartell 71, ROCORI 53
Annandale 70, Howard Lake-Waverly-Winsted 33
Glencoe-Silver Lake 77, Dassel-Cokato 64
Albany 67, Becker 55
GIRLS' BASKETBALL:
St. John's Prep vs. Browerville - POSTPONED
Sauk Rapids-Rice vs. St. Cloud Crush - POSTPONED
Brainerd vs. ROCORI - POSTPONED
Fergus Falls 63, Sartell 49
Little Falls 76, St. Cloud Cathedral 49
Albany 65, Pierz 60
Holdingford 70, Atwater-Cosmos-Grove City 36
Glencoe-Silver Lake 67, Dassel-Cokato 43
Howard Lake-Waverly-Winsted 51, Annandale 44
SATURDAY'S SPORTS SCHEDULE:
BOYS' HOCKEY:
Willmar vs. Litchfield-Dassel-Cokato
Bagley-Fosston vs. Becker-Big Lake
GIRLS' HOCKEY:
New Ulm vs. River Lakes
Rogers vs. Brainerd-Little Falls
St. Cloud Crush vs. Bemidji
Willmar vs. Litchefield-Dassel-Cokato
Luverne vs. Princeton-Big Lake-Becker
BOYS' BASKETBALL:
Big Lake vs. ROCORI
St. Cloud Apollo vs. Detroit Lakes
Minneapolis South vs. St. Cloud Tech
Lester Prairie vs. Eden Valley-Watkins
READ MORE FROM AUTHOR PAUL HABSTRITT
Minnesotans who played for the Vikings/in NFL
Gallery Credit: Paul Habstritt
2026 Winter Olympians with ties to Minnesota
Gallery Credit: Kelly Cordes/TSM/St CLoud
Celebrating Harrison Smith's Career with the Vikings.
Gallery Credit: Paul Habstritt