Foley Wrestlers Shine At The Brainerd Tournament
57th ANNUAL “PAUL BUNYAN” BRAINERD TOURNAMENT
TEAM POINTS:
1st Grand Rapids 200
2nd Moorhead 177
3rd Foley 160
4th Bemidji 144
5th Pierz 136.5
6th Brainerd 128
7th Frazee 94.5
8th Sartell 83.5
9th White Bear Lake 64
10th Royalton 61
11th Cloquet 40
CHAMPIONSHIPS:
107 LBS Noah Bartkowicz (Sartell) Fall Bennett Galbrecht (Frazee) 1:35
114 LBS Oscar Hanks (BEM) Maj. Dec. Jayce Gruber (Sartell) 23-11
121 LBS Cole Berhow (BR) Dec. Tru Mahlen (MHD) 6-4
127 LBS Jayden Mattern (MHD) Dec. Indiana Kane (WBL) 14-8
133 LBS Gauge Johnson (PIERZ) Dec. Dalton Hutchinson (GR) 8-7
139 LBS Gabe Morin (BEM) Dec. Jackson Berhow (BRD) 4-1
145 LBS Nick Strand (BEM) Dec. Christian Jelle (GR) 21-14
152 LBS Kaden Martin (GR) Fall Carter Young (PIERZ) 3:17
160 LBS Dalton Humeniuk (MHD) Dec. Warren Ritter (GR) 8-4
172 LBS Destan Skelly (GR) Tech. Fall Teddy Rasmussen (Foley) 1:58
189 LBS William Gutormson (Foley) fall Jack Wolf (GR) 3:23
215 LBS William Ward (MHD Tech. Fall Jake Leners (RU) 3:16
285 LBS Nehemiah Schwinghammer (BEM) Dec. Lenox Charley (MHD) 7-1
SEMIFINALS:
107 LBS
Noah Bartkowicz (Sartell) Fall Easton Tripanier (BEM) 3:16
Bennit Galbrecht (Frazee) Maj. Dec. Max Crowder (RU) 12-3
114 LBS
Oscar Hanks (BEM) Fall Tyeran Heers (GR) 5:23
Jayce Gruber (PIERZ) Fall William Dircks (BR) 3:58
121 LBS
Cole Berhow (BR) Dec. Rylan Gruber (PIERZ) 16-
Tru Mahlen (MHD) Dec. Cavan Field (Cloquet) 12-7
127 LBS
Jayden Mattern (MHD) Tech. Fall Zan Moulzolf (R/U) 4:57
Indiana Kane (WBL) Dec. Crewe Dahlheimer (BR) 7-4
133 LBS
Gauge Johnson (PIERZ) Fall Jameson Dombeck (MHD) 1:46
Dalton Hutchinson (GR) De. Aiden Thiesen (Cloquet) 14-11
139 LBS
Gabe Morin (BEM) Fall Croix Mongeau (MHD) 5:48
Jackson Berhow (BRD) Dec. Crady Young (PIERZ) 1-0
145 LBS
Christian Jelle (GR) Tech. Fall Wyatt Wald (FOLEY) 2:42
Nick Strand (BEM) Tech. Fall Cash Osterman (Frazee) 4:49
152 LBS
Carter Young (PIERZ) Dec. Dane Ellingsberg (MHD) 11-9
Kadein Martin (GR) Tech. Fall Liam Hamm (Frazee) 3:16
160 LBS
Dalton Humeniuk (MHD) Fall Jeremy Linn (BEM) 1:41
Lukas Lind (BRD) Dec. Warren Ritter (GR) 8-4
172 LBS
Destin Skelly (GR) Fall Brody Kipka (Foley) 3:43
Teddy Rasmussen (Foley) Dec. Mike Hamak (Sartell) 4-1
189 LBS
Jack Wolf (GR) Fall Jack Graham (Frazee) 3:15
William Gutormson (Foley) Tech. Fall Tyce Faber (BR) 4:15
215 LBS
William Ward (MHD) Fall Alex Kingle (WBL) 1:04
Jake Lenners (R/U) Maj. Dec. Dominik Rudnitski (Foley) 17-6
285 LBS
Nehemiah Schwinghammer (BEM) Dec. Jake Simpkins (WBL) 7-1
Lenno Charley (MHD) Dec. Henry Hoffman (Pierz) 9-5
THIRD PLACE MATCHES:
107 LBS Easton Trepanier (BEM) Tech. Fall Max Crower (RU) 2:58
114 LBS William Dircks (BR) Fall Shelton Fridgen (MHD) 1:44
121 LBS Rylan Gruber (Pierz) Maj. Dec. Cavan Field (Cloquet) 13-5
127 LBS Crewe Dahlheimer (BR) Tech. Fall Finley Roberts (GR) 4:37
133 LBS Aiden Thiesen (Cloquet) Tech. Fall Jameson Dombeck (MHD) 2:20
139 LBS Jake Freed (GR) Fall Croix Mongeau (MHD)
145 LBS Wyatt Wall (Foley) Fall Link Toops (Pierz) 1:32
152 LBS Dan Ellingsberg (MHD) over Jcob Demaarais (Foley)
160 LBS Lukas Linn (BEM) Fall Hunter Wilhelmi (Foley):32
172 LBS Blake Sonnenberg (Frazee) Dec. Nicodemu Young (BR) 8-4
189 LBS Jayden Zajac (Pierz0 Tech. Faall Jack Graham (Frazee) 5:46
215 LBS Jaxon Thompson (GR) Fall Dominic Rudnitski (Foley) 1:05
285 LBS Brayden Lenners (RU) Dec. Messiah Vizenor (Foley) 13-7
FIFTH PLACE MATCHES:
107 LBS Tripp Toops (Pierz) Fall Kyler DeRosier (BR) 1:04
114 LBS Jake Rodriquez (BR) Dec. Tyler Heers (GR) 22-17
121 LBS Caleb Ratz (Frazee) Dec. Jackson Dietman (RU) 11-8
127 LBS Zane Moulzolf (R/U) Forfeit Ashton Reller (Frazee)
133 LBS Parker Kipka (Foley) Fall Tristan Moen (WBL) 1:23
139 LBS Grady Young (Pierz) Fall Cael Linn (Sartell) 3:06
145 LBS Wyatt Wall (Foley) Dec. Cash Osterman (Frazee) 4-2
152 LBS Nolan Jukish (BR) Dec. Liam Hamm (Frazee) 9-3
160 LBS Lukas Lind (BR) Forfeit Jackson Loreno (BR)
172 LBS Michael Hamak (Sartell) Fall Brody Kipka (Foley) 3:23
189 LBS Tyce Faber (BR) Dec. Brad Tanner (Pierz) 12-6S
215 LBS Brecken Andres (Pierz) dec. Alex Kringle (WBL) 8-6S
285 LBS Jake Simpkins (WBL) Fall Henry Hoffman (Pierz) 5:42