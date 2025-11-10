Steve R. Revier, 65, Brooklyn Park
October 27, 1960 – November 6, 2025
Steven R. Revier, 65, of Brooklyn Park, Minnesota, passed away on Thursday, November 6, 2025 at North Memorial Hospital. No services are being held currently.
Steve was born on October 27, 1960, to Roger and Evelyn (Campeau) Revier in Minneapolis, Minnesota. He attended West High School growing up. He worked in construction; owned and operated Revier Drywall, where he maintained employment most of his life. Steve was quiet, humorous, kind, and always tried to help. He was loyal, caring, and loved his family.
He is survived by his twin sister, Sheila Hannaman; brother, Scott Revier; niece, Kiana Hannaman; nephew, Connor Hannaman; and other relatives.
He was preceded in death by his parents, Roger and Evelyn Revier; and his cat, Shadow.