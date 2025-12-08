Nancy Marie Hamlin, 81, St. Cloud

Nancy Marie Hamlin, 81, St. Cloud

Photo by Ashlee Marie on Unsplash

 

March 21, 1944 - December 1, 2025

 

Via Miller-Carlin Funeral Home
loading...

Nancy Marie Hamlin, 81, began her heavenly ascent Dec 1st, 2025, in St Cloud, MN. Her loving legacy includes her children, Charles (Dawn) Marvets, Anthony (Julie) Marvets, Joel (Randy) Heintz, Tammy Storms, Karla Olson, daughter-in-law, Jean Hamlin, and many grandchildren and great-grandchildren. Preceded in death by her husband, William Hamlin, and sons, Terry Anderson and William (Bill/BJ) Hamlin. Forever in our hearts. Celebration of life this summer.

Filed Under: miller-carlin funeral home
Categories: Obituaries

More From AM 1240 WJON