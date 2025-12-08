March 21, 1944 - December 1, 2025

Nancy Marie Hamlin, 81, began her heavenly ascent Dec 1st, 2025, in St Cloud, MN. Her loving legacy includes her children, Charles (Dawn) Marvets, Anthony (Julie) Marvets, Joel (Randy) Heintz, Tammy Storms, Karla Olson, daughter-in-law, Jean Hamlin, and many grandchildren and great-grandchildren. Preceded in death by her husband, William Hamlin, and sons, Terry Anderson and William (Bill/BJ) Hamlin. Forever in our hearts. Celebration of life this summer.