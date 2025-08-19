December 15, 1946 - August 15, 2025

Benson Funeral Home Benson Funeral Home loading...

Sandra Jean Fanyo was born in St. Cloud on December 15, 1946 to Wayne and Lucille Plachecki Fanyo.

She was baptized at Salem Lutheran Church. She graduated from Tech High School in 1965 and from St. Cloud State College in 1969. Sandra spent her working career in Minneapolis and retired from a law firm in 2012.

She was preceded in death by her parents and her husband Thomas Tucker.

Sandra died at Sterling Park Healthcare in Waite Park on August 15, 2025.

Private burial of the urn will be at Grand Army of the Republic Cemetery in Watseka, IL.