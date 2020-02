Getty Images

The Minnesota girls' high,school basketball rankings as provided by Minnesota Basketball News, a statewide basketball publication.

CLASS 4A

1. Hopkins 19-0

2. Farmington 19-2

3. Wayzata 18-3

4. Park Center 17-3

5. Stillwater 14-4

6. Chaska 17-4

7. St. Michael-Albertville 13-6

8. Maple Grove 17-4

9. Rosemount 18-3

10.Centennial 17-4

CLASS 3A

1. DeLaSalle 14-4

2. Becker 18-2

3. Simley 17-2

4. Marshall 20-0

5. Holy Angels 13-6

6. Red Wing 19-2

7. Austin 18-4

8. St. Paul Como Park 15-4

9. Hill-Murray 14-6

10.Waconia 14-6

CLASS 2A

1. Sauk Centre 18-1

2. Fergus Falls 18-1

3. Rochester Lourdes 18-2

4. New London-Spicer 19-1

5. Providence 18-4

6. Goodhue 20-2

7. Pelican Rapids 18-2

8. Proctor 18-2

9. Pine City 18-1

10.Albany 17-2

CLASS 1A

1. Minneota 21-1

2. Cromwell-Wright 18-2

3. Henning 19-1

4. Walker-Hackensack-Akeley 18-2

5. Mountain Iron-Buhl 14-5

6. Mayer Lutheran 16-4

7. Waterville-Elysian-Morrison 18-3

8. Blooming Prairie 17-3

9. Cherry 17-3

10. Hills-Beaver Creek 17-1