Michel Vanessa Pike Villar, 29, Waite Park

November 23, 1995 - June 8, 2025

En Espanol:

Benson Funeral Home Benson Funeral Home loading...

Vanessa Pike Villar, un alma luminosa que partió de este mundo el 8 de junio de 2025, a la temprana edad de 29 años.

Nació el 23 de noviembre de 1995 en Baní, República Dominicana, y desde entonces llenó de luz y alegría cada rincón que tocó. Su ternura, su risa contagiosa, su espíritu libre y sus inolvidables locuras dejaron huellas profundas en todos los que tuvimos el privilegio de amarla.

Vanessa fue muchas cosas: hija, hermana, tía, esposa, madre, amiga.

Amaba intensamente a los animales, cuidar de los suyos, descubrir el mundo viajando, y vivía con una alegría feroz, una generosidad sin límites y una fortaleza que inspiraba sin decir una palabra.

Su presencia se sentía como un abrazo, y su ausencia deja un silencio que solo el amor puede llenar. Nos queda su recuerdo, eterno e imborrable, en cada risa, en cada historia, en cada instante vivido junto a ella.

Hoy no te decimos adiós, Vanessa. Solo un “hasta luego”, porque el amor no muere, solo cambia de forma.

Descansa en paz. Te llevas contigo una parte de nuestros corazones.

In English:

Vanessa Pike Villar, a luminous soul who departed this world on June 8, 2025, at the young age of 29.

She was born on November 23, 1995, in Baní, Dominican Republic, and from then on filled every place she touched with light and joy. Her tenderness, contagious laughter, free spirit, and unforgettable craziness left deep marks on all of us who had the privilege of loving her.

Vanessa was many things: daughter, sister, aunt, wife, mother, friend.

She loved animals deeply, cared for her loved ones, discovered the world through travel, and lived with fierce joy, limitless generosity, and a strength that inspired without saying a word.

Her presence felt like a hug, and her absence leaves a silence that only love can fill. What remains is her memory—eternal and unforgettable—in every laugh, every story, every moment lived with her.

Today we don’t say goodbye, Vanessa. Only a “see you later,” because love doesn’t die, it only changes form.

Rest in peace. You take a piece of our hearts with you.