Emma D. Astudillo Quintanilla, 95

December 30, 1927 - May 30, 2023

Ha fallecido cristianamente

El día 30 de mayo de 2023, en St. Cloud, Minnesota, EE.UU, la Sra.

Emma de los Dolores Astudillo

(v) de Valencia

(1926-2023)

Q.E.P.D.

Sus hijos que la sobreviven: Lautaro Federico y Yajaira; Manuel y Margarita; Guillermo y Dolores; Juan José y María del Pilar; Elizabeth y Daniel; Rosana y Michael. Sus nietos: Kierlin Valencia, Valencia Prieto, Valencia De La Cuesta, Valencia Álvarez, Borgert Valencia y demás familiares y amigos participan que las honras fúnebres tendrán lugar en Saint John’s Abbey and University Church.

~~~

Emma D. Astudillo Quintanilla died a Christian on May 30, 2023, in St. Cloud, Minnesota.

Her surviving children: Lautaro Federico and Yajaira; Manuel and Margarita; William and Dolores; Juan Jose and Maria del Pilar; Elizabeth and Daniel; Rosana and Michael. Grandchildren: Kierlin Valencia, Valencia Prieto, Valencia De La Cuesta, Valencia Álvarez, Borgert Valencia and other relatives and friends will be part of a private funeral that will take place at Saint John's Abbey and University Church, June 5th.