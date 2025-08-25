April 26, 1985 - August 21, 2025

A celebration of Life will take place at a later date for Brian Dowling, 40 of Becker who died Thursday, August 21, 2025 at Abbott Northwestern Hospital in Minneapolis.

Brian was born April 26, 1985 in Deer River to Frederick & Cynthia (Emerson) Dowling. Brian worked as a Wildland Firefighter with the DNR for some years and most recently has worked as a supervisor at Federal Premium Ammunition. He loved his kiddo and he loved his family. Brian never stopped being a Wildcat.

He is survived by his daughter, Lily (Myles) Dowling, mother, Cynthia Emerson, father, Frederick Dowling, siblings, Deborah Dowling, Patricia Gebhart, Frederick Dowling Jr, Daniel Dowling, Alan Dowling, Mary Dudley, Dale Dowling.