Shirley Marie VanDenheuvel, 79, Little Falls

Shirley Marie VanDenheuvel, 79, Little Falls

Photo by Ashlee Marie on Unsplash

 

September 4, 1946 - July 31, 2026

 

Via Emblom Brenny Funeral Home
Via Emblom Brenny Funeral Home

Shirley VanDenheuvel, a 79 year old resident of Little Falls, passed away on July 31st, 2026, at St. Cloud Hospital.

Service details and a full notice to follow.

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Categories: Obituaries

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