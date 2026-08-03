Shirley Marie VanDenheuvel, 79, Little FallsShirley Marie VanDenheuvel, 79, Little FallsWJON StaffWJON StaffPublished: August 3, 2026Photo by Ashlee Marie on UnsplashShare on FacebookShare on Twitter September 4, 1946 - July 31, 2026 Via Emblom Brenny Funeral HomeVia Emblom Brenny Funeral HomeShirley VanDenheuvel, a 79 year old resident of Little Falls, passed away on July 31st, 2026, at St. Cloud Hospital.Service details and a full notice to follow.Filed Under: emblom brenny funeral homeCategories: Obituaries