Prep Wrestling Update – Friday, March 3rd

20223 STATE TOURNAMENTS DUAL RESULTS

CLASS AA

The Bulldogs earned third place as they defeated PLPR/B in the quarterfinals 42-24 (9-5 match split) and in the semifinals they were defeated by No. 1AA ranked SIMLEY 39-15 (5-9 match split). They defeated No. 3AA ranked Kasson-Mantorville 33-27 (8-6 match split). Kaden Nicolas (126), Landen Kujawa (132), Adam Jurek (160), Owen Angell (170) and Tyson Ricker (195) all went 3-0. Bennett Kujawa (106/113) Drew May (145) and Dylan Kolby (220) all went 2-1.

BECKER BULLDOGS (22-5) vs. PEQUOT LAKES/PINE RIVER-BACKUS ROAD CREW (30-1)

(QUARTER FINALS)

BECKER 42 PLPR/B 24

106 Bennett Kujawa (BEC) Maj. Dec. Trevor Holmberg (PRPR/B) 15-6

113 Parker Zutter (PLPR/B) Fall Blayne Kuschel (BEC) 1:04

120 Easton Miller (PLPR/B) Dec. Nolan Jurek (BEC) 10-3

126 Kaden Nicolas (BEC) Fall Owen Dabill (PLPR/B) 2:54

132 Landen Kujawa (BEC) Tech. Fall Season Kilpatrick (PLPR/B) 4:59

138 Grant Thompson (PLPR/B) Fall Ryan Boecker (BEC) 3:53

145 Drew May (BEC) Dec. Brady Ruhl (PLPR/B) 4-3

152 Ethan Duncombe (BEC) Dec. Chance Abraham (PRPRB) 8-3

160 Adam Jurek (BEC) Fall James Cummings (PLPRB) 4:00

170 Owen Angel (BEC) Fall Earl Stockman (PLPRB) :19

182 Trey Tuchtenhagen (PLPRB) Dec. Dylan Weber (BEC) 13-8

195 Tyson Ricker (BEC) Dec. Corbin Knapp (PLPRB) 9-2

220 Dylan Kolby (BEC) Fall Payton Scott (PLPRB) 2:33

285 Riley Peters (PLPRB) Fall Lance Lysdal (BEC) 5:29

(SEMIFINALS)

SIMLEY 39 BECKER 15

106 Austin Grzywinski (SIM) Maj. dec. Boston Kuschel (BEC) 12-2

113 Jake Kos (SIM) Dec. Bennett Kujawa (BEC) 6-3

120 Brandon Morvari (SIM) Fall Tyler Hall (BEC) 1:55

126 Kaden Nicolas (BEC) Dec. Amino Salas (SIM) 12-5

132 Landen Kujawa (BEC) Dec. James Salas (SIM) 3-0

138 Kaiden Schrandt (SIM) Dec. Drew May (BEC) 9-4

145 Derrick Dahmen (SIM) Maj Dec. Jake Rosenow (BEC) 11-3

152 Cash Raymond (SIM) Dec. Ethan Duncombe (BEC) 7-2

160 Adam Jurek (BEC) Dec. Bristol Short (SIM) OT 2-1

170 Owen Angell (BEC) Dec. Danny Martin (SIM) 11-10

182 Travis Smith (SIM) Maj. Dec. Dylan Weber (BEC) 13-4

195 Tyson Ricker (BEC) Dec. Lane Oduwayne (SIM) 4-2

220 Gavin Nelson (SIM) Fall Dylan Kolby (BEC) :44

285 Soren Herzog (SIM) Inj. Def. Landon McChesney (BEC)

THIRD PLACE

BECKER 33 KASSON-MANTORVILLE 27

106 Bennett Kujawa (BEC) Maj. Dec. Kain Anderson (KM) 12-3

113 Broc Vaughan (KM) Dec. Blayne Kuschel (BEC) 6-0

120 Jonah Coleman (KM) Fall Nolan Jurek (BEC) 4:51

126 Kaden Nicolas (BEC) Maj. Dec. Aiden Friedrich (KM) 15-4

132 Landen Kjuawa (BEC)l Maj. Owen Friedrich (KM) 13-4

138 Drew May (BEC) Dec. Noah Swarts (KM) 5-0

145 Joseph Kennedy (KM) Maj. Dec. Nolan Muellner (BEC) 19-7

152 Luke Swanson (KM) Dec. Ethan Duncombe (BEC) 5-3dd

160 Adam Jurek (BEC) Fall Kaylub White (KMS) 2:22

170 Cole Glazier (KM) Tech. Fall Dylan Weber (BEC)

182 Owen Angell (BEC) Dec.kl Dominci Mann (KM) 5-3

195 Tyson Ricker (BEC) Fall Owen Nelson (KM) :59

220 Dylan Kolby (BEC) Dec. Eli Richardson (KM) 12-7

285 Heath Parrish (KM) Fall Lance Lysdal (BEC) 1:41

CLASS A

The Jaguars earned fourth place, they defeated Medford 42-22 (8-6 match splits) in the quarterfinals. They were defeated by the No. 2A ranked Caledonia/Houston in the semifinals 33-27 (8-6 match splits).The Jaguars were defeated in the third place match by Howard-Lake/Waverly-Winsted, the section 4A champions 32-30 (7-7 match splits) Aiden Mueller (106), Maximus Hanson (170) and Harley Weber (285) all went 3-0. Ryan Jensen (132), Wyatt Engen (138), Carson Gilbert (182) Talen Kampsen (195), Ethan Spanier (220) all went 2-1.

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS (20-5) vs. MEDFORD TIGERS (14-1)

(QUARTERFINALS)

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 42 MEDFORD 22

106 Aiden Mueller (BBE) Fall Evan Noble (MED) 2:27

113 Luis Lopez (MED) FallNoah Welte (BBE) 3:24

120 Kaden Harfmann (MED) Maj. Dec. Louie Tensen (BBE) 11-0

126 Jack Meyer (MED) Fall Elliot Spanier (BBE) :50

132 Ryan Jensen (BBE) Dec. Tommy Elwood (MED) 5-0

138 Wyatt Engen (BBE) Dec.l Evan Schweisthal (MED) 6-0

145 Charley Elwood (MED) Dec. Brett DeRoo (BBE) 5-0

152 Garron Hoffman (MED) Dec. Tanner Viessman (BBE) 7-1

160 Hunter Laage (BBE) Fall Kale Neumann (MED) 3:00

170 Maximus Hanson (BBE) Dec. Tate Hermes (MED) 3-2

182 Carson Gilbert (BBE) Fall Aiden Ahrens (MED) 1:26

195 Talen Kampsen (BBE) Fall Dylan Heiderscheidt (MED) 2:41

220 Ethan Spanier (BBE) Fall Connor Wilson (MED) :36

285 Harley Weber (BBE) Dec. Mason Degrood (MED) 3-1

(SEMIFINALS)

CALEDONIA/HOUSTON 33 BBE 27

106 Aiden Mueller (BBE) Dec. Aiden Burns (C/H) 6-2

113 Hunter Frank (C/H) Maj. Dec. Noah Welte (BBE) 14-6

120 Braxton Lange (C/H) Tech. Fall Louie Tensen (BBE) 4:51

126 Tanner Grither (C/H) Fall Eliot Spanier (BBE) :22

132 Owen Denstad (C/H) Dec. Ryan Jensen (BBE) 6-4

138 Cory Scanlan (C/H) Fall Wyatt Engen (BBE) 5:50

145 Tucker Ginther (C/H) Dec. Brett DeRoo (BBE) 3-2

152 Isaac Blocker (C/H) Dec. Tanner Viessman (BBE) 13-7

160 Simon Seymour (C/H) Dec. Hunter Laage (BBE) 1-0

170 Maximus Hanson (BBE) Tech. Fall Bronson Knutson (C/H) 4:01

182 Carson Gilbert (BBE) Maj. Dec. Jacob Francis (C/H) 8-0

195 Talen Kampsen (BBE) Fall Alec Wienbender (C/H) 4:43

220 Ethan Spanier (BBE) Fall Tyler Jennings (C/H) 1:24

285 Harley Weber (BBE) Dec. Grant Ness (C/H) 5-1

THIRD PLACE

HOWARD LAKE/WAVERLY-WINSTED 32 BBE 30

106 Aiden Mueller (BBE) Maj. Dec. Alex Ogle (HLWW) 12-3

113 Rayton Graham (HLWW) Fall Noah Welte (BBE) 2:50

120 Louie Tensen (BBE) Fall Tegan Miller (HLWW) 5:15

126 Gabriel Michels (HLWW) Fall Ethan Spanier (BBE) 1:06

132 Ryan Jensen (BBE) Maj. Dec. Caleb Michels (HLWW)18-6

138 Wyatt Engen (BBE) Fall William Kurt (HLWW) 1:32

145 Brett DeRoo (BBE) Dec. Tony Baumann (HLWW) 7-1

152 Mitchel Mallak (HLWW) Maj. Dec. Tanner Viessman (BBE) 10-2

160 Caleb Boese (HLWW) Dec. Hunter Laage (BBE) 3-1

170 Maximus Hanson (BBE) Maj. Dec. Isaac Cain (HLWW) 14-5

182 Collin Boese (HLWW) Dec. Carson Gilbert (BBE) 10-3

195 Tyler Graczyk (HLWW) Maj. Dec. Talen Kampsen (BBE) 9-1

220 Colton Long (HLWW) Fall Ethan Spanier (BBE) 4:39

285 Harley Weber (BBE) Dec. Jakob Duske (HLWW) 3-1

The Royals were defeated by the Section 4A champion Howard Lake/Waverly-Winsted 37-29 (6-8). Alex Diederich (132), Will Gorecki (145), Sawyer Simmons (152, Kaden Holm (195), Bryce Holm (220) and Brandon Mugg (285) all went 2-0. Special Note: Alex Diederich (132) was named to the West Fargo All Tournament Team!

ROYALTON-UPSALA ROYALS (17-3) Vs. HOWARD LAKE-WAVERLY-WINSTED LAKERS (26-7)

HLWW 37 ROYALTON-UPSALA 25

106 Marcus Hayes (R/U) Dec. Ryker Globes (HLWW) 6-4

113 Raydon Graham (HLWW) Fall Adonijah Ripple (R/U) 2:50

120 Gabriel Micheals (HLWW) Dec. Tucker Simmons (R/U) 2-0

126 Lane Olson (R/U) Fall Tegan Miller (HLWW) 1:59

132 Gabriel Michels (HLWW) Fall Johnathon Bzdok (HLWW) 3:25

138 Alex Diederich (R/U) Fall William Kurz (HLWW) 1:29

145 Will Gorecki (R/U) Maj. Dec. Tony Baumann (HLWW) 12-3

152 Mitchell Mallak (HLWW) Fall Brady Yourczek (R/U) 3:55

160 Sawyer Simmons (R/U) Dec. Caleb Boese (HLWW) 5-4

170 Isaac Cain (HLWW) Dec. Nick Lebold (R/U) 5-3

182 Tyler Gracyk (HLWW) Fall Jake Leners (R/U) :56

195 Collin Boese (HLWW) Maj. Dec. Kaden Holm (R/U) 19-5

220 Bryce Holm (R/U) Dec. Colton Long (HLWW) 5-4

285 Jacob Duske (HLWW) Dec. Brandon Mugg (R/U) 6-5

CONSOLATION SEMIFINALS

WCA/A/BR 31 ROYALTON-UPSALA 29

106 Evan Dingwald (WCA) Dec. Marcus Hayes (R/U) 8-5 OT

113 Owen Gruchow (WCA) Fall Adonijah Ripple (R/U) 1:09

120 Tucker Simmons (R/U) Fall Tucker McGee (WCA) 2:32

126 Lane Olson (R/U) Fall Carter Lohse (WCA) 3:18

132 Adam Lohse (WCA) Maj. Dec. Johnathon Bzdok (R/U) 12-2

138 Alex Diederich (R/U) Fall Sam Olson (WCA) :46

145 Soloman Wales (WCA) Dec. Will Gorecki (R/U) 1-0

152 Brady Yourczek (R/U) Dec. Kolby Peters (WCA) 7-0

160 Hunter Gruchow (WCA) Dec. Sawyer Simmons (R/U) 11-7

170 Nicolas Leibold (R/U) Maj. Dec. Ezekiel Sieckert (WCA) 16-6

182 Anthony Sykora (WCA) Fall Jake Leners (R/U) :11

195 Beau Robinson (WCA) Dec. Kaden Holm (R/U) 8-5

220 Bryce Holm (R/U) Dec. Justin Blascyk (WCA) 13-2

285 Will Rustan (WCA) Dec. Brandon Mugg (R/U) 2-1 OT