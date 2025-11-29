Paynesville & ROCORI Dominate Wrestling Tournaments
DEFENDER INVITE 2025 - MELROSE AREA HIGH SCHOOL
TEAM POINTS
1st – Paynesville – 240
2nd – Thief River Falls – 167.5
3rd – St. Cloud Crush – 117.5
4th – Sauk Centre-Melrose – 97
5th – Albany – 91
6th – Belgrade-Brooten-Elrosa – 82
7th – Eden Valley Watkins – 73
SEMIFINALS
107 LBS
Adrian Anaya (PAY) Dec. Ben Netthing (PAY) 7-4
Doering (SCT) TF Bryce Borgerding (BBE) 5:11
114 LBS
Tyson Meager (PAY) Dec. Noah Jensen (BBE0 13-6
Kaiden Nelson (TRF) Fall Alonso Montanez (SCM)
120 LBS
Nolan Roberg (PAY) Fall Colton Carlson (ALB) 1:18
Carson DeMaruais (EVW) Default Lincoln Davis (TRF)
127 LBS
Jameson Meagher (PAY) Fall Braeden Geiser (ALB) :30
Damian Kazmierczak (TRF) Fall Grady Doering (STC) 5:47
133 LBS
Roman Roberg (PAY) TF T. Eidsmoe (TRF) 2:13
Jack Hamak (STC) Dec. I Jacobson (TRF) 9-8
139 LBS
Bryden Kierstead (PAY) Fall McCoy Detloff (BBE) 1:42
Brian Berg (TRF) TF A. Nething (PAY)
145 LBS
Teddy Wiechman (SCM) Fall Devin Schmidt (PAY) 5:11
Noah DeRoo (BBE) Dec. Levi Kerzman (PAY) 13-6
152 LBS
Tristan Hruby (TRF) Dec. Noah Christen (SCM 11-10
Bert Saulte (ALB) Dec. Jace Mueller (BBE) 3-1
160 LBS
Ryder Schmidt (EVW) Maj. Dec. Rylan Pallow (SCM) 15-5
Aiden Mueller (BBE) Dec. Mason Hanson (PAY) 14-10
172 LBS
Landen Larson (TRF) TF A. Lemke (BBE) 1:36
Tanner Hugg (STC) Maj. Dec. Ben Friedricks (SCM) 14-5
189 LBS
Conner Plumski (ALB) Fall Noah Neuman (STC) 1:03
Dan Flint (PAY) Fall E. Green (STC)
215 LBS
Ethan Brott (STC) Fall Jonny Lara (SCM) 1:19
Sutton Kenning (STC) Fall Calen Wendlandt (PAY) 1:04
285 LBS
Nick Becker (EVW) Fall Brice Messe (PAY) :50
Joseph Bruggeman (TRF) Dec. Noah Orth (STC) 8-3
107 LBS (Round Robin)
Champion - Adrian Anara (PAY)
2nd Place - Ben Nething (PAY)
3rd Place - Kayne Doering (SCM)
4th Place - Brock Fredrickson (SCM)
5th Place - Bryce Borgerding (BBE)
114 LBS (Round Robin)
Champion - Tyson Meagher (PAY)
2nd Place - Noah Jensen (BBE)
3rd Place - Kaiden Nelson (TRF)
4th Place - Alonso Montanez (SCM)
121 LBS (Round Robin)
Champion - Nolan Roberg (PAY)
2nd Place - Carson DesMarais (EVW)
3rd Place - Lincoln Davis (TRF)
4th Place - Colton Carlson (ALB)
127 LBS
Championship - Jamison Meagher (PAY) Fall Damian Kazmierczak (TRF) 4:28
3rd Place - Braeden Giese (ALB) Dec. Grady Doering (STC) 8-3
5th Place - Seth Meyers (SCM) Default Landon Deters (BBE)
133 LBS
Championship - Roan Roberg (PAY) Dec. Jack Hamak (STC) 1-0
3rd Place - Double Forfeit
5th Place - Luke Johnson (SCM) Fall Jude Oeltjenbruns (BBE) 2:44
139 LBS
Championship - Brayden Kierstead (PAY) Dec. Brian Berg (TRF) 4-1
3rd Place - McCoy Detloff (BBE) Dec. Brody Sieben (EVW) 11-7
5th Place - Abe Nething (PAY) Dec. Conner Frederickson (STC) 4-1
145 LBS
Championship - Teddy Wiechman (SCM) Fall Noah DeRoo (BBE) 4:41
3rd Place - Devon Schmidt (PAY) Dec. Levi Kerzman (PAY) 5:11
5th Place - Ian Lundeen (TRF) Fall Elliot Spanier (PAY) 2:22
152 LBS
Championship - Bert Shulte (ALB) Dec. Tristan Hruby (TRF) 16-3
3rd Place - Noah Christen (SCM) Decl Alex Weber (PAY) 11-7
5th Place - Nick Utsch (PAY) Dec. Jace Mueller (BBE) 4-1
160 LBS
Championship - Ryder Schmidt (EVW) Dec. Aiden Mueller (BBE) 7-4
3rd Place - Mason Hanson (PAY) Fall Rylan Pallow (SCM) 2:12
5th Place - Aiden Eidelbes (TRF) Fall Blake Iverson (TRF) 1:50
172 LBS (Round Robin)
Champion - Landen Larson (TRF)
2nd Place - Tanner Hugg (STC)
3rd Place - Dylan Hoffarth (ABL)
189 LBS (Round Robin)
Champion - Connor Plumski (ABL)
2nd Place - Daniel Flint (PAY)
3rd Place - Noah Neuman (STC)
4th Place - Kayden Chute (TRF)
215 LBS
Championship - Sutton Kenning (STC) Tech. Fall Ethan Brott (STC) 2:00
3rd Place - Jonny Lara (SCM) Dec. Chandler Pream (TRF) 5-3
5th Place - Colin Wendlandt (PAY) Fall Storm Decamp (TRF) 2:30
285 LBS
Championship - Nick Becker (EVW) Fall Joe Bruggeman (TRF) 1:04
3rd Place - Brice Messer (PAY) Fall Noah Orth (STC) 2:44
5th Place - Sam Brick (PAY) Fall Mike Boecker (STC) 2:22
HOWARD LAKE-WAVERLY LAKERS - ROUND ROBIN TOURNAMENT
ROCORI SPARTANS
107 Jaxon Linn 1st
114 Trey Kramer 1st
127 Connor Faber 1st
133 Carter Kramer 1st
139 Mason Molitor 2nd
145 Kameron Moscho 2nd
152 Talen Kubesh 2nd
160 Easton Rosenow 5th
172 Sawyer Minnerath 1st
189 Zander Bitker 2nd
KIMBALL CUBS
107 Lance Schiefelbein 2nd
114 Keagan Izlett 4th
127 Max Schiefelbein 2nd
127 Miles Looman 4th
133 Tagan VanNurden 2nd
139 Ryder Schwieters 4th
145 Cody Hendricks 3rd
160 Mark Schiefelbein 1st
215 Garrett Rosenow 1st
HOWARD LAKE-WAVERLY LAKERS
113 Clayton Birkholz 2nd
127 Luke McKee 4th
139 Axi Moses 3rd
145 Raydon Graham 1st
152 Alex Ogle 1st
160 Hale Kuznia 3rd
172 Matt Smitha 2nd
189 Will Kutz 1st
215 Mike Mumford 3rd
READ MORE FROM AUTHOR PAUL HABSTRITT
History of Minnesota Vikings' 1st Round Draft Picks - Year by Year
Players Who Played For Vikings And Bears
Gallery Credit: Dave Overlund