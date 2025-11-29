DEFENDER INVITE 2025 - MELROSE AREA HIGH SCHOOL

TEAM POINTS

1st – Paynesville – 240

2nd – Thief River Falls – 167.5

3rd – St. Cloud Crush – 117.5

4th – Sauk Centre-Melrose – 97

5th – Albany – 91

6th – Belgrade-Brooten-Elrosa – 82

7th – Eden Valley Watkins – 73

SEMIFINALS

107 LBS

Adrian Anaya (PAY) Dec. Ben Netthing (PAY) 7-4

Doering (SCT) TF Bryce Borgerding (BBE) 5:11

114 LBS

Tyson Meager (PAY) Dec. Noah Jensen (BBE0 13-6

Kaiden Nelson (TRF) Fall Alonso Montanez (SCM)

120 LBS

Nolan Roberg (PAY) Fall Colton Carlson (ALB) 1:18

Carson DeMaruais (EVW) Default Lincoln Davis (TRF)

127 LBS

Jameson Meagher (PAY) Fall Braeden Geiser (ALB) :30

Damian Kazmierczak (TRF) Fall Grady Doering (STC) 5:47

133 LBS

Roman Roberg (PAY) TF T. Eidsmoe (TRF) 2:13

Jack Hamak (STC) Dec. I Jacobson (TRF) 9-8

139 LBS

Bryden Kierstead (PAY) Fall McCoy Detloff (BBE) 1:42

Brian Berg (TRF) TF A. Nething (PAY)

145 LBS

Teddy Wiechman (SCM) Fall Devin Schmidt (PAY) 5:11

Noah DeRoo (BBE) Dec. Levi Kerzman (PAY) 13-6

152 LBS

Tristan Hruby (TRF) Dec. Noah Christen (SCM 11-10

Bert Saulte (ALB) Dec. Jace Mueller (BBE) 3-1

160 LBS

Ryder Schmidt (EVW) Maj. Dec. Rylan Pallow (SCM) 15-5

Aiden Mueller (BBE) Dec. Mason Hanson (PAY) 14-10

172 LBS

Landen Larson (TRF) TF A. Lemke (BBE) 1:36

Tanner Hugg (STC) Maj. Dec. Ben Friedricks (SCM) 14-5

189 LBS

Conner Plumski (ALB) Fall Noah Neuman (STC) 1:03

Dan Flint (PAY) Fall E. Green (STC)

215 LBS

Ethan Brott (STC) Fall Jonny Lara (SCM) 1:19

Sutton Kenning (STC) Fall Calen Wendlandt (PAY) 1:04

285 LBS

Nick Becker (EVW) Fall Brice Messe (PAY) :50

Joseph Bruggeman (TRF) Dec. Noah Orth (STC) 8-3

107 LBS (Round Robin)

Champion - Adrian Anara (PAY)

2nd Place - Ben Nething (PAY)

3rd Place - Kayne Doering (SCM)

4th Place - Brock Fredrickson (SCM)

5th Place - Bryce Borgerding (BBE)

114 LBS (Round Robin)

Champion - Tyson Meagher (PAY)

2nd Place - Noah Jensen (BBE)

3rd Place - Kaiden Nelson (TRF)

4th Place - Alonso Montanez (SCM)

121 LBS (Round Robin)

Champion - Nolan Roberg (PAY)

2nd Place - Carson DesMarais (EVW)

3rd Place - Lincoln Davis (TRF)

4th Place - Colton Carlson (ALB)

127 LBS

Championship - Jamison Meagher (PAY) Fall Damian Kazmierczak (TRF) 4:28

3rd Place - Braeden Giese (ALB) Dec. Grady Doering (STC) 8-3

5th Place - Seth Meyers (SCM) Default Landon Deters (BBE)

133 LBS

Championship - Roan Roberg (PAY) Dec. Jack Hamak (STC) 1-0

3rd Place - Double Forfeit

5th Place - Luke Johnson (SCM) Fall Jude Oeltjenbruns (BBE) 2:44

139 LBS

Championship - Brayden Kierstead (PAY) Dec. Brian Berg (TRF) 4-1

3rd Place - McCoy Detloff (BBE) Dec. Brody Sieben (EVW) 11-7

5th Place - Abe Nething (PAY) Dec. Conner Frederickson (STC) 4-1

145 LBS

Championship - Teddy Wiechman (SCM) Fall Noah DeRoo (BBE) 4:41

3rd Place - Devon Schmidt (PAY) Dec. Levi Kerzman (PAY) 5:11

5th Place - Ian Lundeen (TRF) Fall Elliot Spanier (PAY) 2:22

152 LBS

Championship - Bert Shulte (ALB) Dec. Tristan Hruby (TRF) 16-3

3rd Place - Noah Christen (SCM) Decl Alex Weber (PAY) 11-7

5th Place - Nick Utsch (PAY) Dec. Jace Mueller (BBE) 4-1

160 LBS

Championship - Ryder Schmidt (EVW) Dec. Aiden Mueller (BBE) 7-4

3rd Place - Mason Hanson (PAY) Fall Rylan Pallow (SCM) 2:12

5th Place - Aiden Eidelbes (TRF) Fall Blake Iverson (TRF) 1:50

172 LBS (Round Robin)

Champion - Landen Larson (TRF)

2nd Place - Tanner Hugg (STC)

3rd Place - Dylan Hoffarth (ABL)

189 LBS (Round Robin)

Champion - Connor Plumski (ABL)

2nd Place - Daniel Flint (PAY)

3rd Place - Noah Neuman (STC)

4th Place - Kayden Chute (TRF)

215 LBS

Championship - Sutton Kenning (STC) Tech. Fall Ethan Brott (STC) 2:00

3rd Place - Jonny Lara (SCM) Dec. Chandler Pream (TRF) 5-3

5th Place - Colin Wendlandt (PAY) Fall Storm Decamp (TRF) 2:30

285 LBS

Championship - Nick Becker (EVW) Fall Joe Bruggeman (TRF) 1:04

3rd Place - Brice Messer (PAY) Fall Noah Orth (STC) 2:44

5th Place - Sam Brick (PAY) Fall Mike Boecker (STC) 2:22

HOWARD LAKE-WAVERLY LAKERS - ROUND ROBIN TOURNAMENT

ROCORI SPARTANS

107 Jaxon Linn 1st

114 Trey Kramer 1st

127 Connor Faber 1st

133 Carter Kramer 1st

139 Mason Molitor 2nd

145 Kameron Moscho 2nd

152 Talen Kubesh 2nd

160 Easton Rosenow 5th

172 Sawyer Minnerath 1st

189 Zander Bitker 2nd

KIMBALL CUBS

107 Lance Schiefelbein 2nd

114 Keagan Izlett 4th

127 Max Schiefelbein 2nd

127 Miles Looman 4th

133 Tagan VanNurden 2nd

139 Ryder Schwieters 4th

145 Cody Hendricks 3rd

160 Mark Schiefelbein 1st

215 Garrett Rosenow 1st

HOWARD LAKE-WAVERLY LAKERS

113 Clayton Birkholz 2nd

127 Luke McKee 4th

139 Axi Moses 3rd

145 Raydon Graham 1st

152 Alex Ogle 1st

160 Hale Kuznia 3rd

172 Matt Smitha 2nd

189 Will Kutz 1st

215 Mike Mumford 3rd

