ST. CLOUD -- The snow that we had this week helped push this season into the top 10 snowiest on record here in St. Cloud.

Here's a look at the all-time records.

#1). 87.9" - 1964-1965

#2). 84.5" - 1936-1937

#3). 82.0" - 1950-1951

#4). 78.5" - 2012-2013

#5). 75.5" - 1916-1917

#5). 75.5" - 2013-2014

#7). 69.6" - 1927-1928

#8). 67.3" - 2018-2019

#9). 66.9" - 1928-1969

#10). 66.9" - 1978-1979