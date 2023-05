Minnesota College Athletic Baseball Awards

MINNESOTA COLLEGE ATHLETIC CONFERENCE CENTRAL DIVISION

(CENTRAL DIVISION) COACH OF THE YEAR

(REGULAR SEASON) TYLER HEBRINK RIDGEWATER PLAYER OF THE YEAR (REGULAR SEASON) CHRISTIAN LESSMAN

ST. CLOUD TCC CYCLONES ST. CLOUD TCC CYCLONES Infielders Sam Holthaus 1B Freshman Brock Woitalla SS Freshman Outfielders Cayden Hansen RF Freshman DH John Deschamps Sophomore Pitchers Christian Lessman RHP Sophomore Carson Geislinger RHP Sophomore

ALEXANDRIA TCC LEGENDS Infielders Jacob Merrill 2B Freshman Carter Lang SS Freshman Outfielders Levi Lampert RF Freshman Mason Conrad LF Freshman Catcher Felix Porras Freshman Pitchers Lucas Burgum RHP Freshman Jalen Vorpahl LHP Freshman

RIDGEWATER CYCLONES Infielders Bennett Knapper 2B Sophomore Nolan Spence 3B Sophomore Outfielders Reece Schwirtz LF Sophomore Sam Etterman CF Freshman Cather Tyler Flis Sophomore Pitchers Sam Etterman RHP Freshman Reece Schwirtz RHP Sophomore

ANOKA-RAMSEY CC GOLDEN RAMS Infielders Jeremy Brown 1B Freshman Jake Contreras 3B Freshman Outfielders Pat Brey RF Freshman Pitchers Wyatt Doubler LHP Sophomore Josh Stoll RHP Sophomore

BRAINERD CLC RAIDERS Infielders Beau Lepel 3B Freshman Riley Rauch SS Sophomore Outfielders Adam Braun OF/DH Sophomore Mason Argir OF Sophomore Catcher Noah Cekalla Sophomore Pitchers Noah Cekalla RHP Sophomore

MN STATE FERGUS-FALLS SPARTANS Infielders Micheal Short 3B Sophomore Outfielders Luke Ruter CF Freshman

MCAC CENTRAL DIVISION REGULAR SEASON STANDINGS

ST. CLOUD CYCLONES 8-4

ALEX LEGENDS 8-5

RIDGEWATER WARRIORS 8-5

AR GOLDEN RAMS 7-6

CLC RAIDERS 5-8

FERGUS FALLS SPARTANS 2-10