Prep Wrestling Update – February 6th, 2022

1390 GRANITE CITY SPORTS 2022-2023 WRESTLING UPCOMING SCHEDULE

We will include from the Central Lakes Conference: Sartell Sabres, Sauk Rapids Storm, St. Cloud Tech Crush and Rocori Spartans. From the Granite Ridge Conference: Albany Huskies, Foley Falcons and Little Falls Flyers, Becker Bulldogs from the Mississippi 8 Conference and Annandale/Maple Lake Lightning from the Wright County Conference. From the Central Minnesota Conference the Belgrade-Brooten Elrosa Jaguars, Eden Valley Watkins Eagles, Kimball Area Cubs, Holdingford Huskers, Paynesville Bulldogs and Royalton/Upsala Royals.

We will bring you the individual results of the duals and Individual tournaments of all sixteen teams. Also the list of upcoming of events, current state ratings and conference standings. You can get more of your wrestling news and results at my BLOG SITE: MEDIA CENTRAL MINNESOTA MAT RATS By Roger Mischke listed under resources in the Guillotine for more on Section and Conference previews and Bi-weekly columns thru out the season.

HOLDINGFORD HUSKERS

The Huskers defeated a pair of AAA foes at the Sartell-St. Stephen “Sabres” Triangular. They defeated their neighbors Sartell-St. Stephen 51-23 and Moorhead 51-30. Wyatt Pilarski (120), Evan Petron (126), Masyn Patrick (132), Drew Lange (160), Luke Bieniek (182) and Jaxon Bartkowicz (195) all went 2-0.

HOLDINGFORD 51 SARTELL-ST. STEPHEN 23

106 Tyler Plumski (SSS) Dec.c Toby Welle (HOLD) 8-2

113 Casey Knettel (HOLD) Won by Forfeit

120 Wyatt Novitzki (HOLD) Fall Jack Pesta (SSS) 1:38

126 Evan Petron (HOLD) Fall Julian Morris (SSS) :57

132 Masyn Patrick (HOLD) Fall Gage Klasen (SSS) :20

138 Teddy Auer (HOLD) Fall Camden Lund (SSS) 5:57

145 Kaden Brooks (SSS) Tech. Fall Grant Welle (HOLD) No Time Given

152 Parker Peichel (SS) Dec. Mavrick Novitzki (HOLD) 9-7 OT

160 Derek Lange (HOLD) Fall Aiden Halvorson (SSS) 1:01

170 Christian Nelson (SSS) Fall Ben Bieniek (HOLD) 4:51

182 Luke Bieniek (HOLD) Fall Cyrus Post (SSS) :56

195 Jaxon Barkowicz (HOLD) Fall Peyton Allen (SSS) 2:50

220 Donovan Lund (SSS) Fall Blake Scegura (HOLD) :30

285 Wyatt Miller (HOLD) Dec. Jordan Gulden (SSS) 2-0

HOLDINGFORD 51 MOORHEAD 30

106 Dane Ellingsberg (MHD) Fall Casey Knettel (HOLD) 4:43

113 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Owen Borud (MHD) 5:37

120 Wyatt Novitzki (HOLD) Fall Croix Mongeau (MHD) 3:01

126 Evan Petron (HOLD) Dec. Dalton Humeniuk (MHD) 5-0

132 Masyn Patrick (HOLD) Fall Amharic Salih (MHD) 1:32

138 Simon Boeckman (HOLD) Fall Will Borud (MHD) 1:18

145 Lee Ellingsberg (MHD) Fall Grant Welle (HOLD) 3:32

152 William Pilarski (HOLD) Won by Forfeit

160 Drew Lange (HOLD) Fall Draeden Prosby (MHD) 1:56

170 Luke Bieniek (HOLD) Fall Ron Addo (MHD) 1:51

182 Jaxon Barkowicz (HOLD) Fall Jack Olstad (MHD) 1:01

195 David Krabbenhoft (MHD) Fall Blake Scegura (HOLD) 1:57

220 Ashton Spieker (MHD) Fall Toby Phillip (HOLD) 4:07

285 Jake Erdman (MHD) Fall Wyatt Miller (HOLD) 4:05

ROYALTON-UPSALA ROYALS

The Royals defeated a pair of Class A rivals at the ACGC “Falcons” Quadrangular. They defeated Lean and Mean WCA 35-34 and ACGC 46-17. They were defeated by Central MN Conference rivals and No. 8A ranked BBE 48-19. Tucker Simmons (120), Lane Olson (126), Kaden Holm (195) and Brandon Mugg (285) all went 3-0. Will Gorecki (145), Sawyer Simmons (152), Jake Leners (170) and Bryce Holm (220) all went 2-1.

ROYALTON/UPSALA 35 WCA 34

106 Owen Gruchow (WCA) Fall Marcus Hayes (R/U) :33

113 Evan Dingwall (WCA) Fall Adon Ripple (R/U) 1:26

120 Tucker Simmons (R/U) Fall Tucker McGee (WCA) 1:40

126 Lane Olson (R/U) Maj. Dec. Carter Lohse (WCA) 10-2

132 Adam Lohse (WCA) Fall John Bzdok (R/U) 4:32

138 Soloman Wales (WCA) Fall Logan Nundahl (R/U) :45

145 Hunter Gruchow (WCA) Maj. Dec. Will Gorecki (R/U) 9-1

152 Sawyer Simmons (R/U) Fall Colby Peters (WCA) 1:33

160 Nick Leibold (R/U) Maj. Dec. Ezekiel Sieckert (WCA) 12-4

170 Jake Leners (R/U) Dec. Jeremy Blascyk (WCA) 4-1

182 Anthony Sykora (WCA) Fall Brayden Leners (R/U) :36

195 Kaden Holm (R/U) Dec. Beau Robinson (WCA) 4-3

220 Bryce Holm (R/U) Dec. Will Rustan (WCA) 7-1

285 Brandon Mugg (R/U) Fall Justin Blascyk (WCA) 1:55

ROYALTON-UPSALA 46 ACGC 17

106 Marcus Hayes (R/U) Dec. Gradyn Grahn (ACGC) 7-2

113 Adon Ripple (R/U) Dec. Logan Holien (ACGC) 12-6

120 Tucker Simmons (R/U) Maj. Dec. Braxton Kragenbring (ACGC) 12-4

126 Lane Olson (R/U) Fall Jayce Kragenbring (ACGC) 1:30

132 Joesph Sherwood (ACGC) Dec. John Bzdok (R/U) 10-8 OT

138 Edwyn Gonzalez (ACGC) Maj. Dec. Brady Yourczek (R/U) 14-2

145 Will Gorecki (R/U) Fall Brody Straumann (ACGC) :38

152 Sawyer Simmons (R/U) Dec. Ethan Whitcomb (ACGC) 8-3

160 Jevon Williams (ACGC) Fall Kirk Yourczk (R/U) :45

170 Isaiah Renne (ACGC) Maj. Dec Nick Leibold (R/U)

182 Jake Leners (R/U) Fall Vince Lee (ACGC) 3:08

195 Kaden Holm (R/U) Fall Charlie Jones (ACGC) 1:35

220 Bryce Holm (R/U) Dec Terrell Renne (ACGC) 5-0

285 Brandon Mugg (R/U) Fall Juan Cardenas (ACGC) 3:55

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS

The Jaguars had a very good night with three big wins of AA teams at the Hutchinson “Tigers” quadrangular. They defeated No. 9AA ranked Hutchinson 44-25, Big Lake 45-27 and DC/LITCH 63-15. Brett DeRoo (145), Wyatt Engen (138), Tanner Viessman (160), Maximus Hanson (170) and Carson Gilbert (182) all went 3-0. Aiden Mueller (106), Hunter Laage (160), Talen Kampsen (195) and Harley Weber (285) all went 2-1. The Jaguars had an awesome team performance as they defeated three Class A rivals, No. 4A Royalton-Upsala 48-19, Lean and Mean WCA 44-22 and ACGC 62-17. The wins over R/U and ACGC earned them the Central Minnesota Conference championship. Aiden Mueller (106/113), Ryan Jensen (132), Wyatt Engen (138), Maximus Hanson (170) and Ethan Spanier (220) all went 3-0. Noah Welte (106/113), Tanner Viessman (195) and Carson Gilbert (182) all went 2-1. The Jaguars wrapped up their week of eight dual wins at the BHV/PP triangular, they defeated the host team Lean and Mean BHV/PP 51-18 and Quad County 57-18. Ryan Jensen (132), Brett DeRoo (138) Wyatt Engen (145), Maximus Hanson (170), Talen Kampsen (195) and Ethan Spanier (220) all went 2-0.

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 51 BHV/PP 18

106 Hudson Truax (BHVP) Dec. Aiden Mueller (BBE) 5-0

113 Orran Hart (BHVP) Fall Noah Welte (BBE) 5:40

120 Justin Olson (BHVP) Dec. Louie Tensen (BBE) 7-0

126 Evan Jares (BHVP) Fall Elliot Spanier (BBE) :40

132 Ryan Jensen (BBE) Fall Bennet Arceneau (BHVP) 1:50

138 Brett DeRoo (BBE) Dec. Deagen Captain (BHVP) 2-1

145 Wyatt Engen (BBE) Fall Tanner Schulke (BHVP) 1:50

152 Tanner Viessman (BBE) Dec. David Veronen (BHVP) 5-3 OT

160 Hunter Laage (BBE) Dec. Holden Truax (BHVP) 5-4

170 Maximus Hanson (BBE) Fall Justin Koehn (BHVP) 2:45

182 Carson Gilbert (BBE) Won by Forfeit

195 Talen Kampsen (BBE) Won by Forfeit

220 Ethan Spanier (BBE) Fall Braden Shamp (BHVP) 5:50

285 Harley Weber (BBE) Fall Hunter Strom (BHVP) 5:00

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 57 QUAD COUNTY 18

106 Aiden Mueller (BBE) Dec. Mario Gradillas (QC) 11-8

113 Colton Baumgartner (QC) Dec. Noah Welte (BBE) 6-3

120 Elliot Spanier (BBE) Fall Dane Hildahl (QC) 5:00

126 Louie Tensen (BBE) Fall Blaine Carroll (QC) 3:15

132 Ryan Jensen (BBE) Fall Tarrick Rupp (QC) 1:08

138 Gage Wilke (QC) Dec. Andrew Spanier (BBE) 10-7

145 Brett DeRoo (BBE) Won by Forfeit

152 Wyatt Engen (BBE) Won by Forfeit

160 Ethan Mueller (BBE) Fall Owen Chervany (QC) 3:15

170 Nolan Hildahl (QC) Won by Forfeit

182 Maximus Hanson (BBE) Won by Forfeit

195 Talen Kampsen (BBE) Won by Forfeit

220 Ethan Spanier (BBE) Fall Jasen Jansen (QC) 1:30

285 Austin Sweep (QC) Fall Harley Weber (BBE) 5:10

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 48 ROYALTON-UPSALA 16

106 Aiden Mueller (BBE) Fall Marcus Hayes (R/U) 4:20

113 Noah Welte (BBE) Fall Adon Ripple (R/U) 3:54

120 Tucker Simmons (R/U) Won by Forfeit

126 Lane Olson (R/U) Maj. Dec. Louie Tensen (BBE) 9-1

132 Ryan Jensen (BBE) Fall John Bzdok (R/U) 3:57

138 Wyatt Engen (BBE) Fall Brady Yourczek (R/U) 3:57

145 Will Gorecki (R/U) Dec. Brett DeRoo (BBE) 8-4

152 Tanner Viessman (BBE) Fall Sawyer Simmons (R/U) 3:03

160 Hunter Laage (BBE) Dec. Nick Leibold (R/U) 5-3

170 Maximus Hanson (BBE) Fall Jake Leners (R/U) 2:33

182 Carson Gilbert (BBE) Fall Brayden Leners (BBE) 5:54

195 Kaden Holm (R/U) Dec. Talen Kampsen (BBE) 3-0

220 Ethan Spanier (BBE) Dec. Bryce Holm (R/U) 10-6

285 Brandon Mugg (R/U) Dec. Harley Weber (BBE) 2-1 OT

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 44 WCA 22

106 Aiden Mueller (BBE) Maj. Dec. Even Dingwall (WCA) 11-3

113 Owen Gruchow (WCA) Maj. Dec. Noah Welte (WCA) 12-4

120 Louie Tensen (BBE) Fall Tucker McCee (WCA) 1:02

126 Carter Lohse (WCA) Fall Elliot Spanier (BBE) 1:20

132 Ryan Jensen (BBE) Tech. Fall Adam Lohse (WCA) 5:30

138 Wyatt Engen (BBE) Dec. Solomon Wales (WCA) 1-0

145 Hunter Gruchow (WCA) Maj. Dec. Brett DeRoo (BBE) 12-3

152 Tanner Viessman (BBE) Fall Kolby Peters (WCA) 2:53

160 Hunter Laage (BBE) Tech Fall Ezekiel Sieckert (WCA) 5:50

170 Maximus Hanson (BBE) Fall Jeremy Blascyk (WCA) 1:13

182 Anthony Sykora (WCA) Maj. Dec. Carson Gilbert (BBE) 14-3

195 Beau Robinson (WCA) Maj. Dec. Talen Kampsen (BBE) 10-0

220 Ethan Spanier (BBE) Fall Will Rustan (WCA) 1:54

285 Harley Weber (BBE) Dec. Justin Blascyk (WCA) OT 3-2

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 56 ACGC 23

106 Aiden Mueller (BBE) Maj. Dec. Gradyn Grahn (R/U) 13-3

113 Noah Welte (BBE) Tech. Fall Logan Holien (ACGC) 4:05

120 Braxton Kragenbring (ACGC) Fall Louie Tensen (BBE) 2:30

126 Luke Garvick (ACGC) Fall Elliot Spanier (BBE) 5:12

132 Ryan Jensen (BBE) Fall Levi Nelson (ACGC) 1:39

138 Wyatt Engen (BBE) Fall Edwyn Gonzalez (ACGC)

145 Brett DeRoo (BBE) Fall Brody Staumann (ACGC) 3:15

152 Ethan Whitcomb (ACGC) Fall Tanner Viessman (BBE) 1:15

160 Jevon Williams (ACGC) Tech. Fall Ethan Mueller (BBE) 4:00

170 Maximus Hanson (BBE) Fall Isaiah Renne (ACGC) 2:30

182 Carson Gilbert (BBE) Fall Vince Lee (ACGC) :30

195 Talen Kampsen (BBE) Fall Charlie Jones (ACGC) :22

220 Ethan Spanier (BBE) Fall Terrell Renne (ACGC) 1:45

285 Harley Weber (BBE) Tech. Fall Juan Cardenas (ACGC) 5:57

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 44 HUTCHINSON 25

106 Aiden Mueller (BBE) Fall Judah Perrault (HUTC) 1:45

113 Noah Welte (BBE) Maj. Dec. Makayla Douglas (HUTC) 12-2

120 Logan Schwanz (HUTC) Won by Forfeit

126 Raydon Bipes (HUTC) Fall Louie Tensen (BBE) 5:20

132 Ryan Jensen (BBE) Fall Jack Pack (HUTC) 1:02

138 Brett DeRoo (BBE) Maj. Dec. Cody Tews (HUTC) 9-1

145 Wyatt Engen (BBE) Fall Treyton Card (HUTC) 3:57

152 Tanner Viessman (BBE) Fall Conner Kurth (HUTC) 1:50

160 Luke Hoag (HUTC) Fall Hunter Laage (BBE) 4:40

170 Maximus Hanson (BBE) Fall Micheal Hahn (HUTC) 1:40

182 Carson Gilbert (BBE) Dec. Jay Rickertsen (HUTC) 7-3

195 Brady Andersen (HUTC) Maj. Dec. Talen Kampsen (BBE) 9-1

220 Hayden VanderVoort (HUTC) Dec. Ethan Spanier (BBE) 9-7

285 Harley Weber (BBE) Dec. Riley Carrigan (HUTC) 4-3 OT

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 45 BIG LAKE 27

106 Kale Westgaard (BL) Fall Aiden Mueller (BBE) :43

113 Beau McCrone (BL) Dec. Noah Welte (BBE) 8-4

120 Cash Stortz (BL) Fall Louie Tensen (BBE) 3:31

126 Gavin Jones (BL) Fall Elliot Spanier (BBE) 3:20

132 Ryan Jensen (BBE) FallDallas Sibbet (BL) 2:03

138 Brett DeRoo (BBE) Dec. Zack Smith (BL) 10-8

145 Wyatt Engen (BBE) Default Nolan Reiter (BL)

152 Tanner Viessman (BBE) Fall Joe Murphy (BL) 5:20

160 Hunter Laage (BBE) Dec. Cash McCrone (BL) 3-1

170 Maximus Hanson (BBE) Dec. Carson Gellerman (BL) 3-0

182 Carson Gilbert (BBE) Won by Forfeit

195 Talen Kampsen (BBE) Default Mason Krebs (BL)

220 Elliot Spanier (BBE) Fall Henry Kuchera (BL) :17

285 Kane Lapointe (BL) Fall Harley Weber (BBE) 5:59

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 63 DASSEL COKATO/LITCHFIELD 15

106 Aiden Mueller (BBE) Fall Evan Block (DC/L) 1:30

113 Evan Block (DC/L) Fall Noah Welte (BBE) 6-1

120 Louie Tensen (BBE) Fall Gavin Terning (DC/L) 1:00

126 Gabe Nelson (DC/L) Fall Elliot Spanier (BBE) :45

132 Ryan Jensen (BBE) Fall Anthony Briseno (DC/L) 1:40

138 Brett DeRoo (BBE) Fall Isaac Stead (DC/L) 1:18

145 Wyatt Engen (BBE) Fall Branden Aho (DC/L) :47

152 Tanner Viessman (BBE) Won by Forfeit

160 Hunter Laage (BBE) Dec. Chase Housman (DC/L) 4-1

170 Maximus Hanson (BBE) Won by Forfeit

182 Carson Gilbert (BBE) Won by Forfeit

195 Talen Kampsen (BBE) Won by Forfeit

220 Noah Caballero (DC/L) Won by Forfeit

285 Harley Weber (BBE) Fall Gabe Dunbar (DC/L) 1:00

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

The Bulldogs defeated their Section 5A neighbors Benson 47-19 on parents night.

PAYNESVILLE 46 BENSON 19

106 Roman Roberg (PAY) Dec. Gavin Olson (BEN) 9-2

113 Max Nygaard (BEN) Maj. Dec. Devon Schmidt (PAY) 8-0

120 Mason McNab (PAY) Fall Ed Wah (BEN) 1:44

126 Darin Hippe (BEN) Dec. Preston Welling (PAY) 4-1

132 Brayden Kierstead Hahn (PAY) Fall Mu Tah Wah (BEN) 3:45

138 Mason Hansen (PAY) Tech. Fall Rafael Mejia (BEN) 3:39

145 Mitchel Blonigen (PAY) Dec. Derek Johnson (BEN) 6-0

152 Jose Anaya (PAY) Dec. Nick Bolduc (BEN) 12-6

160 Grant Wendlandt (PAY) Dec. Alex Whitcup (BEN) 8-1

170 Aaron Mages (PAY) Default Preston McGee (BEN)

182 AJ Klassen (BEN) Fall Collins Wendlandt (PAY) :15

195 Thomas Dineen (BEN) Won by Forfeit

220 Seth Vearrier (PAY) Won by Forfeit

285 Spencer Eisenbraun (PAY) Won by Forfeit

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

The Eagles dropped a pair of duals at their home triangular; they were defeated by their neighbors Minnewaska Area 54-25 and AA New Ulm 43-19. Ryder Schmidt (126), Isaac Ortiz (160) and Treyce Ludwig (170) all went 2-0. Special Note: Treyce Ludwig Won his 50th Career Match. The Eagles had four that earned medals at the CMC/WCC Conference tournament, Isaac Ortiz (160) earned second place, Brayden Kramer (126), Treyce Ludwig (170) and Sonnie DeHeer (195) all earned fifth place..

MINNEWASKA AREA 54 EDEN VALLEY-WATKINS 25

106 John Weiss (EVW) Dec. Alex Adams (MIN) 9-6

113 Miles Wildman (MIN) Won by Forfeit

120 Chase Smith (MIN) Fall Jordan Erpelding (EVW) 1:18

126 Ryder Schmidt (EVW) Fall Garrett Jungclaus (MIN) 1:51

132 Mason Schiffler (MIN) Fall Brayden Kramer (EVW) 2:28

138 Nick Ankeny (MIN) Won by Forfeit

145 Jayce Kovarik (MIN) Fall Thomas Thompson (EVW) 1:40

152 Nathan Dell (MIN) Fall Garrett Alberts (EVW) :25

160 Isaac Ortiz (EVW) Fall Myles Reichmann (MIN) 1:08

170 Treyce Ludwig (EVW) Maj. Dec. Xander Johnson (MIN). 18-7

182 Chase Boelke (MIN) Won by Forfeit

195 Zayden Johnson (MIN) Won by Forfeit

220 Noah Jensen (MIN) Fall Mitchell Lipinski (EVW) 2:49

285 Nick Becker (EVW) Fall Eric Bowen (MIN) :48

NEW ULM 43 EDEN VALLEY-WATKINS 19

106 Brayden Miller (NU) Fall John Weiss (EVW) :48

113 Carson Kiecker (NU) Fall Brody Sieben (EVW :12

120 Elijah Rieser (NU) Maj. Dec. Jordan Erpelding (EVW) 12-0

126 Ryder Schmidt (EVW) Fall Jeffrey Kral (NU) :16

132 Brayden Kramer (EVW) Maj. Dec. Dirk Haynes (NU) 14-1

138 Spencer Drill (NU) Won by Forfeit

145 Winsten Frederickson (NU) Fall Thomas Thompson (EVW) 3:15

152 Lane Ruch (NU) Fall Garret Albers (EVW)1:05

160 Isaac Ortiz (EVW) Fall Jamison Frederickson (NU) 1:37

170 Treyce Ludwig (EVW) Dec. Wyatt Pollard (NU) 7-5 OT

182 Tallak Rakowski (NU) Won by Forfeit

195 Ty Frederick (NU) Dec. Sonnie DeHeer (EVW) 9–4

220 Ethan Lieb (NU) Fall Mitchell Lipinski (EVW) 4:35

285 Ethan Thompson (NU) Fall Nick Becker (EVW) 1:28

KIMBALL AREA CUBS

The Cubs had a very good team performance as they earned nine medals at the CMC/WCC Conference tournament. They earned fourth place with 113.5 points in this field of ten teams. Mark Schiefelbein (126) earned a championship medal and Blake Brutger (145), and Hank Meyer (182) both earned second place. Logan Kuseske (160) and Haden Rosenow (195) both earned earned third place. Caden Gussisberg (170), earned fourth, William Serbus (120) earned fifth place and Nikolai Salo (113) and Isaac Kuseske (1320 both took sixth place.

BECKER BULLDOGS

The Bulldogs were defeated by the No. 1AAA and No. 3AAA teams at the St. Michael-Albertville “Knights” triangular. They were defeated by STMA 48-15 and by Hastings 36-29 (6-8 match split). Kaden Nicolas (126), Drew May (138) and Tyson Ricker (195) all went 2-0.

HASTINGS 36 BECKER 29

106 Trey Beisel (HAST) Maj. Dec. Bennett Kujawa (BEC) 10-1

113 Blake Beißen (HAST) Fall Andrew Fischer (BEC)

120 Taylor Little Soldier (HAST) Dec. Tyler Hall (BEC) 9-4

126 Kaden Nicolas (BEC) Tech. Fall Peyton Erickson (HAST) No Time Given

132 Landen Kujawa (BEC) Maj. Dec. Jack Bainbridge (HAST) 9-1

138 Drew May (BEC) Fall Bennett Brockman (HAST)

145 Josh Route (HAST) Tech. Fall Jake Rosenow (BEC) No Time Given

152 Ethan Duncombe (BEC) Fall Creed Peterson (HAST)

160 Aiden Erickson (HAST) Fall Jack Jarvis (BEC)

170 Ian Pepple (HAST) Dec. Adam Jurek (BEC) 6-4

182 Dylan Weber (BEC) Dec. Jericho. Cooper. (HAST) 4-1

195 Tyson Ricker (BEC) Tech. Fall Derrick Steinke (HAST) No Time Given

220 Austin Leflay (HAST) Fall Lance Lysdal (BEC)

285 Blake Clemons (HAST) Dec. Dylan Kolby (BEC) 7-1

ST. MICHAEL-ALBERTVILLE 48 BECKER 15

106 Lincoln Robideau (STMA) Dec. Bennett Kujawa (BEC) 7-3

113 Chase Mills (STMA) Fall Blayne Kuschel (BEC)

120 Mason Mills (STMA) Fall Tyler Hall (BEC)

126 Kaden. Nicolas (BEC) Dec. Ian Schultz (STMA) 6-3

132 Landon Robideau (STMA) Fall Landen Kujawa (BEC)

138 Drew May (BEC) Dec. Tanner Becker (STMA) 7-2

145 Eli Davis (STMA) Fall Jake Rosenow (BEC)

152 Jarrett Wadsen (STMA) Dec. Ethan. Duncombe (BEC) 9-3

160 Jed Wester (STMA) Dec. Adam Jurek (BEC) 5-3

170 Noah Torgerson (STMA) Fall Logan Jarvis (BEC)

182 Bryon Sauvy (STMA) Dec. Dylan Weber (BEC) 4-0

195 Tyson Ricker (BEC) Fall Tyson Hentges (STMA)

220 Myles Dehmer (STMA) Fall Lance Lysdal (BEC)

285 Dylan Kolby (BEC) Dec. Logan Torkelson (STMA) 4-1

BECKER 56 BIG LAKE 20

106 Boston Kuschel (BEC) Won by Forfeit

113 Bennett Kujawa (BEC) Fall Beau McCrone (BL) 2:13

120 Cash Stortz (BL) Fall Tyler Hall (BEC) 1:14

126 Kaden Nicolas (BEC) Fall Gavin Jones (BL) 1:39

132 Landen Kujawa (BEC) Fall Dallas Sibbet (BL) 3:49

138 Zack Smith (BL) Dec. Drew May (BEC) 6-4

145 Nolan Reiter (BL) Tech. Fall Jake Rosenow (BEC) No Time Given

152 Ethan Duncombe (BEC) Fall Joe Murphy (BL) 4:52

160 Owen Angell (BEC) Fall Spencer Vold (BL) :20

170 Adam Jurek (BEC) Tech. Fall Gauge Hoffman (BL) No Time Given

182 Dylan Weber (BEC) Won by Forfeit

195 Tyson Ricker (BEC) Default Trajan Mussehl (BL) (

220 Lance Lysdal (BEC) Dec. Mason Krebs (BL) 10-4

285 Kane Lapointe (BIL) Won by Forfeit

ANNANDALE-MAPLE LAKE LIGHTNING

The Lighting went 2-1 at their home quadrangular; they defeated Section 8AA foe Dilworth-Glyndon-Felton 50-15 and Section 6AA rivals Delano 58-15. They were defeated by No. 6AA ranked Scott West 36-24. Xavier Jones (120/126), Noah Gindele (132/138) and Nathan Klatt (220) all went 3-0. Cassen Brunn (106), Porter Pribyl (113), Ayden Fitzgerald (120/126), Jack Nilson (138/145) Carson Cooper (160), Carter Courtright (182), Alex Sundberg (195) and Adam Klatt (285) all went 2-1.

SCOTT WEST 36 ANNANDALE/MAPLE LAKE 24

106 Cassen Brumm (AN/ML) Tech. Fall Domenek Williams (SW) No Time

113 Ethan Strack (SW) Dec. Porter Pribyl (AN/ML) 4-1

120 Xavier Jones (AN/ML) Dec. Caleb Tracy (SW) 4-3

126 Ayden Fitzgerald (AN/ML) Fall Bennet Balk (SW) 3:19

132 Noah Gindele (AN/ML) Maj. Dec. Isaac Williams (SW) 9-0

138 Mason Breeggemann (SW) Dec. Jack Nilson (AN/ML) 4-3

145 Matt Randolph (SW) Tech. Fall Mitchell Koss (AN/ML) No Time Given

152 Landon Church (SW) Dec. Cole LaFave (AN/ML) 7-2

160 Leo Siekmann (SW) Maj. Dec. Carson Cooper (AN/ML) 12-2

170 Tristan Holbrook (SW) Won by Forfeit

182 Dylan Thomas (SW) Fall Carter Courtright (AN/ML) :41

195 Alex Sundberg (AN/ML) Dec. Hunter Lilleskov (SW) 6-2

220 Nathan Klatt (AN/ML) Dec. Luke Meriweather (SW) 11-7

285 Carson Schoenbauer (SW) Fall Adam Klatt (AN/ML) 2:25

Annand-M Lk Lightning 50 Dilworth-Glyndon-Felton 15

106 Porter Pribyl (AN/ML) Fall Gabe Schmitz (DGF) 3:16

113 Cassen Brumm (AN/ML) Fall Kayleb Kosen (DGF) 1:21

120 Xavier Jones (AN/ML) Fall Sam Schmitz (DGF) :54

126 Jacob Luebke (DGF) Dec. Ayden Fitzgerald (AMLL) 5-1

132 Noah Gindele (AN/ML) Fall Alex Anderson (DGF) 5:04

138 Austin Lenhart (DGF) Fall Josiah Schafer (AN/ML) 1:06

145 Jack Nilson (AN/ML) Dec. Camden Mustachia (DGF) 9-5

152 Mitchell Koss (AN/ML) Won by Forfeit

160 Joey Arends (DGF) Dec. Cole LaFave (AN/ML) 9-3

170 Carson Cooper (AN/ML) Tech. Fall Joey Arends (DGF) No Time

182 Carter Courtright (AN/ML) Dec. Thomas Thureen (DGF) 8-2

195 Cole Julin (DGF) Dec. Alex Sundberg (AN/ML) 1-0

220 Nathan Klatt (AN/ML) Dec. Bryce Fischer (DGF) 5-1

285 Adam Klatt (AN/ML) Won by Forfeit

ANNANDALE/MAPLE LAKE 58 DELANO 15

106 Porter Pribyl (AN/ML) Maj. Dec. John Doe (DEL) 10-2

113 Landon Hinchcliff (DEL) Dec. Cassen Brumm (AN/ML) 4-3

120 Xavier Jones (AN/ML) Dec Tate Olson (DEL) 11-3

126 Ayden Fitzgerald (AN/ML) Won by Forfeit

132 Noah Gindele (AN/ML) Won by Forfeit

138 Jack Nilson (AN/ML) Fall LakenTriplett (DEL) 3:18

145 Mitchell Koss (AN/ML) Maj. De Zane Kestner (DEL) 13-1

152 Cael Olson (DEL) Fall Cole LaFave (AN/ML) 1:08

160 Carson Cooper (AN/ML) won by Forfeit

170 Isaac Jacobson (DEL) DQ Riley Hall (AN/ML)

182 Alex Sundberg (AN/ML) Maj. Dec. Ben Nellis (DEL) 12-1

195 Carter Courtright (AN/ML) Fall Grant Horeis (DEL) :55

220 Nathan Klatt (AN/ML) Won by Forfeit

285 Adam Klatt (AN/ML) Fall Lincoln Hamm (DEL) 2:55

FOLEY FALCONS

The Falcons split their duals at the Mora “Mustang” triangular, they defeated Section 4AA foe Chisago Lakes 60-12. they were defeated by No. 8AA ranked Granite Ridge Conference rivals Mora 36-25. Jacob DeMarais (106), Wyatt Britz (113), Cyler Ruhoff (120), Tyler Wilhelmi (126), Cole Rudnitski (145/152) and Aiden Micholski (182) all went 2-0. The Falcons went 1-2 at the Blaine “Bengals” Duals; they defeated AAA Coon Rapids 63-9. They were defeated by AAA Forest Lake 51-23 and Totino Grace 31-28. Noah Brunn (138/145) Cole Rudnitski (145/152) and Aiden Micholski (182) all went 3-0. Alex Jennissen (152/160) and Keagon Frisbie (170) both went 2-1 and Cyler Ruhoff (120) went 2-0.

FOLEY 63 COON RAPIDS 9

106 Jack Bridenstine (CR) Fall Wyatt Britz (FOL) Fall 1:36

113 Double Forfeit

120 Cyler Ruhoff (FOL) Won by Forfeit

126 Tyler Wilhelmi (FOL) Won by Forfeit

132 Wyatt Lueck (FOL) Won by Forfeit

138 Noah Brunn (FOL) Dec. Gilbert Kostuck (CR) 2-0

145 Cayden Hansmeier (FOL) Won by Forfeit

152 Cole Rudnitski (FOL) Fall Hunter Allen (CR) 5:50

160 Carter Skradski (CR) Dec. Alex Jennissen (FOL) 10-4

170 Keagon Frisbie (FOL) Won by Forfeit

182 Aiden Micholski (FOL) Won by Forfeit

195 Tyson Sullivan (FOL) Won by Forfeit

220 Gavin Owen (FOL) Won by Forfeit

285 Joe Prom (FOL) Won by Forfeit

FOREST LAKE 51 FOLEY 23

106 Devin Struntz (FL) Dec. Jacob DeMarais (FOL) 8-7

113 Aspen Blasko (FL) Fall Wyatt Britz (FOL) :51

120 Jacob Aho (FL) Won by Forfeit

126 Grant Marr (FL) Fall Tyler Wilhelmi (FOL) :24

132 Parker Lyden (FL) Fall Wyatt Lueck (FOL) 4:25

138 Noah Brunn (FOL) Fall Aidan Wasilk (FL) 1:28

145 Cole Rudnitski (FOL) Dec. Jackson Marr (FL) 7-5

152 Alex Jennissen (FOL) Tech. Fall Jimmy Morgan (FL) No Time Given

160 Trenton Frerichs (FL) Fall Weston Harris (FOL) 4:00

170 Keagon Frisbie (FOL) Dec. Leyton Patzer (FL) OT 8-6

182 Aiden Micholski (FOL) Fall Calvin Geselle (FL) 3:36

195 Hunter Gruba (FL) Fall Tyson Sullivan (FOL) 2:28

220 Howie Johnson (FL) Fall Gavin Owen (FOL) :23

285 Evan Locke (FL) Fall Declen John (FOL) 1:09

TOTINO GRACE 31 FOLEY 28

106 Logan Refsnider (TG) Maj. Dec. Jacob DeMarais (FOL) 13-2

113 Jackson Refsnider (TG) Fall Wyatt Britz (FOL) 1:13

120 Cyler Ruhoff (FOL) Dec. Austin Herbst (TG) 7-3

126 Sean O`Brien (TG) Dec. Tyler Wilhelmi (FOL) 7-2

132 Payton Herbst (TG) Dec. Wyatt Lueck (FOL) 6-4

138 Ethan Sylvester (TG) Fall Cayden Hansmeier (FOL) 1:30

145 Noah Brunn (FOL) Dec. Michael Varner (TG) 5-0

152 Cole Rudnitski (FOL) Maj. Dec. Alex Temple (TG) 9-1

160 Alex Jennissen (FOL) Fall Luke Barsness (TG) 3:50

170 Keagon Frisbie (FOL) Fall Joe Kruse (TG) 4:38

182 Aiden Micholski (FOL) Fall Daniel Janecek (TG) 3:15

195 Colby Harrer (TG) Dec. Gavin Owen (FOL) 12-7

220 Double Forfeit

285 Cy Kruse (TG) Fall Declen John (FOL) :41

FOLEY 60 CHISAGO LAKES 12

106 Jacob DeMarais (FOL) Fall Brannick Malchow (CL) (Fall :36

113 Wyatt Britz (FOL) Won by Forfeit

120 Cyler Ruhoff (FOL) Fall Riley Palmer (CL) 1:17

126 Tyler Wilhelmi (FOL) Won by Forfeit

132 Wyatt Lueck (FOL) Fall Franklin Stark (CL) 3:22

138 Cayden Hansmeier (FOL) Dec. Braxton Bender-Ehlke (CL) 5-1

145 Michael Amos (CL) Dec. William Gutormson (FL) 11-8

152 Cole Rudnitski (FOL) Fall Brycen Morley (CL) 4:24

160 Alex Jennissen (FOL) Fall Reed Bleymeyer (CL) 3:30

170 Keagon Frisbie (FOL) Fall Stephen Weiss (CL) 1:26

182 Aiden Micholski (FOL) Won by Forfeit

195 Logan Bender (CL) Fall Tyson Sullivan (FOL) 1:03

220 Connor Frederixon (CL) Dec. Gavin Owen (FOL) 4-0

285 Joe Prom (FL) Dec. Chuck Gilman (CL) 6-4

MORA 36 FOLEY 25

106 Jacob DeMarais (FOL) Fall Stratton Nelson (MORA) 3:19

113 Wyatt Britz (FOL) Fall Nora Houglum (MORA) 3:17

120 Cyler Ruhoff (FOL) Maj. Dec. Mason Nelson (MORA) 17-9

126 Tyler Wilhelmi (FOL) Dec. Cooper Sjodin (MORA) 7-5

132 Nathan Nelson (MORA) Fall Wyatt Lueck (FOL) 3:45

138 Connor Gmahl (MORA) Dec. Noah Brunn (FOL) 10-4

145 Cole Rudnitski (FOL) Dec. Brock Folkema (MORA) 7-4

152 Avery Nelson (MORA) Maj. Dec. William Gutormson (FOL) 9-1

160 Connor Gmahl (MORA) Dec. Alex Jennissen (FOL) 12-5

170 Tucker Hass (MORA) Maj. Dec. Keagon Frisbie (FOL) 11-2

182 Aiden Micholski (FOL) Dec. Jared Yates (MORA) 5-2

195 Brock Peterson (MORA) Fall Tyson Sullivan (FOL) :16

220 Dyllon Adams (MORA) Fall Gavin Owen (FOL) 1:20

285 Ben Everson (MORA) Maj. Dec. Joe Prom (FOL) 10-1

ROCORI SPARTANS

The Spartans split duals with their Central Lakes Conference rivals, they defeated Sauk Rapids/Rice 47-8. they were defeated by 40-27 by Brainerd. Anthony Brown (160), Mason Orth (195) and Grady Minnerath (220) all went 2-0. The Spartans split their duals at the Bemidji “LumberJacks” Triangular; they defeated CLC rivals Sartell-St. Stephen 64-15. They were defeated by 5AAA ranked Bemidji 55-15. Anthony Brown (160) and Mason Orth (195) both went 2-0.

BEMIDJI 61 ROCORI 15

106 Gabriel Morin (BEM) Fall Ronin Vettleson (ROC) 3:29

113 Nick Strand (BEM) Fall Kameron Moscho (ROC) :42

120 Hunter Heim (BEM) Tech. Fall Renner Haven (ROC) 4:57

126 Noa Halberg (BEM) Won by Forfeit

132 Brody Castonguay (BEM) Dec. Jack Major (ROC) 4-2

138 Ty White (BEM) Won by Forfeit

145 Ricky Wuori Jr. (BEM) Won by Forfeit

152 Dane Jorgensen (BEM) Tech. Fall Evan Moscho (ROC) 4:44

160 Anthony Brown (ROC) Fall Jack Solum (BEM) 4:23

170 Seth Newby (BEM) Fall Nathan Soldner (ROC) :18

182 Coy Olsen (BEM) Fall Christian Rodriguez (ROC) 3:19

195 Mason Orth (ROC) Dec. Spencer Ness (BEM) 5-0

220 Grady Minnerath (ROC) Fall Thomas Paquette (BEM) 2:41

285 Jared Donat (BEM) Fall Darryn Richardson (ROC) :59

ROCORI 64 SARTELL-SAINT STEPHEN 15

106 Jack Hendrickson (SSS) Dec. Zac Humbert (ROC) 9-8

113 Kameron Moscho (ROC) Fall Alex Hendrickson (SSS) 2:59

120 Renner Haven (ROC) Fall Jack Pesta (SSS) 1:24

126 Ryder Kremers (ROC) Fall Julian Morris (SSS) 2:15

132 Jayden Garcia (ROC) Won by Forfeit

138 Jack Major (ROC) Fall Camden Lund (SSS) :49

145 Kaden Brooks (SSS) Won by Forfeit

152 Evan Moscho (ROC) Fall Parker Peichel (SSS) 4:41

160 Anthony Brown (ROC) Fall Aidan Halvorson (SSS) 1:40

170 Nathan Soldner (ROC) Fall Theo Brown (SSS) 3:17

182 Christian Rodriguez (ROC) Maj. Dec. Cyrus Post (SSS) 18-7

195 Mason Orth (ROC) Won by Forfeit

220 Grady Minnerath (ROC) Fall Donovan Lund (SSS) 3:16

285 Tucker Mugg (SSS) Fall Darryn Richardson (ROC) :56

ROCORI 47 SAUK RAPIDS-RICE 8

106 Zac Humbert (ROC) Won by Forfeit

113 Mason Moscho (ROC) Won by Forfeit

120 Kameron Moscho (ROC) Dec. John (Carter) Pesta (SRR) 2-0

126 Vance Barz (SRR) Maj. Dec. Jack Major (ROC) 10-0

132 Renner Haven (ROC) Won by Forfeit

138 Jack Barz (SRR) Maj. Dec. Sawyer Minnerath (ROC) 10-0

145 Double Forfeit

152 Evan Moscho (ROC) Tech. Fall Kieran Hixson (SRR) No Time Given

160 Anthony Brown (ROC) Won by Forfeit

170 Nathan Soldner (ROC) Dec. (SRR) 0-0

182 Mason Orth (ROC) Won by Forfeit

195 Christian Rodriguez (ROC) Won by Forfeit

220 Grady Minnerath (ROC) Dec. (SRR) 0-0

285 Darryn Richardson (ROC) Dec. (SRR) 0-0

BRAINERD 40 ROCORI 27

106 Jackson Berhow (BRA) Dec. Zac Humbert (ROC) 6-4

113 Kameron Moscho (ROC) Maj. Dec. Nolan Jukish (BRA) 12-2

120 Jaxson Derosier (BRA) Won by Forfeit

126 Jack Major (ROC) Maj. Dec. Cade Ostrowski (BRA) 8-0

132 Easton Dircks (BRA) Fall Renner Haven (ROC) 1:53

138 Lukas Lind (BRA) Fall Jayden Garcia (ROC) :59

145 Isaiah Germann (BRA) Fall Sawyer Minnerath (ROC) 2:40

152 Evan Moscho (ROC) Dec. Isaiah Jillson (BRA) 5-4 OT

160 Anthony Brown (ROC) Fall Gabe Jukish (BRA) 1:12

170 Damien Bentho (BRA) Dec. Nathan Soldner (ROC) 6-3

182 Shane Carlson (BRA) Fall Stephen Roos (ROC) :26

195 Mason Orth (ROC) Maj. Dec. Ethan Kosloski (BRA) 8-0

220 Grady Minnerath (ROC) Won by Forfeit

285 Eli Wiskow (BRA) Maj. Dec. Darryn Richardson (ROC) 13-1

ALBANY HUSKIES

The Huskies dropped a pair of duals home triangular, they were defeated by Granite Ridge Conference rivals Pierz 55-16 and Class A Lean and Mean KMS 54-21. Joseph Schmidt (160/170) and Mason Plumski (152) both went 2-0.

SAUK RAPIDS-RICE STORM

The Storm were defeated by Central Lakes Conference rivals Brainerd 72-4 and Rocori 47-8 at the Brainerd “Warriors” triangular. Vance Barz (126) went 2-0 at the Brainerd triangular.

BRAINERD 72 SAUK RAPIDS-RICE 4

106 Jackson Berhow (BRA) Won by Forfeit

120 Jaxson Derosier (BRA) Fall John (Carter) Pesta (SRR) (Fall 2:54)

126 Vance Barz (SRR) Maj. Dec. Cade Ostrowski (BRAI) (MD 13-0)

132 Easton Dircks (BRA) Won by Forfeit

138 Isaiah Germann (BRA) Fall Jack Barz (SRR) (Fall 1:02)

145 Elijah Germann (BRA) Won by Forfeit

152 Isaiah Jillson (BRA) Fall Kieran Hixson (SRR) (Fall 3:48)

160 Gabe Jukish (BRA) Won by Forfeit

170 Damien Bentho (BRA) Won by Forfeit

182 Shane Carlson (BRA) Won by Forfeit

195 Ethan Kosloski (BRA) Won by Forfeit

220 Eli Wiskow (BRA) Won by Forfeit

285 Carson Faehnrich (BRA) Won by Forfeit

FERGUS FALLS 42 SAUK RAPIDS-RICE 24

106 Jack Brunn (FF) Won by Forfeit

113 John (Carter) Pesta (SRR) Fall Evan Mohagen (FF) :32

120 Kassten Hartwell (FF) Won by Forfeit

126 Vance Barz (SRR) Fall Blake Roberts (FF) 1:51

132 Double Forfeit

138 Jack Barz (SRR) Won by Forfeit

145 Double Forfeit

152 Lance ‘Joey’ Graff (FF) Fall Dylahn Nagel (SRR) :39

160 Kieran Hixson (SRR) Fall Isaac Longoria (FF) 2:47

170 Jacob Widness (FF) Fall Josiah Sanchez (SRR) :35

182 Delvin Roberts (FF) Won by Forfeit

195 Double Forfeit

220 Sebastian Holding Eagle (FF) Fall Carter Koltes (SRR) 1:17

285 Paulo Carrillo (FF) Won by Forfeit

LITTLE FALLS FLYERS

The Flyers defeated three Section 7AA teams at the Pine City/Hinckley-Finlayson “Dragons” quadrangular. The Flyers defeated the host team PC/HF 60-12, Rush City/Braham 48-21 and Proctor/Hermantown 77-6. Mason Rausch (126), Joey Wilczek (132), Wyatt Baum (145), Beau Robinson (152), Hank LeClair (195) and Alex Schmitz (220) all went 3-0 and Ryan Kloecki (170) and Aiden Nordley (285) both went 2-1. The Flyers defeated two rivals, Section 8AAA Moorhead 48-28 and former CLC rivals Alexandria 40-30. Joey Wilczek (132), Wyatt Baum (145), Beau Robinson (152), Ivan Petrich (182), Hank LeClair (195) and Alex Schmitz (220) all went 2-0 at their own Flyers triangular.

LITTLE FALLS 40 ALEXANDRIA 30

106 Isaac Seward (ALEX) Won by Forfeit

113 Nolan Fettig (ALEX) Fall Leighton Odegard (LF) :32

120 Logan Timm (ALEX) Dec. Cassidy Okerman (LF) 6-5

126 Mason Mcgrane (ALEX) Dec. Mason Rausch (LF) 8-6

132 Joey Wilczek (LF) Fall Jacob Loween (ALEX) 2:56

138 Abe Anez (LF) Dec. Isaac Saffert (ALEX) 6-2

145 Wyatt Baum (LF) Fall Blaze Nelson (ALEX) 0:00)

152 Beau Robinson (LF) Maj. Dec. Gavin Engelbrecht (ALEX) 11-1

160 Dane Ballou (LF) Fall Landon Raths (ALEX :58

170 Kelly Johnson (ALEX) Fall Jonah Olson (LF) 1:12

182 Ivan Petrich (LF) Dec. Landon Seward (ALEX) 9-3

195 Hank LeClair (LF) Fall Pablo Garcia (ALEX) (:47

220 Alexander Schmitz (LF) Fall Jordan Nicholson (ALEX) 1:42

285 Luke Maanum (ALEX) Fall Aiden Nordley (LF) :56

LITTLE FALLS 48 MOORHEAD 28

106 Dane Ellingsberg (MHD) Won by Forfeit

113 Owen Borud (MHD) Fall Leighton Odegard (LF) (2:33

120 Michael Jenkins (MHD) Maj. Dec. Cassidy Okerman (LF) 13-4

126 Mason Rausch (LF) Fall Dalton Humeniuk (MHD) :48

132 Joey Wilczek (LF) Fall Azhar Salih (MHD 1:34

138 Noah Cameron (LF) Fall Will Borud (MHD) :45

1545 Wyatt Baum (LF) Dec. Lee Ellingsberg (MHD) 3-2

152 Beau Robinson (LF) Fall Tristin Sundet (MHD) :52

160 Bridger Mongeau (MHD) Fall Hunter Ramsdell (LF) 4:57

170 Ryan Kloeckl (LF) Fall Ron Addo (MHD) 2:46

182 Ivan Petrich (LF) Fall Heaton Hall (MHD) :49

195 Hank LeClair (LF) Fall Colton Jacklovich (MHD) :54

220 Alexander Schmitz (LF) Dec. Ashton Spieker (MHD) 5-4

285 Jake Erdmann (MHD) Fall Aiden Nordley (LF) :45

LITTLE FALLS 48 RUSH CITY-BRAHAM 21

106 Double Forfeit

113 Emerson Umbreit (RC/B) Dec. Leighton Odegard (LF) 12-6

120 Cassidy Okerman (LF) Dec. Landon Luckoff (RC/B) 2-0

126 Mason Rausch (LF) Fall Anthony Graves (RC/B) 1:13

132 Joey Wilczek (LF) Fall Eli Umbreit (RC/B) 1:41

138 Landon Umbreit (RC/B) Fall Abe Anez (LF) 3:11

145 Wyatt Baum (LF) Dec. Isaak Coolidge (RC/B) 5-0

152 Beau Robinson (LF) Fall Kellen Gorman (RC/B) :30

160 Kaden Gorman (RC/B) Fall Hunter Ramsdell (LF) 4:39

170 Jesse Eklund (RC/B) Fall Jonah Olson (LF) 3:04

182 Ivan Petrich (LF) Fall John Cacioppo (RC/B) 1:40

195 Hank LeClair (LF) Won by Forfeit

220 Alexander Schmitz (LF) Fall Jace Allerton (RC/B) 2:55

285 Aiden Nordley (LF) Won by Forfeit

LITTLE FALLS 60 PINE CITY/HINCKLEY-FINLAYSON 12

106 Double Forfeit

113 Leighton Odegard (LF) Dec. James Noreen (PC/HF) 11-6

120 Braxton Peetz (PC/HF) Fall Cassidy Okerman (LF) 3:39

126 Mason Rausch (LF) Won by Forfeit

132 Joey Wilczek (LF) Fall Frank Betters (PC/HF) 4:22

138 Abe Anez (LF) Won by Forfeit

145 Wyatt Baum (LF) Fall Nicholas Blaiser (PC/HF) 3:26

152 Beau Robinson (LF) Dec. John Mead (PC/HF) 6-2

160 Damien Torgerson (PC/HF) Fall Hunter Ramsdell (LF) 3:04

170 Ryan Kloeckl (LF) Fall Jace Preston (PC/HF) 3:07

182 Chaston Gwost (LF) Fall Ethan Perrotti (PC/HF) :32

195 Hank LeClair (LF) Fall Jaxon Karas (PC/HF) :43

220 Alexander Schmitz (LF) Won by Forfeit

285 Sam Primus (LF) Fall Leanardo LeTourneau (PC/HF) :56

LITTLE FALLS 77 PROCTOR-HERMANTOWN 6

106 Ethan Zellers (LF) Fall Jack London (PH) :31

113 Ryan Vogt (LF) Won by Forfeit

120 Cooper Lucarelli (P/H) Fall Cassidy Okerman (LF) 4:29

126 Mason Rausch (LF) Tech. Fall Landin Laakso (PH) 5:32

132 Joey Wilczek (LF) FallThomas Barnstorf (PH) 1:26

138 Noah Cameron (LF) Fall Noah DeLuca (PH) 3:28

145 Wyatt Baum (LF) Won by Forfeit

152 Beau Robinson (LF) Fall Dan Harnell (PH) :41

160 Hunter Ramsdell (LF) Won by Forfeit

170 Ryan Kloeckl (LF) Fakk Quinn Schnabel (PH) 1:45

182 Ivan Petrich (LF) Fall Zak McPhee (PH) 1:24

195 Hank LeClair (LF) Fall Brett Pampuch (PH) :37

220 Alexander Schmitz (LF) Won by Forfeit

285 Aiden Nordley (LF) Fall John Becker (PH) :13

ST. CLOUD CRUSH

The Crush were defeated by Central Lakes Conference and AAA Lean and Mean Willmar 57-15.

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES

The Sabres hosted Section 8AAA rivals and their neighbors in a home triangular.

They were defeated by Moorhead 64-18 and by No. 7A ranked Holdingford 51-23.

Tyler Plumski (106), Kaden Brooks (145), Parker Peichel (152), Christian Nelson

(170) and Donovan Lund (220) all went 2-0. The Sabres defeated three foes at the

Spectrum quadrangular. They defeated Spectrum 52-30, Fridley 49-24 and Mpls.

Edison 52-30. Jack Hendrickson (106), Tyler Plumski (113), Kaden Brooks (145),

Payton Allen (195) and Tucker Mugg (285) all went 3-0. Alex Hendrickson (120)

Julian Morris (132), Theo Brown (170) and Donovan Lund (220) all went 2-1. They

Were defeated by CLC rival Rocori 64-15 and Section 8AAA rival Bemidji 65-6.

Kaden Brooks (138/145) went 2-0 at the Bemidji triangular.

BEMIDJI 65 SARTELL-ST. STEPHEN 6

106 Gabriel Morin (BEM) Fall Jack Hendrickson (SSS) 3:00

113 Nick Strand (BEM) Fall Alex Hendrickson (SSS) :54

120 Noa Halberg (BEM) Fall Jack Pesta (SSS) 1:37

126 Hunter Heim (BEM) Fall Julian Morris (SSS) 1:28

132 Brody Castonguay (BEM) Won by Forfeit

138 Alec Newby (BEM) Fall Camden Lund (SSS) 1:32

145 Kaden Brooks (SSS) Dec. Ricky Wuori Jr. (BEM) 7-3

152 Dane Jorgensen (BEM) Tech. Fall Parker Peichel (SSS) 2:14

160 Seth Newby (BEM) Fall Aidan Halvorson (SSS) :41

170 Coy Olsen (BEM) Fall Theo Brown (SSS) 1:24

182 Spencer Ness (BEM) Dec. Cyrus Post (SSS) 6-1

195 Parker Orvik (BEM) Dec. Donovan Lund (SSS) 8-2

220 Thomas Paquette (BEM) Won by Forfeit

285 Tucker Mugg (SSS) Dec. Jared Donat (BEM) 1-0

SARTELL-ST. STEPHEN 49 TOTINO GRACE 24

106 Jack Hendrickson (SSS) Dec. Olivia Sackor (TG) 7-6

113 Tyler Plumski (SSS) Maj. Dec. Fuhad Salau (TG) 14-0

120 Alex Hendrickson (SSS) Fall Isaiah Maldanado (TG) 5:51

126 Gabe Arika (TG) Fall Jack Pesta (SSS) :50

132 Fenan Uso (TG) Fall Julian Morris (SSS) :29

138 Fenan Uso (FG) Fall Camden Lund (SSS) 3:16

145 Kaden Brooks (SSS) Fall Luis Zentella (TG) :10

152 Parker Peichel (SSS) Fall Johan Schirmacher (TG) 1:26

160 Aidan Halvorson (SSS) Fall Bryan Weston (TG) 2:17

170 Theo Brown (SSS) Fall Carter Dodge (TG) 1:40

182 Henry Otchere (TG) Fall Cyrus Post (SSS) 16-11

195 Peyton Allen (SSS) Fall Bedirhan Misafir (TG) 1:19

220: Gavin Gerhard (TG) Dec. Donovan Lund (SSS) 7-2

285 Tucker Mugg (SSS) Fall Andrea Sanders (TG) :25

Sartell-Saint Stephen 60 Minneapolis Edison 19

106 Jack Hendrickson (SSS) over (ME) (For.)

113 Tyler Plumski (SSS) over Jonas Leoni-Zaske (ME) (Fall 1:57)

120 Vicente Lopez Marsh (MIED) over Alex Hendrickson (SSS) (MD 18-5)

126 Jack Pesta (SSS) over (MIED) (For.)

132 Julian Morris (SSS) over Hanad Aden (ME) (Fall 0:50)

138 Jameel Applewhite (ME) over Camden Lund (SSS) (Dec 11-4)

145 Kaden Brooks (SSS) over Cyrus Jones (ME) (Fall 1:55)

152 Tremayne Graham (ME) over Parker Peichel (SSS) (Fall 4:22)

160 Eli Jones (ME) over Aidan Halvorson (SSS) (Fall 0:52)

170 Theo Brown (SSS) over Dakota Austin (ME) (Fall 2:07)

182 Cyrus Post (SSS) over Lamar Sloan (ME) (Fall 4:00)

195 Peyton Allen (SSS) over (MIED) (For.)

220 Donovan Lund (SSS) over (MIED) (For.)

285 Tucker Mugg (SSS) over (MIED) (For.)

Sartell-Saint Stephen 52 Spectrum 30

106 Jack Hendrickson (SSS) over Cooper Reemts (SPEC) (Fall 0:21)

113 Tyler Plumski (SSS) over Nicholas Jeske (SPEC) (Fall 3:31)

120 Alex Hendrickson (SSS) over Jayse Norling (SPEC) (Fall 2:42)

126 Aiden Sund (SPEC) over Jack Pesta (SSS) (Fall 3:32)

132 Julian Morris (SSS) over Mason Farniok (SPEC) (Fall 1:15)

138 Camden Lund (SSS) over Ty Erickson (SPEC) (Fall 0:30)

145 Kaden Brooks (SSS) over Ethan Schmidt (SPEC) (Fall 1:53)

152 Addan Schmidt (SPEC) over Parker Peichel (SSS) (Fall 1:11)

160 Jesse Farrell (SPEC) over Aidan Halvorson (SSS) (Fall 2:50)

170 Jack Terry (SPEC) over Theo Brown (SSS) (Fall 2:47)

182 Nate Jorgenson (SPEC) over Cyrus Post (SSS) (Fall 0:42)

195 Peyton Allen (SSS) over Grayson Hepfl (SPEC) (MD 14-6)

220: Donovan Lund (SSS) over Henry Christopherson (SPEC) (Fall 0:39)

285 Tucker Mugg (SSS) over (SPEC) (For.)

MOORHEAD 64 SARTELL-ST. STEPHEN 18

106 Dane Ellingsberg (MHD) Won by Forfeit

113 Owen Borud (MHD) Fall Tyler Plumski (SSS) 5:52

120 Croix Mongeau (MHD) Fall Jack Pesta (SSS) 3:34

126 Dalton Humeniuk (MHD) Fall Gage Klasen (SSS) 1:15

132 Azhar Salih (MHD) Fall Julian Morris (SSS) 3:19

138 Kaden Brooks (SSS) Fall Aiden Womack (MHD) No Time Given

145 Will Borud (MHD) Fall Camden Lund (SSS) 3:00

152 Lee Ellingsberg (MHD) Fall Parker Peichel (SSS) 5:55

160 Aidan Halvorson (SSS) Fall Draeden Prosby (MHD) 1:33

170 Ron Addo (MHD) Christian Nelson (SSS) 19-10

182 Jack Olstad (MHD) Fall Cyrus Post (SSS) 1:22

195 David Krabbenhoft (MHD) Fall Peyton Allen (SSS) 3:14

220 Donovan Lund (SSS) Fall Ashton Spieker (MHD) 2:42

285 Jake Erdmann (MHD) Fall Jordan Guiden (SSS) 2:38

UPCOMING SCHEDULE

Tuesday February 7th

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA “JAGUAR” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: LPGE/BR, Minnewaska Area, Belgrade-Brooten-Elrosa

MORA “MUSTANGS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Little Falls, Mora, Coon Rapids

MILACA-FAITH-CHRISTIAN vs. SARTELL-ST. STEPHEN

Start Time: 6:00

Thursday February 9th

BECKER “BULLDOGS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Foley, Rocori, Becker

SIBLEY EAST “WOLVERINES” QUADRANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Eden Valley-Watkins, Madelia, Norwood Young America, Sibley East

ALEXANDRIA “CARDINALS” QUADRANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Paynesville Area, Albany, Alexandria Area, Sauk Centre/Melrose

ROYALTON-UPSALA ROYALS vs. PIERZ PIONEERS

Start Time: 6:00

FERGUS FALLS “OTTERS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: St. Cloud Crush, Brainerd, Fergus Falls

WILLMAR “CARDINALS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Sauk Rapids-Rice, Alexandria Area, Willmar

MOUND-WESTONKA “KNIGHT HAWKS’ TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Annandale-Maple-Lake, DC-Litch, Mound-Westonka

Friday February 10th

ALBANY “HUSKIES” INVITATIONAL

Start Time: 4:00

Teams: Becker, Detroit Lakes, Hutchinson, New London-Spicer, Sauk Centre/Melrose, St. Cloud Tech, Dawson-Boyd/LQPV/MONTI United

FOLEY “FALCONS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Pierz, Sauk Rapids-Rice, Foley

EDEN VALLEY-WATKINS “EAGLES” QUADRANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Eden Valley-Watkins, Kimball Area, Long Prairie-Grey Eagle, New Ulm

HOLDINGFORD “HUSKERS” QUADRANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Holdingford, Coon Rapids, Crosby-Ironton, Paynesville Area

ANNANDALE-MAPLE LAKE “LIGHTNING” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Rocori, Annandale/Maple Lake, St. Francis

Saturday February 11th