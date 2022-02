Boys Basketball:

Tech 92, Becker 60

Sartell-St. Stephen 67, Moorhead 66

Albany 64, New London-Spicer 54

ACGC 68, Kimball 56

BBE 62, Royalton 57

Eden Valley-Watkins 74, Holdingford 49

Girls Basketball:

Alexandria 56, Sartell-St. Stephen 49

Rocori 73, Sauk Rapids Rice 63

Albany 54, Foley 43

Boys Hockey:

Sauk Rapids-Rice 6, River Lakes 2

Fergus Falls 3, St. Cloud Crush 2

Cathedral 2, Cambridge-Isanti 1