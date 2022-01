Girls Basketball:

Pierz 59, Cathedral 40

(Ellie Pelzel had 13 points for the Crusaders)

Sauk Rapids-Rice 72, Bemidji 65

Foley 60, Little Falls 42

Boys Basketball:

Sartell-St. Stephen 90, St. Francis 75

Girls Hockey:

Sartell-Sauk Rapids 0, St. Cloud Crush 0 (overtime tie)

River Lakes 4, Willmar 0

Boys Hockey:

Sartell-St. Stephen 6, St. Cloud 1

River Lakes 11, Willmar 2

Orono 2, Cathedral 0