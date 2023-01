Prep Wrestling Update – January 30th, 2022

1390 GRANITE CITY SPORTS 2022-2023 WRESTLING UPCOMING SCHEDULE

We will include from the Central Lakes Conference: Sartell Sabres, Sauk Rapids Storm, St. Cloud Tech Crush and Rocori Spartans. From the Granite Ridge Conference: Albany Huskies, Foley Falcons and Little Falls Flyers, Becker Bulldogs from the Mississippi 8 Conference and Annandale/Maple Lake Lightning from the Wright County Conference. From the Central Minnesota Conference the Belgrade-Brooten Elrosa Jaguars, Eden Valley Watkins Eagles, Kimball Area Cubs, Holdingford Huskers, Paynesville Bulldogs and Royalton/Upsala Royals.

We will bring you the individual results of the duals and Individual tournaments of all sixteen teams. Also the list of upcoming of events, current state ratings and conference standings. You can get more of your wrestling news and results at my BLOG SITE: MEDIA CENTRAL MINNESOTA MAT RATS By Roger Mischke listed under resources in the Guillotine for more on Section and Conference previews and Bi-weekly columns thru out the season.

LITTLE FALLS FLYERS

The Flyers split their duals at the home triangular with a pair of Section 8AAA rivals. They defeated Buffalo 51-24 and they were defeated by Lean and Mean AAA Willmar 36-22. Joey Wilczek (132), Beau Robinson (152), Ivan Petrich (182/195) and Hank LeClair (195/220) all went 2-0. The Flyers defeated a pair of former conference rivals Fergus Falls 71-6 an Sauk Rapids-Rice 61-18 at their home triangular. They were defeated by Section 8AAA rival, No. 5AAA ranked Bemidji 40-27. Wyatt Baum (145), Beau Robinson (152), Ivan Petrich (182) and Hank LeClair (195) all went 3-0. Ryan Vogt (106), Ethan Zellers (113), Joey Wilczek (132), Dane Ballou (160), Ryan Kloecki (170), Alex Schmitz (220) and Sam Primus (285) all went 2-1.

LITTLE FALLS 61 SAUK RAPIDS-RICE 18

106 John (Carter) Pesta (SRR) Fall Ethan Zellers (LF) 4:40

113 Ryan Vogt (LF) Won by Forfeit

120 Cassidy Okerman (LF) Won by Forfeit

126 Vance Barz (SRR) Fall Hayden Ramsdell (LF) :58

132 Joey Wilczek (LF) Won by Forfeit

138 Jack Barz (SRR) Fall Abe Anez (LF) 1:19

145 Wyatt Baum (LF) Won by Forfeit

152 Beau Robinson (LF) Maj. Dec. Kieran Hixson (SRR) 8-0

160 Dane Ballou (LF) Fall Josiah Sanchez (SRR) 1:06

170 Ryan Kloeckl (LF) Won by Forfeit

182 Ivan Petrich (LF) Won by Forfeit

195 Hank LeClair (LF) Won by Forfeit

220 Alexander Schmitz (LF) Dec. Carter Koltes (SRR) 5-1

285 Sam Primus (LF) Won by Forfeit

LITTLE FALLS 71 FERGUS FALLS 6

106 Ryan Vogt (LF) Tech. Fall Jack Brunn (FF) 3:26

113 Ethan Zellers (LF) Fall Evan Mohagen (FF) 1:24

120 Kassten Hartwell (FF) Fall Cassidy Okerman (LF) 3:08

126 Mason Rausch (LF) Fall Blake Roberts (FF) 1:24

132 Joey Wilczek (LF) Won by Forfeit

138 Abe Anez (LF) Dec. Carson Grenier (FF) 4-3

145 Wyatt Baum (LF) Fall Lance ‘Joey’ Graff (FF) 2:59

152 Beau Robinson (LF) Fall Isaac Longoria (FF) 1:25

160 Dane Ballou (LF) Won by Forfeit

170 Ryan Kloeckl (LF) Dec. Jacob Widness (FEFA) 4-2 OT

182 Ivan Petrich (LF) Fall Delvin Roberts (FEFA) :38

195 Hank LeClair (LF) Fall Sebastian Holding Eagle (FF) 3:00

220 Alexander Schmitz (LF) Won by Forfeit

285 Sam Primus (LF) Won by Forfeit

BEMIDJI 40 LITTLE FALLS 27

106 Ethan Zellers (LF) Won by Forfeit

113 Gabriel Morin (BEM) Fall Ryan Vogt (LF) :57

120 Nick Strand (BEM) Fall Cassidy Okerman (LF) 1:23

126 Mason Rausch (LF) Dec. Noa Halberg (BEM) 6-2

132 Brody Castonguay (BEM) Dec. Joey Wilczek (LF) 3-1

138 Alec Newby (BEM) Maj. Dec. Abe Anez (LF) 12-3

145 Wyatt Baum (LF) Fall Ricky Wuori Jr. (BEM) 3:33

152 Beau Robinson (LF) Fall Talen Fairbanks (BEM) 3:16

160 Dane Jorgensen (BEM) Fall Dane Ballou (LF) 1:02

170 Seth Newby (BEM) Tech. Fall Ryan Kloeckl (LF) 5:39

182 Ivan Petrich (LF) Dec. Coy Olsen (BEM) (9-4

195 Hank LeClair (LF) Dec. Barrick Nelson (BEM) 9-2

220 Parker Orvik (BEM) Maj. Dec. Alexander Schmitz (LF) 10-0

285 Thomas Paquette (BEM) Fall Sam Primus (LF) 1:26

WILLMAR 36 LITTLE FALLS 22

106 Wyatt Cruze (WIL) Dec. Ethan Zellars (LF) 5-4

113 Lawson Anez (WIL) Won by Forfeit

120 Cavin Carlson (WIL) Fall Cassidy Okerman (LF) 1:53

126 Ivan Mares (WIL) Dec. Mason Rausch (LF) 5-4

132 Joey Wilczek, (LF) Dec. Sully Anez, (WIL) 5-3 OT

138 Conlan Carlson (WIL) Tech. Fall Noah Cameron (LF) 4:04 17-2

145 Wyatt Baum (LF) Maj. Dec. Eli Heinen (WIL) 10-2

152 Beau Robinson (LF) Dec. Cameron Champagne (WIL) 4-2

160 Mattix Swanson (WIL) Maj. Dec. Hunter Ramsdell (LF) 12-1

170 Braeden Erickson (WIL) Dec. Ryan Kloeckl (LF) 8-4

182 Chaston Gwost (LF) Fall Leo Guerrero (WIL) :39

195 Ivan Petrich (LF) Dec. Zander Miska (WIL) 5-3

220 Hank LeClair (LF) Dec. Ramero Trevino (WIL) 9-5

285 Daunte Castellano (WIL) Fall Alexander Schmitz (LF) 1:05

LITTLE FALLS 51 BUFFALO 24

106 Gabe Roehl (BUF) Maj. Dec. Ryan Vogt (LF) 10-2

113 Ethan Zellers (LF) Won by Forfeit

120 Cassidy Okerman (LF) Won by Forfeit

126 Mason Rausch (LF) Fall Gael Leon (BUF) 1:04

132 Joey Wilczek (LF) Fall Aaron Radtke (BUF) 3:32

138 Matthew Carlson (BUF) Fall Hayden Ramsdell (LF) :53

145 Aiden Herbst (BUF) Dec. Wyatt Baum (LF) 9-8

152 Beau Robinson (LF) Won by Forfeit

160 Jacobee Scherber (BUF) Tech. Fall Hunter Ramsdell (LF) 2:17

170 Ryan Kloeckl (LF) Dec. Jonah Anderson (BUF) 9-4

182 Ivan Petrich (LF) Won by Forfeit

195 Hank LeClair (LF) Fall Jacob Cremers (BUF) 1:05

220 Alexander Schmitz (LF) Fall August Kaiser (BUF) 1:57

285 Carter Walker (BUF) Fall Sam Primus (LF) :43

ST. CLOUD CRUSH

The Crush were defeated by a pair of Central Lakes Conference rivals at the Rocori “Spartans” Triangular. They were defeated by Rocori 51-22 and Alexandria 51-26. Jaden Dombrovski (138), Tanner Hugg (145), Sam Long (160) and Derrick Cox-Payton (285) all went 2-0.

ROCORI 51 ST. CLOUD CRUSH 22

106 Kendall Booker (STC) Dec. Zac Humbert (ROC) 5-2

113 Mason Moscho (ROC) Fall Connor Frederiksen (STC) 3:10

120 Kameron Moscho (ROC) Fall Mohamed Abdullahi (STC) 4:51

126 Renner Haven (ROC) Won by Forfeit

132 Ryder Kremers (ROC) Won by Forfeit

138 Jaden Dombrovski (STC) Dec. Jack Major (ROC) 6-4 OT

145 Tanner Hugg (STC) Maj. Dec. Sawyer Minnerath (ROC) 9-1

152 Evan Moscho (ROC) Fall John Hughes (STC) :31

160 Sam Long (STC) Fall Carson Alvarado-Konz (ROC) :31

170 Nathan Soldner (ROC) Fall Elijah Green (STC) :31

182 Stephen Ross (ROC) Won by Forfeit

195 Mason Orth (ROC) Fall Timmy Lawal (STC) 1:31

220 Grady Minnerath (ROC) Dec. Tucker Hugg (STC) 4-3

285 Derrick Cox-Payton (STC) Won by Forfeit

ALEXANDRIA AREA 51 ST. CLOUD TECH 26

106 Nolan Fettig (ALEX) Dec. Kendall Booker (SCT) 7-0

113 Drayson Elfering (ALEX) Fall Mohamed Abdullahi (SCT) 3:47

120 Zachary Richards (ALEX) Fall Connor Frederiksen (SCT) 3:00

126 Mason Mcgrane (ALEX) Won by Forfeit

132 Jacob Loween (ALEX) Won by Forfeit

138 Jaden Dombrovski (SCT) Tech. Fall Zachary Brezina (ALEX) No Time Given

145 Blaze Nelson (ALEX) Won by Forfeit

152 Tanner Hugg (SCT) Dec. Gavin Engelbrecht (ALEX) 8-5

160 Sam Long (SCT) Fall Landon Raths (ALEX) :58

170 Kelly Johnson (ALEX) Won by Forfeit

182 Landon Seward (ALEX) Won by Forfeit

195 Cody Vatnsdal (ALEX) Fall Timmy Lawal (SCT) 2:43

220 Tucker Hugg (SCT) Fall Dylan Gray (ALEX) 3:15

285 Derrick Cox-Payton (SCT) Fall Luke Maanum (ALEX) :50

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES

The Sabres were defeated by a pair of Central Lakes Conference rivals at the Willmar “Cardinals” Triangular. AAA Lean and Mean Willmar 66-12 and to Brainerd 57-18. The Sabres earned nine medals at the North Branch “Vikings” tournament; Aidan Halvorson (160), Cyril Post (182) and Donovan Lund (220) all earned third place medals and Zaccory Anderson (132) and Park Peichel (152) both earned fourth place. Jack Hendrickson (106), Alex Hendrickson (113) and Jordan Gulden (285) all earned fifth place and Christian Nelson (170) took sixth place.

BRAINERD 58 SARTELL-ST. STEPHEN 18

106 Jackson Berhow (BRA) Fall Jack Hendrickson (SSS) 1:19

113 Alex Hendrickson (SSS) Fall Nolan Jukish (BRA) 5-3

120 Dossidy Fleischhacker (BRA) Won by Forfeit

126 Jaxson Derosier (BRA) Fall Julian Morris (SSS) :30

132 Easton Dircks (BRA) Fall Gage Klasen (SSS) :28

138 Isaiah Germann (BRA) Maj. Dec. Kaden Brooks (SSS) 16-8

145 Elijah Germann (BRA) Fall Camden Lund (SSS) 3:58

152 Isaiah Jillson (BRA) Fall Parker Peichel (SSS) 4:49

160 Gabe Jukish (BRA) Fall Aidan Halvorson (SSS) 1:22

170 Theo Brown (SSS) Fall Owen Cash (BRA) :22

182 Shane Carlson (BRA) Fall Cyrus Post (SSS) 2:25

195 Peyton Allen (SSS) Won by Forfeit

220 Eli Wiskow (BRA) Fall Donovan Lund (SSS) 3:52

285 Jordan Gulden (SSS) Dec. Carson Faehnrich (BRA) 3-1

WILLMAR 66 SARTELL-ST. STEPHEN 12

106 Wyatt Cruze (WIL) Fall Jack Hendrickson (SSS) 2:27

113 Lawson Anez (WIL) Fall Alex Hendrickson (SSS) 5:37

120 Cavin Carlson (WIL) Won by Forfeit

126 Ivan Mares (WIL) Fall Julian Morris (SSS) 1:33

132 Sully Anez (WIL) Fall Gage Klasen (SSS) :30

138 Conlan Carlson (WIL) Fall Camden Lund (SSS) 1:30

145 Kaden Brooks (SSS) Default Cameren Champagne (WIL)

152 Isaac Zelaya-Velasquez (WIL) Won by Forfeit

160 Mattix Swanson (WIL) Fall Aidan Halvorson (SSS) 8:29 OT

170 Theo Brown (SSS) Fall Edgar Cordova-Lopez (WIL) 2:35

182 Braeden Erickson (WIL) Fall Cyrus Post (SSS) 3:58

195 Ramero Trevino (WIL) Fall Peyton Allen (SSS) 3:17

220 Zander Miskac (WIL) Dec. Donovan Lund (SSS) 5-0

285 Daunte Castellano (WIL) Dec. Jordan Gulden (SSS) 3-1

BECKER BULLDOGS

The Bulldogs defeated a pair of rivals, Mississippi 8 Conference and AA Lean and Mean St. Francis 37-20 and Section 6AA foe Sauk Rapids-Rice 76-3. Landen Kujawa (132), Jake Rosenow (145), Ethan Duncombe (152), Adam Jurek (170), Tyson Ricker (195/220) and Dylan Kolby (220/285) all went 2-0. The Bulldogs defeated their neighbors and section 6AA rivals Big Lake 56-30.

BECKER 37 ST. FRANCIS 20

106 Boston Kuschel (BEC) Dec. Shawn Pearson (STF) 6-1

113 Caden Borgen (STF) Dec. Bennett Kujawa (BEC) 10-5

120 Tegan Sherk (STF) Fall Nolan Jurek (BEC) 2:47

126 Kaden Nicolas (BEC) Dec. Gunner Houtetter (STF) 6-4

132 Landen Kujawa (BEC) Won by Forfeit

138 Tyson Charmoli (STF) Drew May (BEC) 24-11

145 Jake Rosenow (BEC) Dec. Koy Halstensen (STF) 5-3

152 Ethan Duncombe (BEC) Maj. Dec. Jacob Tilly (STF) 14-2

160 Ayden Carlson (STF) Maj. Dec. Owen Angel (BEC) 17-4

170 Adam Jurek (BEC) Dec. Brady Peltier (STF) 10-4

182 Bo Flagstad (STF) Dec. Dylan Weber (BEC) 7-2

195 Tyson Ricker (BEC) Fall Nick Pexa (STF) :57

220 Dylan Kolby (BEC) Fall Walter Guse (STF) 1:17

285 Lance Lysdal (BEC) Dec. Easton Johnson (STF) 6-2

BECKER 76 SAUK RAPIDS-RICE 3

106 Bennett Kujawa (BEC) Won by Forfeit

113 Blayne Kuschel (BEC) Fall John Pesta (SRR) 4:27

120 Tyler Hall (BEC) Won by Forfeit

126 Vance Barz (SRR) Dec. Nicolas Kaden (BEC) 7-6

132 Landen Kujawa (BEC) Won by Forfeit

138 Drew May (BEC) Fall Jack Barz (SRR) 1:51

145 Jake Rosenow (BEC) Won by Forfeit

152 Ethan Duncombe (BEC) Maj. dec. Kieran Kixson (SRR) 11-0

160 Owen Angel (BEC) Fall Josiah Sanchez (SRR) :59

170 Adam Jurek (BEC) Won by Forfeit

182 Dylan Weber (BEC) Won by Forfeit

195 Aiden Golley (BEC) Won by Forfeit

220 Tyson Ricker (BEC) Fall Carter Koltes (SRR) 1:32

285 Dylan Kolby (BEC) Won by Forfeit

BECKER 56 BIG LAKE 20

106 Boston Kuschel (BEC) Won by Forfeit

113 Bennett Kujawa (BEC) Fall Beau McCrone (BL) 2:13

120 Cash Stortz (BL) Fall Tyler Hall (BEC) 1:14

126 Kaden Nicolas (BEC) Fall Gavin Jones (BL) 1:39

132 Landen Kujawa (BEC) Fall Dallas Sibbet (BL) 3:49

138 Zack Smith (BL) Dec. Drew May (BEC) 6-4

145 Nolan Reiter (BL) Tech. Fall Jake Rosenow (BEC) No Time Given

152 Ethan Duncombe (BEC) Fall Joe Murphy (BL) 4:52

160 Owen Angell (BEC) Fall Spencer Vold (BL) :20

170 Adam Jurek (BEC) Tech. Fall Gauge Hoffman (BL)

182 Dylan Weber (BEC) Won by Forfeit

195 Tyson Ricker (BEC) Default Trajan Mussehl (BL)

220 Lance Lysdal (BEC) Dec. Mason Krebs (BL) 10-4

285 Kane Lapointe (BL) Won by Forfeit

ANNANDALE/MAPLE LAKE LIGHTNING

The Lightning defeated a pair of foes, they defeated New London-Spicer “Wildcats” in a close one 34-29 and Section 6AA foe Sauk Rapids-Rice 75-6.Porter Pribyl (106), Noah Gindele (132), Jack Nilson (138), Cole LaFave (152), Carson Cooper (160), Riley Hall (170), Shay McClory (182/195) and Nathan Klatt (220/285) all went 2-0. The Lightning defeated a pair of 3AA teams: No. 9AA ranked Hutchinson 52-20 and Tri City United 61-9. Cassen Brumm (106/113), Xavier Jones (120/126), Ayden Fitzgerald (120/126), Carson Cooper (160), Riley Hall (170), Caden O’Malley (182) and Adam Klatt (285) all went 2-0.

ANNANDALE-MAPLE LAKE 53 HUTCHINSON 20

106 Cassen Brumm (AN/ML) Fall Judah Perrault (HUTCH) 3:58

113 Logan Schwanz (HUTCH) Fall Porter Pribyl (AN/ML) 15-3

120 Ayden Fitzgerald (AN/ML) Fall Logan Egge (HUTCH) 1:51

126 Xavier Jones (AN/ML) Default Max Martin (HUTCH)

132 Davis Vrolson (AN/ML) Fall Jack Pack (HUTCH) 3:29

138 Noah Gindele (AN/ML) Fall Raydon Bipes (HUTCH) 5:25

145 Jack Nilson (AN/ML) Tech. Fall Cody Tews (HUTCH) No Time Given

152 Luke Hoag (HUTCH) Fall Cole LaFave (AN/ML) 2:00

160 Carson Cooper (AN/ML) Fall Eddie Tristan (HUTCH) 1:20

170 Riley Hall (AN/ML) Dec. Micheal Hahn (HUTCH) 3-1

182 Caden O’Malley (AN/ML) Fall Jay Rickertsen (HUTCH) 1:25

195 Brady Andersen (HUTCH) Fall Carter Courtright (AN/ML) 3:30

220 Hayden VanderVoort (HUTCH) Maj. Dec. Nathan Klatt (AN/ML) 11-3

285 Adam Klatt (AN/ML) Dec. Evan Peirce (HUTCH) 7-3

ANNANDALE-MAPLE LAKE 61 TRI-CITY UNITED 9

106 Porter Pribyl (AN/ML) Dec. Tucker Skluzacek (TRC) 4-0

113 Cassen Brumm (AN/ML) Fall Keegan O’Meara (TRC) 1:42

120 Xavier Jones (AN/ML) Fall Eli Viskocil (TRC) :35

126 Ayden Fitzgerald (AN/ML) Fall Riley Skluzacek (TRC) :54

132 Noah Gindele (AN/ML) Dec. Cole Franek (TRC) 6-0

138 Jack Nilson (AN/ML) Won by Forfeit

145 Cole LaFave (AN/ML) Maj. Dec Brant Lemieux (TRC) 12-2

152 Landon Salmela (AN/ML) Won by Forfeit

160 Carson Cooper (AN/ML) Fall Kaden Malecha (TRC) 2:21

170 Riley Hall (AN/ML) Won by Forfeit

182 Caden O’Malley (TRC) Fall Shay McClory (AN/ML) :49

195 Carter Courtright (AN/ML) Won by Forfeit

220 Marco Reyes (TRC) Dec. Nathan Klatt (AN/ML) 5-2

285 Adam Klatt (AN/ML) Dec. Kolton Duff (TRC) 7-0

ANNANDALE/MAPLE LAKE 34 NEW LONDON-SPICER 29

106 Porter Priby (AN/ML) Maj. Dec. Andrew Sandau (NLS) 9-1

113 Isaiah Nelson (NLS) Fall Cassen Brumm (AN/ML) 5:00

120 Jeremiah Nelson (NLS) Dec. Tavin Long (AN/ML) 9-6

126 Holton Hanson (NLS) Dec. Ayden Fitzgerald (AN/ML) 4-2

132 Noah Gindele (AN/ML) Fall Caleb Nelson (NLS) 2:26

138 Jack Nilson (AN/ML) Tech Fall Gage Knisley (NLS)

145 Everett Halvorson (NLS) Tech Fall Landon Salmela (AN/ML) No Time Given

152 Cole LaFave (AN/ML) Dec. Adam Sandau (NLS) 8-4

160 Carson Cooper (AN/ML) Dec. Brock Buffington (NLS) 6-3

170 Riley Hall (AN/ML) Maj. Dec. Reid Holmquist (NLS) 11-2

182 Brody Duke (NLS) Fall Alex Sundberg (AN/ML) 5:30

195 Shay McClory (AN/ML) Dec. Carson McCain (NLS) 8-3

220 Nathan Klatt (AN/ML) Fall Garret Leenstra (NLS) 1:00

285 Marshel Johnson (NLS) Won by Forfeit

ANNANDALE/MAPLE LAKE 75 SAUK RAPIDS-RICE 6

106 Porter Pribyl (AN/ML) Won by Forfeit

113 Cassen Brumm (AN/ML) Fall John (Carter) Pesta (SRR) 1:31

120 Wesley Zuelke (AN/ML) Won by Forfeit

126 Vance Barz (SRR) Fall Ayden Fitzgerald (AN/ML) 1:24

132 Noah Gindele (AN/ML) Won by Forfeit

138 Jack Nilson (ANML) Fall Jack Barz (SRR) (3:17

145 Landon Salmela (AN/ML) Fall Dylahn Nagel (SRR) :36

152 Cole LaFave (AN/ML) Fall Josiah Sanchez (SRR) :59

160 Carson Cooper (AN/ML) Dec. Kieran Hixson (SRR) 2-0

170 Riley Hall (AN/ML) Won by Forfeit

182 Shay McClory (AN/ML) Won by Forfeit

195 Alex Sundberg (AN/ML) Won by Forfeit

220 Carter Courtright (AN/ML) Won by Forfeit

285 Nathan Klatt (AN/ML) Won by Forfeit

ROCORI SPARTANS

The Spartans had a good week with a pair of wins over Central Lakes Conference rivals at their home triangular. They defeated Alexandria Area 40-34 and St. Cloud Crush 51-22. Kameron Moscho (113/120), Renner Haven (120-126), Evan Moscho (152), Mason Orth (182/195) and Grady Minnerath (220) all went 2-0. The Spartans earned four medals at the Orono “Spartans” tournament; Grady Minnerath (285/29-2) earned a second place medal, Mason Orth (182/26-6) earned fourth. Evan Moscho (152/26-6) earned fifth place and Nathan Soldner (170/18-14) took sixth place.

ROCORI 40 ALEXANDRIA AREA 34

106 Nolan Fettig (ALEX) Maj. Dec. Zac Humbert (ROC) 9-1

113 Kameron Moscho (ROC) Fall Drayson Elfering (ALEX) 3:10

120 Renner Haven (ROC) Maj. Dec. Zachary Richards (ALEX) 12-1

126 Mason Mcgrane (ALEX) Won by Forfeit

132 Jack Major (ROC) Fall Jacob Loween (ALEX) 3:01

138 Sawyer Minnerath (ROC) Dec. Zachary Brezina (ALEX) 5-4

145 Landon Arvidson (ALEX) Won by Forfeit

152 Evan Moscho (ROC) Fall Blaze Nelson (ALEX) 3:41

160 Anthony Brown (ROC) Fall Landon Raths (ALEX) 1:50

170 Kelly Johnson (ALEX) Fall Nathan Soldner (ROCO) (Fall :13

182 Mason Orth (ROC) Dec. Landon Seward (ALEX) 8-3

195 Cody Vatnsdal (ALEX) Fall Sky Hansen (ROC) :58

220 Grady Minnerath (ROC) Fall Jordan Nicholson (ALEX) 1:09

285 Luke Maanum (ALEX) Fall Darryn Richardson (ROC) :07

ROCORI 51 SAINT CLOUD CRUSH 22

106 Kendall Booker (SCT) Dec. Zac Humbert (ROC) 5-2

113 Mason Moscho (ROC) Fall Connor Frederiksen (SCT) 3:10

120 Kameron Moscho (ROC) Fall Mohamed Abdullahi (SCT) 4:51

126 Renner Haven (ROC) Won by Forfeit

132 Ryder Kremers (ROC) Won by Forfeit

138 Jaden Dombrovski (SCT) Dec. Jack Major (ROC) 6-4 OT

145 Tanner Hugg (SCT) Maj.Dec. Sawyer Minnerath (ROC) 9-1

152 Evan Moscho (ROC) Fall John Hughes (SCT) :31

160 Sam Long (SCT) Fall Carson Alvardo-Konz (ROC) :31

170 Nathan Soldner (ROC) Fall Elijah Green (SCT) :31

182 Stephen Roos (ROC) Won by Forfeit

195 Mason Orth (ROC) Fall Timmy Lawal (SCT) 1:31

220 Grady Minnerath (ROC) Dec. Tucker Hugg (SCT) 4-3

285 Derrick Cox-Payton (SCT) Won by Forfeit

FOLEY FALCONS

The Falcons defeated three foes at the New London-Spicer “Wildcats” Quadrangular. They defeated Section 6AA rival DC/LITCH 56-15, Rockford 72-12 and New London-Spicer 40-26. Cyler Ruhoff (120), Wyatt Wall (132), Noah Brunn (138), William Gutormson (145), Cole Rudnitski (152), Alex Jennissen (160) and Aiden Micholski (195) all went 3-0. Jacob DeMarais (106), Hunter Wilhelmi (113) and Joe Prom (285) all went 2-1. Special Note: Alex Jennissen (160 Pounds) Won his 100th Career Match.

FOLEY 56 DASSEL-COKATO-LITCHFIELD 15

106 Jacob DeMarais (FOL) Dec. Evan Block (DCL) 13-7

113 Hunter Wilhelmi (FOL) Won by Forfeit

120 Cyler Ruhoff (FOL) Tech. Fall Gavin Terning (DCL) No Time Given

126 Gabe Nelson (DCL) Fall Tyler Wilhelmi (FOL) 5:57

132 Wyatt Wall (FOL) Tech. Fall Anthony Briseno (DCL) No Time Given

138 Noah Brunn (FOL) Dec. Owen Culbertson (DCL) 9-6

145 William Gutormson (FOL) Fall Branden Aho (DCL) 2:39

152 Cole Rudnitski (FOL) Won by Forfeit

160 Alex Jennissen (FOL) Fall Jake Decker (DCL) :40

170 Keagon Frisbie (FOL) Won by Forfeit

182 Tate Link (DCL) Fall Tyson Sullivan (FOL) 1:11

195 Aiden Micholski (FOL) Fall Hudson Dehler (DCL) 1:20

220 Spencer Henke (DCL) Dec. Gavin Owen (FOL) 4-0

285 Joe Prom (FOL) Maj. Dec. Luis Serrato (DCL) 13-5

FOLEY 72 ROCKFORD 12

106 Jacob DeMarais (FOL) Fall Hunter Fitch (ROCK) 1:04

113 Hunter Wilhelmi (FOL) Fall Roman Morgan (ROCK) :37

120 Cyler Ruhoff (FOL) Won By Forfeit

126 Tyler Wilhelmi (FOL) Won by Forfeit

132 Wyatt Wall (FOL) Won by Forfeit

138 Noah Brunn (FOL) Fall Sage Tolsma (ROCK) 2:55

145 William Gutormson (FOL) Fall Ethan Scarbrough (ROCK) 3:26

152 Everett Schuler (FOL) Won by Forfeit

160 Cole Rudnitski (FOL) Fall Bradley Graunke (ROCK) :26

170 Alex Jennissen (FOL) Won by Forfeit

182 William Graunke (ROCK) Fall Tyson Sullivan (FOL) 1:13

195 Aiden Micholski (FOL) Fall Bradley Kruse (ROCK) 1:15

220 Patrick Andry (ROCK) Fall Gavin Owen (FOL) 1:10

285 Joe Prom (FOL) Fall Nathan Woodward (ROCK) 4:54

FOLEY 40 NEW LONDON-SPICER 26

106 Andrew Sandau (NLS) Maj. Dec. Jacob DeMarais (FOL) 8-0

113 Isaiah Nelson (NLS) Maj. Dec. Hunter Wilhelmi (FOL) 10-2

120 Cyler Ruhoff (FOL) Fall Carson Nelson (NLS) 2:30

126 Holton Hanson (NLS) Dec. Tyler Wilhelmi (FOL) 7-2

132 Wyatt Wall (FOL) Maj. Dec. Caleb Nelson (NLS) 15-4

138 Noah Brunn (FOL) Fall Gage Knisely (NLS) 1:30

145 William Gutormson (FOL) Dec. Everett Halvorson (NLS) 7-2

152 Cole Rudnitski (FOL) Dec. Adam Sandau (NLS) 5-1

160 Alex Jennissen (FOL) Fall Brock Buffington (NLS) 5:30

170 Reid Holmquist (NLS) Dec. Keagon Frisbie (FOL) 7-5

182 Brody Duke (NLS) Fall Tyson Sullivan (FOL) :16

195 Aiden Micholski (FOL) Fall Carson McCain (NLS) 5:00

220 Gavin Owen (FOL) Fall Lucas Swenson (NLS) 1:30

285 Marshel Johnson (NLS) Fall Joe Prom (FOL) :30

ALBANY HUSKIES

The Huskies were defeated by a pair of foes at the Mora “Mustangs” Triangular. To Granite Ridge Conference rival Mora 71-3 and and 8AA Perham 65-16. Owen Carlson (145) was the lone Husky that went 2-0. The Huskies were defeated by AAA Brainerd 55-18 and by PLPRB.

MORA 71 ALBANY 3

106 Stratton Nelson (MOR) over Blake Iverson (ALB) 4-2 OT

113 Anthony Nelson (MOR) over Nathan Kollmann (ALB) 5:42

120 Mason Nelson (MOR) Won by Forfeit

126 Cooper Sjodin (MOR) Won by Forfeit

132 Nathan Nelson (MOR) over Carson Holthaus (ALB) :45

138 Carter Gmahl (MOR) over Reed Moulzolf (ALB) 1:30

145 Owen Carlson (ALB) over Brock Folkema (MOR) 5-3

152 Avery Nelson (MOR) over Mason Plumski (ALB) 8-4

160 Connor Gmahl (MOR) Won by Forfeit

170 Tucker Hass (MOR) Won by Forfeit

182 Jared Yates (MOR) Won by Forfeit

195 Brock Peterson (MOR) Won by Forfeit

220 Dyllon Adams (MOR) Won by Forfeit

285 Curtis Maegi (MOR) Won by Forfeit

SAUK RAPIDS-RICE STORM

The Storm was defeated by Section 6AA foe Annandale/Maple Lake 75-6. The Storm wee defeated by Central Lakes Conference rival Fergus Falls 42-24, Little Falls 61-18 and No. 5AAA ranked Bemidji 42-24. Vance Barz (126) went 3-0 and Kieran Hixson (152) went 2-1 at the Storm quadrangular.

FERGUS FALLS 42 SAUK RAPIDS-RICE 24

106 Jack Brunn (FF) Won by Forfeit

113 John (Carter) Pesta (SRR) over Evan Mohagen (FF) :32

120 Kassten Hartwell (FF) Won by Forfeit

126 Vance Barz (SRR) Fall Blake Roberts (FF) 1:51

132 Double Forfeit

138 Jack Barz (SRR) Won by Forfeit

145 Double Forfeit

152 Lance ‘Joey’ Graff (FF) Fall Dylahn Nagel (SRR) :39

160 Kieran Hixson (SRR) Fall Isaac Longoria (FF) 2:47

170 Jacob Widness (FF) Fall Josiah Sanchez (SRR) :35

182 Delvin Roberts (FF) Won by Forfeit

195 Double Forfeit

220 Sebastian Holding Eagle (FF) Fall Carter Koltes (SRR) 1:17

285 Paulo Carrillo (FF) Won by Forfeit

BEMIDJI 66 SAUK RAPIDS-RICE 8

106 Double Forfeit

113 Gabriel Morin (BEM) Won by Forfeit

120 Weston Seitz (BEM) Fall John (Carter) Pesta (SRR) 4:40

126 Vance Barz (SRR) Tech. Fall Noa Halberg (BEM) 5:02

132 Brody Castonguay (BEM) Won by Forfeit

138 Lincoln Schmitt (BEM) Fall Jack Barz (SRR) 3:22

145 Ricky Wuori Jr. (BEM) Won by Forfeit

152 Jack Solum (BEM) Fall Dylahn Nagel (SRR) 1:23

160 Kieran Hixson (SRR) Dec. Talen Fairbanks (BEM) 6-2

170 Kallen Littler (BEM) Fall Josiah Sanchez (SRR) 3:03

182 Spencer Ness (BEM) Won by Forfeit

195 Barrick Nelson (BEM) Won by Forfeit

220 Parker Orvik (BEM) Fall Carter Koltes (SRR) 5:52

285 Thomas Paquette (BEM) Won by Forfeit

ROYALTON-UPSALA ROYALS

The Royals defeated three rivals at the Aitkin “Gobblers” Quadrangular. They defeated AA Aitkin 42-25 and two Section 7A teams Mille Lacs 62-13 and Blackduck/Cass Lake-Bena 72-6. Marcus Hayes (106), John Bzdok (132), Will Gorecki (145), Brayden Leners 9182) and Bryce Holm (220) all went 3-0. Tucker Simmons (120), Lane Olson (126), Brady Yourczek (138), Sawyers Simmons (152), Nick Leibold (160), Jake Leners (170) and Kaden Holm (195) all went 2-1.

The Royals hosted a double dual at parents night, where they defeated a pair of Central Minnesota Conference teams: Kimball Area 60-18 and Eden Valley-Watkins 60-9. Marcus Hayes (106), Tucker Simmons (120), John Bzdok (132), Will Gorecki (145), Sawyer Simmons (152), Kaden Holm (195) and Bryce Holm (220/285) all went 2-0. Special Notes: Will Gorecki 145 Pounds Won His 150th Career Match, Bryce Holm 220 Pounds Won His 75th Career Match and Nick Leibold 160 Pounds Won His 50th Career Match.

ROYALTON-UPSALA 60 KIMBALL AREA 18

106 Marcus Hayes (R/U) Fall Karson Schmidt (KIM) 1:20

113 Tucker Simmons (R/U) Fall Connor Carlson (KIM) 3:43

120 William Serbus (KIM) Fall Adon Ripple (R/U) 2:51

126 Lane Olson (R/U) Fall Mark Schiefelbein (KIM) 2:27

132 John Bzdok (R/U) Fall Isaac Kuseske (KIM) :30

138 Brady Yourczek (R/U) Fall Frank Schiefelbein (KIM) 1:14

145 Will Gorecki (R/U) Won by Forfeit

152 Sawyer Simmons (R/U) Fall James Schiefelbein (KIM) :57

160 Logan Kuseske (KIM) Dec. Nick Leibold (R/U) 11-5

170 Caden Guggisberg (KIM) Dec. Jake Leners (R/U) 6-3

182 Hank Meyer (KIM) Fall Drew Yourczek (R/U) :55

195 Kaden Holm (R/U) Fall Garret Rosenow (KIM) :37

220 Bryce Holm (RU) Won by Forfeit

285 Brandon Mugg (R/U) Won by Forfeit

ROYALTON-UPSALA 60 EDEN VALLEY-WATKINS 9

106 Marcus Hayes (R/U) Fall John Weiss (EVW) 1:23

113 Adon Ripple (R/U) Won by Forfeit

120 Tucker Simmons (R/U) Won by Forfeit

126 Lane Olson (R/U) Fall Ryder Schmidt (EVW) 5:36

132 John Bzdok (R/U) Dec. Brayden Kramer (EVW) 9-4

138 Brock Costanzo (R/U) Default Cavin Caron (EVW)

145 Will Gorecki (R/U) Fall Thomas Thompson (EVW) 1:04

152 Sawyer Simmons (R/U) Fall Garrett Albers (EVW) :36

160 Isaac Ortiz (EVW) Fall Kirk Yourczek (R/U) 3:07

170 Treyce Ludwig (EVW) Dec. Nick Leibold (R/U) 8-4

182 Drew Yourczek (R/U) Fall Carter Scheeler (EVW) 5:39

195 Kaden Holm (R/U) Dec. Sonnie DeHeer (EVW) 5-3

220 Double Forfeit

285 Bryce Holm (R/U) Fall Nick Becker (EVW) 1:06

ROYALTON-UPSALA 42 AITKIN 25

106 Marcus Hayes (R/U) Fall Weston Kyllonen (AITK) 2:49

113 Adonijah Ripple (R/U) Fall Andrew Hudrlick (AITK) 1:49

120 Tucker Simmons (R/U) Fall Jacob McGuire (AITK) 2:31

126 Lane Olson (R/U) Dec. John Pelarski (AITK) 10-8

132 Johnathon Bzdok (R/U) Fall Tyler Franke (AITK) :31

138 Nathan Trotter (AITK) Dec. Brady Yourczek (R/U) 9-5

145 Will Gorecki (R/U) Fall Tyler Hacker (AITK) 1:50

152 Kenny Erickson (AITK) Dec. Sawyer Simmons (R/U) 8-7

160 Hayden Workman (AITK) Dec. Nicholas Leibold (R/U) 7-4

170 Jack Grell (AITK) Fall Jake Leners (R/U) 1:07

182 Brayden Leners (R/U) Dec. Kane Beirne (AITK) 10-4

195 Jacob Williams (AITK) Maj. Dec. Kaden Holm (R/U) 18-8

220 Bryce Holm (R/U) Won by Forfeit

285 Craig Ashton (AITK) Fall Brandon Mugg (R/U) 1:01

ROYALTON-UPSALA 62 MILLE LACS 13

106 Marcus Hayes (ROUP) over Vincent Schmid (MLR) (Fall 4:56)

113 Zach Remer (MLR) over Tucker Simmons (ROUP) (MD 9-0)

120 Creeden Spengler (MLR) over Adonijah Ripple (ROUP) (Fall 2:35)

126 Donovan Schmid (MLR) over Lane Olson (ROUP) (Dec 5-0)

132 Johnathon Bzdok (ROUP) over Carter Adickes (MLR) (Dec 9-6)

138 Brady Yourczek (ROUP) over Cam Wilkes (MLR) (Fall 4:57)

145 Will Gorecki (ROUP) over Tucker Strecker (MLR) (TF 15-0 0:00)

152 Sawyer Simmons (ROUP) over Chase Calander (MLR) (Fall 0:20)

160 Nicholas Leibold (ROUP) over Landyn Remer (MLR) (Fall 0:51)

170 Jake Leners (ROUP) over William Skogen (MLR) (Fall 4:51)

182 Brayden Leners (ROUP) over Chris Ecker (MLR) (Fall 2:26)

195 Kaden Holm (ROUP) over (MLR) (For.)

220 Bryce Holm (ROUP) over (MLR) (For.)

285 Brandon Mugg (ROUP) over (MLR) (For.)

ROYALTON-UPSALA 77 BLACKDUCK-CASS LAKE-BENA 6

106 Marcus Hayes (R/U) Won by Forfeit

113 Adon Ripple (R/U) Won by Forfeit

120 Tucker Simmons (R/U) Dec. Brady Mistic (BDCLB) 8-2

126 Lane Olson (R/U) Won by Forfeit

132 John Bzdok (R/U) Won by Forfeit

138 Brady Yourczek (R/U) Won by Forfeit

145 Will Gorecki (R/U) Won by Forfeit

152 Sawyer Simmons (R/U) Fall Bryce Frenzel (BDCLB) No Time Given

160 Nick Leibold (R/U) Won by Forfeit

170 Jake Leners (R/U) Dec. Shawn Swedberg (BDCLB) 7-6

182 Brayden Lenners (R/U) Won by Forfeit

195 Kaden Holm (R/U) Won by Forfeit

220 Bryce Holm (R/U) Won by Forfeit

285 Tyrees Goodman (BDCLB) Fall Brandon Mugg (R/U)

HOLDINGFORD HUSKERS

The Huskers went 2-1 at the ACGC “Falcons” triangular, with big wins over Central Minnesota Conference rival ACGC 58-10 and Section 4A foe Sibley East 73-0. They were defeated by the No. 1A ranked and defending state champions Jackson County Central 40-24. They were defeated in a pair of pretty close matches or it may have been pretty close with JCC. Drew Lange (160/33-5), Jaxon Bartkowicz (182/26-5) and Luke Bieniek (170/17-3) all went 3-0, Evan Petron (126/23-11), William Pilarski (152/28-6), Toby Phillipp (195) and Wyatt Miller (285) all went 2-1. Going 2-0 were Wyatt Novitzki (120/33-5) and Lane Patrick (7-1). The Huskers defeated three foes at the “Husker” Quadrangular, Section 7A foe WHAN 55-12, Spectrum 64-9 and St. Agnes 63-10. William Pilarski (145/152), Jaxon Bartkowicz (195) and Wyatt Miller (285) all went 3-0, Casey Knettel (113), Evan Petron (126) and Luke Bieniek all went 2-1. Lane Patrick (106), Wyatt Novitzki (120), Masyn Patrick (132/138) and Drew Lange (160) all went 2-0.

HOLDINGFORD 63 ST. AGNES 10

106 Lane Patrick (HOLD) Won by Forfeit

113 Phillip Graner (STA) Maj. Dec. Gassed Knettel (HOLD) 19-9

120 Wyatt Novitzki (HOLD) Fall Henry Missenor (STA) 2:41

126 Evan Petron (HOLD) Fall Josep Pepin (STA) :40

132 Masyn Patrick (HOLD) Fall Sean Brennan (STA) 1:33

138 Simon Boeckman (HOLD) Fall Johnny Cummings (STA) 2:44

145 Grant Welle (HOLD) Dec. Joseph Cummings (STA) 6-4

152 William Pilarski (HOLD) Default Ryan McLaughlin (STA)

160 Drew Lange (HOLD) Fall Jacob McLaughlin (STA) 2:38

170 Evan Lichy (HOLD) Fall Nick Jurek (STA) 3:34

182 Charlie Witzel (STA) Dec. Luke Bieniek (HOLD) 2-1

195 Jaxon Bartkowicz (HOL) Fall Sam Clyde (STA) :57

220 Daniel Romero (STA) Dec. Toby Phillipp (HOLD) 11-8

285 Wyatt Miller (HOLD) Won by Forfeit

HOLDINGFORD 64 SPECTRUM 9

106 Toby Welle (HOLD) Dec. Cooper Reemts (SPEC) 10-3

113 Lane Patrick (HOLD) Dec. Nicholas Jeske (SPEC) 13-6

120 Noah Perowitz (HOLD) Fall Jayse Norling (SPEC) :56

126 Evan Petron (HOLD) Fall Aiden Sund (SPEC) 1:12

132 Kashton Black (HOLD) Fall Joel Warren (SPEC) :24

138 Teddy Auer (HOLD) Won by Forfeit

145 William Pilarski (HOLD) Fall Ethan Schmidt (SPEC) 1:17

152 Addan Schmidt (SPEC) Dec. Kolton Harren (HOLD) 6-4

160 Drew Lange (HOLD) Maj. Dec. Micale Miltich (SPEC) 13-2

170 Luke Bieniek (HOLD) Fall Jack Terry (SPEC) 2:50

182 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Nate Jorgenson (SPEC) :32

195 Grayson Hepfl (SPEC) Fall Toby Phillipp (HOLD) 4:31

220 Blake Scegura (HOLD) Fall Henry Christopherson (SPEC) 2:53

285 Wyatt Miller (HOLD) Won by Forfeit

HOLDINGFORD 55 WALKER-HACKENSACK-AKELEY-NEVIS 12

106 Ella Henning (WHAN) Dec. Teagun Burg (HOLD) 4-2

113 Casey Knettel (HOLD) Maj. Dec. Cash Bullock (WHAN) 15-2

120 Wyatt Novitzki (HOLD) Tech. Fall Vince Perucho (WHAN) No Time Given

126 Dawson McGee (WHAN) Dec. Evan Petron (HOLD) 10-5

132 Kashton Black (HOLD) Won by Forfeit

138 Masyn Patrick (HOLD) Won by Forfeit

145 William Pilarski (HOLD) Maj. Dec. Callen Whitney (WHAN) 12-0

152 Mavrick Novitzki (HOLD) Won by Forfeit

160 Mason Lichy (HOLD) Dec. Devin Johnson (WHAN) 9-4

170 Luke Bieniek (HOLD) Dec. Ficher Smith (WHAN) 3-1

182 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Payden Yeats (WHAN) 1:13

195 Toby Phillipp (HOLD) Won by Forfeit

220 Dylan Hedren (WHAN) Fall Blake Scegura (HOLD) 3:15

285 Wyatt Miller (HOLD) Fall James Allen (WHAN) :27

HOLDINGFORD 58 ATWATER-COSMOS-GROVE CITY 10

106 Casey Knettel (HOLD) Dec. Gradyn Grahn (ACGC) 7-2

113 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Logan Holien (ACGC) 1:27

120 Wyatt Novitzki (HOLD) Tech. Fall Braxton Kragenbring (ACGC) No Time

126 Evan Petron (HOLD) Fall Jayden Gulke (ACGC) 1:16

132 Masyn Patrick (HOLD) Fall Levi Nelson (ACGC) 1:05

138 Simon Boeckman (HOLD) Maj. Dec. Edwyn Gonzalez (ACGC) 10-2

145 Brody Straumann (ACGC) Maj. Dec. Grant Welle (HOLD) 10-2

152 William Pilarski (HOLD) Maj. Dec. Ethan Whitcomb (ACGC)14-2

160 Drew Lange (HOLD) Won by Forfeit

170 Luke Bieniek (HOLD) Dec. Isaiah Renne (ACGC) 7-6

182 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Vince Lee (ACGC) 1:21

195 Toby Phillipp (HOLD) Tech. Fall Charlie Jones (ACGC) No Time Given

220 Terrell Renne (ACGC) Fall Blake Scegura (HOLD) 1:41

285 Wyatt Miller (HOLD) Maj. Dec. Juan Cardenas (ACGC) 10-0

HOLDINGFORD 73 SIBLEY EAST 0

106 Carson Reis (HOLD) Dec. Gage Horstman (SE) 7-0

113 Lane Patrick (HOLD) Tech. Fall Tanner Johnson (SE) No Time Given

120 Noah Perowitz (HOLD) Won by Forfeit

126 Evan Petron (HOLD) Fall Christian Sotelo (SE) 4:42

138 Kashton Black (HOLD) Won by Forfeit

145 William Pilarski (HOLD) Won by Forfeitno (SE) No Time Given

152 Drew Lange (HOLD) Tech. Fall Owen Utendorfer (SE)

160 Kolton Harren (HOLD) Won by Forfeit

170 Luke Bieniek (HOLD) Won by Forfeit

182 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Won by Forfeit

195 Blake Scegura (HOLD) Fall Gianny Lopez (SE) 1:40

220 Toby Phillipp (HOLD) Fall Axel Cardenas (SE) 1:13

285 Wyatt Miller (HOLD) Fall Gabriel Godinez (SE) 3:05

JACKSON COUNTY CENTRAL 40 HOLDINGFORD 24

106 Kyler Thier (JCC) Fall Casey Knettel (HOLD) 1:17

113 Lane Patrick (HOLD) Won by Forfeit

120 Isaac Rodriguez (JCC) Dec. Wyatt Pilarski (HOLD) 5-3

126 Wyatt Novitzki (HOLD) Fall Ryan Fricke (JCC) 3:29

132 Nolan Ambrose (JCC) Fall Evan Petron (HOLD) 3:56

138 Thomas Freking (JCC) Maj. Dec. Masyn Patrick (HOLD) 13-2

145 Skyler Andrews (JCC) Dec. Simon Boeckman (HOLD 8-4

152 Logan Butzon (JCC) Dec. William Pilarski (HOLD) 3-2

160 Drew Lange (HOLD) Dec. Isaiah Rodriguez (JCC) 3-2

170 Dylan Withers (JCC) Dec. Kolton Harren (HOLD) 7-1

182 Luke Bieniek (HOLD) Dec. Jack Mix (JCC) 4-0

195 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Braydan Winter (JCC) 1:57

220 Caleb Vancura (JCC) Fall Toby Phillipp (HOLD) :51

285 Cameron Scholten (JCC) Fall Wyatt Miller (HOLD) 3:33

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS

The Jaguars split a pair of duals at the KMS “Fighting Saints” Triangular, they defeated Section 5A rival Benson 45-26. They were defeated by Lean and Mean Section 5A rival KMS 47-23. Ryan Jensen (132), Wyatt Engen (138), Maximus Hanson (170) and Harley Weber (285) all went 2-0. The Jaguars went 2-1 at the Minneota “Vikings” Quadrangular, with big wins over No. 6A ranked Minneota 33-30 and No. 11A ranked Howard Lake-Waverly- Winsted 39-31. They were defeated by No. 12A ranked Canby 37-27. Ryan Jensen (132), Maximus Hanson (170) and Ethan Spanier (220) all went 3-0. Wyatt Engen (138) and Haley Weber (285) both went 2-1 and Brett DeRoo (145) and Talen Kampsen (195) both went 2-0.

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 33 MINNEOTA 30

106 Kaden Lasnetski (MINN) Dec. Aiden Mueller (BBE) 5-2

113 Noah Welte (BBE) Dec. Quinton Anderson (MINN) 2-0

120 Adam Devlaeminck (MINN) Won by Forfeit

126 Peyton Gillund (MINN) Fall Louie Tensen (BBE) :48

132 Ryan Jensen (BBE) Fall Ezequiel Monzon (MINN) 1:15

138 Brett DeRoo (BBE) Dec. Brock Fier (MINN) 5-4

145 Wyatt Engen (BBE) Fall Browdy Lozinski (MINN) 2:29

152 Destin Fier (MINN) Dec. Ethan Mueller (BBE) 3-0

160 Zack Fier (MINN) Dec. Tanner Viessman (BBE) 8-4

170 Alex Depestel (MINN) Dec. Hunter Laage (BBE) 5-2

182 Maximus Hanson (BBE) Fall Noah Gorecki (MINN) :37

195 Talen Kampsen (BBE) Dec. Eli Gruenes (MINN) 8-2

220 Ethan Spanier (BBE) Fall Kyler Lozinski (MINN) 1:10

285 Hudson Scholten (MINN) Fall Harley Weber (BBE) 2:15

CANBY 37 BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 27

106 Daven VanEngen (CAN) Fall Noah Welte (BBE) 2:30

113 Eli Greenman (CAN) Tech. Fall Aiden Mueller (BBE) 4:00

120 Issac Guzman (CAN) Won by Forfeit

126 Tallen Merritt (CAN) Fall Louie Tensen (BBE) 4:50

132 Ryan Jensen (BBE) Dec. Blake Giese (CAN) 4-2

138 Lane Fink (CAN) Dec. Wyatt Engen (BBE) 5-2

145 Brett DeRoo (BBE) Dec. Sam Drietz (CAN) 6-2

152 Lincoln Fink (CAN) Maj. Dec. Tanner Viessman (BBE) 11-3

160 Sawyer Verhelst (CAN) Dec. Ethan Mueller (BBE) 3-1

170 Nick Wagner (CAN) Maj. Dec. Hunter Laage (BBE) 11-3

182 Maximus Hanson (BBE) Fall Issac Guza (CAN) 1:15

195 Talen Kampsen (BBE) Fall Sawyer Drietz (CAN) 2:30

220 Ethan Spanier (BBE) Fall Wesley Verhelst (CAN) :20

285 Harley Weber (BBE) Dec. Gavin Noyes (CAN) 7-3

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 45 BENSON 26

106 Gavin Olson (BEN) Dec. Noah Welte (BBE) 2-0

113 Max Nygaard (BEN) Maj. Dec. Aiden Mueller (BBE) 14-6

120 Ed Wah (BEN) Won by Forfeit

126 Darin Hippe (BEN) Dec. Louie Tensen (BBE) 2-0

132 Ryan Jensen (BBE) Fall Mu Tah Wah (BEN) 1:15

138 Wyatt Engen (BBE) Fall Tanner Nelson (BEN) :43

145 Brett DeRoo (BBE) Fall Derek Johnson (BEN) 3:15

152 Nick Bolduc (BEN) Fall Ethan Mueller (BBE) 5:13

160 Hunter Laage (BBE) Dec. Alex Whitcup (BEN) 5-2

170 Maximus Hanson (BBE) Fall Tyler Stewart (BEN) 1:05

182 Carson Gilbert (BBE) Fall Matheau Pillatzke (BEN) :36

195 Talen Kampsen (BBE) Fall AJ Klassen (BEN) 3:39

220 Thomas Dineen (BEN) Maj. Dec. Ethan Spanier (BBE) 10-2

285 Harley Weber (BBE) Fall Johnny Kobberman (BEN) 3:00

KMS 47 BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 23

106 Colton Noble (KMS) Maj. Dec. Noah Welte (BBE) 13-4

113 Cole Froehlich (KMS) Fall Aiden Mueller (BBE) 1:52

120 Trey Gunderson (KMS) Fall Louie Tensen (BBE) 1:46

126 Tanner Wilts (KMS) Won by Forfeit

132 Ryan Jensen (BBE) Fall Taytan Nielsen (KMS) 1:49

138 Wyatt Engen (BBE) Maj. Dec. Noah Johnson (KMS) 11-3

145 Jett Olson (KMS0 Dec. Brett DeRoo (BBE) 6-4

152 Chase Magaard (KMS) Maj. Dec. Tanner Viessman (BBE) 11-3

160 Luke Froehlich (KMS) Fall Hunter Laage (BBE) 4:50

170 Maximus Hanson (BBE) Maj. Dec. Aaron Jones (KMS) 13-4

182 Collin Johnson (KMS) FallCarson Gilbert (BBE) 4:00

195 Masyn Olson (KMS) Fall Talen Kampsen (BBE) 5:46

220 Ethan Spanier (BBE) Won by Forfeit

285 Harley Weber (BBE) Dec. Owen Kidrowski (KMS) 3-1

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

The Bulldogs went 3-0 at the Ogilvie “Lions” Quadrangular with big wins over three Section 7A foes, Crosby-Ironton 60-24, Ogilvie 45-27 and Proctor-Hermantown 66-15. Mason Hanson (132), Grant Wendlandt (160), Aaron Mages (170), Seth Vearrier (195) and Spencer Eisenbraun (285) all went 3-0. Roman Roberg (106), Mitch Blonigen (145), Jose Anaya (152), Peyton Hemmesch (182), and Sam Brick (220) all went 2-1.

PAYNESVILLE AREA 45 OGILVIE 27

106 Beau Hudoba (OGIL) Dec. Roman Roberg (PAY) 6-2

113 Devon Schmidt (PAY) Fall Lucas Fradette (OGIL) No Times Given

120 Deegan Birkaker (OGIL) Fall Isaac Mergen (PAY)

126 Brody Smith (OGIL) Dec. Preston Welling (PAY) 7-0

132 Kaden Felde (OGIL) Fall Brayden Kierstead-Hahn (PAY)

138 Mason Hansen (PAY) Fall Talon Baker (OGIL)

145 Hayden Bolling (OGIL) Dec. Mitchell Blonigen (PAY) 5-4

152 Jose Anaya (PAY) Won by Forfeit

160 Grant Wendlandt (PAY) Tech. Fall Devin Hufstedler (OGIL)

170 Aaron Mages (PAY) Fall Carter Magaard (OGIL)

182 Peyton Hemmesch (PAY) Fall Ian Hansmeier (OGIL)

195 Seth Vearrier (PAY) Maj. Dec. Colby Milbradt (OGIL) 10-0

220 Landen Halvorson (OGIL) Fall Sam Brick (PAY)

285 Spencer Eisenbraun (PAY ) Fall Conor Hampton (OGIL)

PAYNESVILLE AREA 60 CROSBY-IRONTON 24

106 Roman Roberg (PAY) Fall Ezra Jacobson (CI) No Times Given

113 Bril Asraf (CI) Fall Carson Suchy (PAY)

120 Michael Anderson (CI) Fall Isaac Mergen (PAY)

126 Preston Welling (PAY) Won by Forfeit

132 Mason Hansen (PAY) Fall Jason Anderson (CI)

138 Gabe Ridlon (CI) Fall Sesario Briseno (PAY)

145 Mitchell Blonigen (PAY) Won by Forfeit(CI) (For.)

152 John Paul Fitzpatrick (CI) Fall Jose Anaya (PAY)

160 Grant Wendlandt (PAY) Fall Weston McKay (CI)

170 Aaron Mages (PAY) Won by Forfeit

182 Peyton Hemmesch (PAY) Won by Forfeit

195 Seth Vearrier (PAY) Won by Forfeit

220 Sam Brick (PAY) Won by Forfeit

285 Spencer Eisenbraun (PAY ) Won by Forfeit

PAYNESVILLE AREA 66 PROCTER-HERMANTOWN 15

106 Roman Roberg (PAY) Fall Jack London (PH) No Times Given

113 Carson Suchy (PAY) Won by Forfeit

120 Cooper Lucarelli (PH) Fall Isaac Mergen (PAY)

126 Landin Laakso (PH) Dec. Preston Welling (PAY) 9-8

132 Brayden Kierstead-Hahn (PAY) Fall Thomas Barnstorf (PH)

138 Mason Hansen (PAY) Won by Forfeit

145 Mitchell Blonigen (PAY) Won by Forfeit

152 Jose Anaya (PAY) Won by Forfeit

160 Grant Wendlandt (PAY) Fall Ethan Golden (PH)

170 Aaron Mages (PAY) Fall Quinn Schnabel (PH)

182 Zak McPhee (PH) Fall Peyton Hemmesch (PAY)

195 Seth Vearrier (PAY) Won by Forfeit

220 Sam Brick (PAY) Won by Forfeit

285 Spencer Eisenbraun (PAY) Won by Forfeit

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

The Eagles were defeated the No. 4A ranked Conference rivals Royalton-Upsala 60-9. Special Note: Issac Ortiz 160 Pounds Won his 75th Career Match.

KIMBALL AREA CUBS

The Cubs split their duals at the Minnewaska Area “Lakers” triangular. They defeated AA Sauk Centre/Melrose 48-29 and they defeated by Section 5A Minnewaska Area 51-28. William Serbus (120/126), Logan Kuseske (160), Caden Guggisberg (170) and Haden Rosenow (195/220) all went 2-0. The Cubs were defeated by Central Minnesota Conference rivals ACGC 34-30. No. 4A ranked Royalton-Upsala defeated their Conference rivals the Cubs 60-18. Special Note: Logan Kuseske 160 Pounds Won his 75th Career Match.

ATWATER-COSMOS-GROVE CITY 34 KIMBALL AREA 30

106 Gradyn Grahn (ACGC) Dec. Karson Schmidt (KIM) 4-2

113 Connor Carlson (KIM) Fall Logan Holien (ACGC) 1:03

120 William Serbus (KIM) Dec. Braxton Kragenbring (ACGC) 12-5

126 Mark Schiefelbein (KIM) Fall Chase Kragenbring (ACGC) 1:40

132 Levin Nelson (ACGC) Fall Isaac Kueseske (KIM) :20

138 Joseph Sherwood (ACGC) Fall Frank Schiefelbein V (KIM) :45

145 Edwyn Gonzalez (ACGC) Maj. Dec. Blake Brutger (KIM) 14-6

152 Brody Straumann (ACGC) Fall James Schieflebein (KIM) 1:18

160 Logan Kuseske (KIM) Dec. Ethan Whitcomb (ACGC) 10-4

170 Isiah Renne (ACGC) Dec. Caden Guggisberg (KIM) 8-2

182 Hank Meyer (KIM) Fall Wyatt Garvick (ACGC) :55

195 Garrett Rosenow (KIM) Dec. Vince Lee (ACGC) 12-8

220 Haden Rosenow (KIM) Dec. Terrell Renne (ACGC) 11-7

285 Juan Cardenas (ACGC) Won by Forfeit

MINNEWASKA AREA 51 KIMBALL AREA 28

106 Miles Wildman (MIN) Fall Karson Schmidt (KIM) :15

113 Ryder Schwieters (KIM) Fall Austin Schuler (MIN) :57

120 Chase Smith (MIN) Fall Mason Danelke (KIM) :13

126 William Serbus (KIM) Won by Forfeit

132 Mason Schiffler (MIN) Fall Mark Schiefelbein (KIM) 1:13

138 Nick Ankeny (MIN) Fall Frank Schiefelbein (KIM) 2:34

145 Jayce Kovarik (MIN) Fall Blake Brutger (KIM) 2:29

152 Nathan Dell (MIN) Fall James Schiefelbein (KIM) 1:14

160 Logan Kuseske (KIM) Tech. Fall Cole Kittleson (MIN) 5:42

170 Caden Guggisberg (KIM) Fall Myles Reichmann (MIN) 3:16

182 Xander Johnson (MIN) Fall Hank Meyer (KIM) 2:20

195 Haden Rosenow (KIM) Tech. Fall Boelke (MIN) No Time Given

220 Noah Jensen (MIN) Dec. Garrett Rosenow (KIM) 12-5

285 Eric Bowen (MIN) Fall Destyn Mehr (KIM) :30

KIMBALL AREA 48 SAUK CENTRE/MELROSE 29

106 Dominic Kerzman (SCM) Fall Ryder Schwieters (KIM) 3:18

113 Connor Carlson (KIM) Fall Tyaus Meyer (SCM) 1:20

120 William Serbus (KIM) Maj. Dec. Lana Welter (SCM) 8-0

126 Mark Schiefelbein (KIM) Fall Noah Christen (SCM) 4:00

132 Teddy Weichmann (SCM) Won by Forfeit

138 Jose De Los Santos (SCM) Tech. Fall Frank Schiefelbein (KIM)

145 Blake Brutger (KIM) Dec. Mitchell Christen (SCM) 4-2 OT

152 James Schiefelbein (KIM) Tech. Fall Ben Friedrichs (SCM)

160 Logan Kuseske (KIM) Fall Cesar Avalos (SCM) 2:31

170 Caden Guggisberg (KIM) Won by Forfeit

182 Hank Meyer (KIM) Won by Forfeit

195 Jonny Lara (SCM) Fall Garret Rosenow (KIM) 2:09

220 Haden Rosenow (KIM) Fall Isaac Frericks (SCM) 4:10

285 Will Sjogren (SCM) Won by Forfeit

UPCOMING SCHEDULE

TUESDAY JANUARY 31ST

HUTCHINSON “TIGERS” QUADRANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Belgrade-Brooten-Elrosa, Big Lake, Dassel-Cokato/Litchfield, Hutchinson

EDEN VALLEY-WATKINS “EAGLES” QUADRANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Holdingford, Minnewaska Area, New London-Spicer, New Ulm

BENSON @ PAYNESVILLE AREA

Start Time: 5:00

THURSDAY FEBRUARY 2ND

ACGC “FALCONS” QUADRANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Belgrade-Brooten-Elrosa, Atwater-Cosmos-Grove City, Royalton-Upsala,

West Central Area

BRAINERD “WARRIORS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Rocori, Sauk Rapids-Rice, Brainerd

ST. CLOUD “CRUSH” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Bemidji, Willmar, St. Cloud Crush

PINE CITY/HINCKLEY-FINLAYSON “DRAGONS” QUADRANGULAR

Start Time: 5:00

Teams:Little Falls, Pine City/Hinckley-Finlayson, Proctor, Rush City/Braham

ALBANY “HUSKIES” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Pierz, KMS, Albany

FRIDAY FEBRUARY 3RD

BHV/PP “RAIDERS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Belgrade-Brooten-Elrosa, Bertha-Hewitt/Verndale/PP, Quad County

SAINT MICHAEL-ALBERTVILLE “KNIGHTS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Becker, Hastings, STMA

BEMIDJI “LUMBERJACKS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Rocori, Sartell-St. Stephen, Bemidji

LITTLE FALLS “FLYERS” TRIANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Little Falls, Alexandria, Moorhead

MORA “MUSTANGS” QUADRANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Foley, Chisago Lakes, Greenway, Mora, Nashwauk-Keewatin

ALBANY @ ZIMMERMAN

Start Time: TBA

ANNANDALE/MAPLE LAKE “LIGHTNING” QUADRANGULAR

Start Time: 5:00

Teams: Annandale/Maple Lake, Scott West, Delano and DGF

SATURDAY FEBRUARY 4th

CMC/WCC C0-CONFERENCE TOURNAMENT

Start Time: 10:00

Teams: Atwater-Cosmos-Grove City, BOLD, Benson, Kimball Area, Melrose/Sauk Centre, Minnewaska Area, Morris Area, Paynesville Area, Royalton-Upsala, United, West Central Area

STAPLES-MOTLEY “CARDINALS” QUADRANGULAR

Start Time: TBA

TEAMS: Holdingford, Blackduck/Cass Lake-Bena, Perham, Staples-Motley

BLAINE “BENGALS” DUALS

Start Time: TBA

Teams: Blaine, Cambridge-Isanti, Coon Rapids, Eagan, Elk River, Foley, Minneapolis Roosevelt, Rosemount