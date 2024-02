Central MN Wrestling Update

GRANITE CITY SPORTS WRESTLING

CLASS A TEAMS

HOLDINGFORD HUSKERS

The Huskies defeated the Aitkin Gobblers in the Section 7A quarterfinals 73-0 and Lean and Mean Mille Lacs Raiders 52-13 in the semifinals. The No. 2A ranked team was upset by No. 5A ranked Staples Motley Cardinals 32-25. There was one huge upset that likely turned this whole outcome around. Wyatt Novitzki, Masyn Patrick, Luke Bieniek, Drew Lange and Jason Bartkowicz all went 3-0. Lane Patrick, Wyatt Pilarski, Noah Perowitz, William Pilarski and Simon Boeckman all went 2-1.

HOLDINGFORD 73 AITKIN 0

107 Casey Knettel (HOLD) Maj. Dec. Weston Kyllonen (AIT) 12-4

114 Lane Patrick (HOLD) Won by Forfeit

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Andrew Hudrlick (AIT) 3:09

127 Noah Perowitz (HOLD) Fall Easton McDougall (AIT) 1:05

133 Wyatt Novitzki (HOLD) Fall Noah Roettger (AIT) 1:28

139 Masyn Patrick (HOLD) Dec. Nathan Trotter (AIT) 5-2

145 William Pilarski (HOLD) Fall Garrett Trotter (AIT) :55

152 Simon Boeckman (HOLD) Fall Jackson Cline (AIT) 1:46

160 Luke Bieniek (HOLD) Fall Tyler Franke (AIT) :48

172 Drew Lange (HOLD) Fall Cole Spolarich (AIT) 3:01

189 Kolton Harren (HOLD) Won by Forfeit

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Won by Forfeit

285 Toby Phillipp (HOLD) Won by Forfeit

HOLDINGFORD 52 MILLE LACS 13

107 Vincent Schmid (ML) Dec. Casey Knettel (HOLD) 6-4

114 Lane Patrick (HOLD) Dec. Kruz Kresal (ML) 6-2

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Tony Mitchell (ML) 1:20

127 Wyatt Novitzki (HOLD) Fall Evan Remer (ML) 3:11

133 Carter Adickes (ML) Maj. Dec. Noah Perowitz (HOLD) 9-1

139 Masyn Patrick (HOLD) Won by Forfeit

145 William Pilarski (HOLD) Dec. Justus Spengler (ML) 9-4

152 Simon Boeckman (HOLD) Tech. Fall Tucker Haggberg (ML)

160 Luke Bieniek (HOLD) Fall Landyn Remer (ML) :40

172 Drew Lange (HOLD) Fall Bailey Geist (ML) 2:55

189 Kolton Harren (HOLD) Tech. Fall Nathan Olson (ML)

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Warren Minenko (ML) :38

285 Brodie Kuhlman (ML) Fall Toby Phillipp (HOLD) 1:14

STAPLES-MOTLEY 32 HOLDINGFORD 25

107 Gage Bjerga (STM) Fall Casey Knettel (HOLD) 1:25

114 Caden Kramer (STM) Tech. Fall Teagun Burg (HOLD)

121 Elijah Greenwaldt (STM) Fall Lane Patrick (HOLD) 4:38

127 Jack Carlson (STM) Dec. Wyatt Pilarski (HOLD) 8-3

133 Wyatt Novitzki (HOLD) Dec. Turner Beachy (STM) 6-2

139 Masyn Patrick (HOLD) Tech. Fall Riley Reese (STM)

145 Blake Neelan (STM) Fall William Pilarski (HOLD) 5:57

152 Colbe Tappe (STM) Fall Simon Boeckman (HOLD) 7-2

160 Luke Bieniek (HOLD) Maj. Dec. Owen Winter (STM) 16-5

172 Kolton Harren (HOLD) Dec. Zachary Tabatt (STM) 7-2

189 Drew Lange (HOLD) Fall Dustin Converse (STM) :36

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Maj. Dec. Luke Bjerga (STM) 11-2

285 Steven Petrich (STM) Dec. Toby Phillipp (HOLD) 7-0

BBE Wrestling (photo Roger Mischke)

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS

The Jaguars defended their Section 5A Dual Championship with three big wins. They defeated Benson 57-15, No. 10A ranked Paynesville Area 47-21 and Lean and Mean Canby 39-21 for the championship. Ryan Jensen, Tanner Viessman, Ethan Mueller, Maximus Hanson and Carson Gilbert all went 3-0. Noah Jensen, Noah Welte and Aiden Mueller all went 2-1 and Andrew Spanier and Brett DeRoo both went 2-0.

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 57 BENSON 15

107 Noah Jensen (BBE) Fall Ed Wah (BEN) 4:22

114 Gavin Olson (BEN) Dec. Noah Welte (BBE) 7-6

121 Aiden Mueller (BBE) Fall Tate Kobbermann (BEN) 3:04

127 Max Nygaard (BEN) Fall Elliot Spanier (BBE) :43

133 Mu tah Wah (BEN) Fall Dylan Koob (BBE) 4:40

139 Andrew Spanier (BBE) Fall Arian Whitcup (BEN) 3:05

145 Ryan Jensen (BBE) Fall Derek Johnson (BEN) :47

152 Tanner Viessman (BBE) Won by Forfeit

160 Ethan Mueller (BBE) Fall Nick Dalench (BEN) :48

172 Maximus Hanson (BBE) Fall Adrian Young (BEN) 1:32

189 Hunter Laage (BBE) Won by Forfeit

215 Carson Gilbert (BBE) Fall Taylor Ellingson (BEN) :27

285 Harley Weber (BBE) Dec. Johnny Kobberman (BEN) 5-2

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 47 PAYNESVILLE AREA 21

107 Jamison Meagher (PAY) Dec. Noah Jensen (BBE) 7-1

114 Noah Welte (BBE) Fall Devon Schmidt (PAY) 3:46

121 Aiden Mueller (BBE) Dec. Roman Roberg (PAY) 8-1

127 Mason McNab (PAY) Fall Jace Mueller (BBE) 1:19

133 Braydon Kierstead-Hahn (PAY) Fall Louie Tensen (BBE) 3:04

139 Ryan Jensen (BBE) Tech. Fall Mason Hansen (PAY)

145 Andrew Spanier (BBE) Dec. Mitchell Blonigen (Fall) 7-5 OT

152 Tanner Viessman (BBE) Fall Brandon Hess (PAY) 5:06

160 Brett DeRoo (BBE) Fall Grant Wendlandt (PAY) 1:55

172 Ethan Mueller (BBE) Fall Daniel Flint (PAY) 1:00

189 Maximus Hanson (BBE) Fall Colin Wendlandt (PAY) :49

215 Peyton Hemmesch (PAY) Fall Hunter Laage (BBE) 6:23 OT

285 Carson Gilbert (BBE) Default Seth Vearrier (Paynesville) 4:00

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 39 CANBY 21

107 Noah Jensen (BBE) Dec. Cash Antony (CAN) 5-2

114 Noah Welte (BBE) Fall Ty Rangaard (CAN) 1:22

121 Eli Greenman (CAN) Fall Jace Mueller (BBE) 2:22

127 Brennan Giese (CAN) Dec. Aiden Mueller (BBE) 4-1

133 Issac Guzman (CAN) Fall Louie Tensen (BBE) 5:39

139 Ryan Jensen (BBE) Fall Tallen Merritt (CAN) :49

145 Tanner Viessman (BBE) Dec. Blake Giese (CAN) 5-3

152 Brett DeRoo (BBE) Dec. Sam Drietz (CAN) Dec 3-0

160 Ethan Mueller (BBE) Fall Brodyrck Gravdal (CAN) 3:13

172 Maximus Hanson (BBE) Fall Sawyer Verhelst (CAN) 1:41

189 Nick Wagner (CAN) Dec. Hunter Laage (BBE) 7-2

215 Carson Gilbert (BBE) Fall Wesley Verhelst (CAN) :23

285 Gavin Noyes (CAN) Dec. Harley Weber (BBE) 4-3

ROYALTON-UPSALA ROYALS

The Royals defeated B/CL/B in the Section 7A Quarter finals 48-15, but they come up short in the semifinals. The Royals were defeated by the No. 5A ranked Staples-Motley 45-15. Nicholas Leibold, Kaden Holm and Brandon Mugg all went 3-0.

ROYALTON-UPSALA48 B/CL/B15

107 Andrew Hayes (R/U) Dec. Blake Orton (WHAN) 6-2

114 Chase Whitney (WHAN) Dec. Marcus Hayes (R/U) 4-2

121 Cash Bullock (WHAN) Fall Brenden Mack (R/U) 3:06

127 Vinny Perucho (WHAN) Maj. Dec. Spencer Novitzki (R/U) 13-2

133 John Bzdok (R/U) Fall Colton Haas (WHAN) 1:11

139 Lane Olson (R/U) Tech. Fall Danny Holt (WHAN) 6:00

145 Parker Dietman (R/U) Fall JD Knox (WHAN) 1:30

152 Brady Yourczek (R/U) Fall Tyson Haagensen (WHAN) 1:04

160 Callen Whitney (WHAN) Dec. Bryce Binek (R/U) 11-6

172 Nicolas Leibold (R/U) Maj. Dec. Gavin Swanson (WHAN) 10-2

189 Jake Leners (R/U) Won by Forfeit

215 Kaden Holm (R/U) Won by Forfeit

285 Brandon Mugg (R/U) Fall Dane Patten (WHAN) 4:19

STAPLES-MOTELY 45 ROYALTON-UPSALA 15

107 Gage Bjerga (STM) Fall Andrew Hayes (R/U) 1:13

114 Caden Kramer (STM) Maj. Dec. Marcus Hayes (R/U) 13-3

121 Beau Carlson (STM) Fall Brendeen Mack (R/U) :46

127 Elijah Greenwaldt (STM) Maj. Dec. Spencer Novitzki (R/U) 8-0

133 Turner Beachy (STM) Maj. Dec. John Bzdok (R/U) 8-0

139 Riley Reese (STM) Dec. Lane Olson (R/U) 3-2

145 Blake Neelan (STM) Dec. Parker Dietman (R/U) 11-6

152 Colbe Tappe (STM) Fall Sawyer Simmons (R/U) 5:19

160 Owen Winter (STM) Fall Bryce Binek (R/U) :59

172 Nicholas Leibold (R/U) Dec. Dustin Converse (STM) 4-0

189 Luke Bjerga (STM) Dec. Jake Leners (R/U) 4-1

215 Kaden Holm (R/U) Fall Reece Headley (STM) 2:27

285 Brandon Mugg (R/U) Fall Jacob Becker (STM) 1:26

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

The Bulldogs defeated Lean and Mean Minneota 31-27 in the Section 5A quarterfinals. The Bulldogs were defeated by the No. 3A ranked Belgrade-Brooten-Elrosa in the semifinals 47-21. Braydon Kierstead-Hahn and Peyton Hemmsch both went 2-0.

PAYNESVILLE AREA 31 MINNEOTA 27

107 Blake Mead (MIN) Fall Jamison Meagher (PAY) 5:08

114 Kaden Lasnetski (MINN) Fall Devon Schmidt (PAY)

121 Roman Roberg (PAY) Dec. Quinton Anderson (MIN) 5-2

127 Adam Devlaeminck (MIN) Dec. Mason McNab (PAY) 11-5

133 Braydon Kierstead-Harstead (PAY) Fall Randy Sorensen (MIN) :56

139 Mason Hansen (PAY) Maj. Dec. Mason Javers (MIN) 10-1

145 Brock Fier (MIN) Dec. Mitchell Blonigen (PAY) 5-3

152 Destin Fier (MIN) Fall Preston Welling (PAY) 5:55

160 Brandon Hess (PAY) Dec. Cael Fier (MIN) 8-1

172 Grant Wendlandt (PAY) Dec. Alex Depestel (MIN) 10-5

189 Peyton Hemmesch (PAY) Fall Noah Gorecki (MIN) 3:33

215 Seth Vearrier (PAY) Fall Eli Gruenes (MIN) 1:34

285 Ryan Meagher (MIN) Dec. Kevin Raya-Botello (PAY) 3-2

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

The Eagles defeated Sibley East 43-19 in the Section 4A quarterfinals, they were defeated by LeSueur-Henderson 39-30 in a very good dual. LeSueur-Henderson went on to claim the Section 4A championship. Casen DeMarais, Carter Scheeler, Isaac Ortiz, Treyce Ludwig and Sonnie DeHeer all went 2-0.

EDEN VALLEY-WATKINS 43 SIBLEY EAST 19

107 Brody Sieben (EVW) Dec. Dhari Al-Sattam (SE) 6-2

114 Gage Horstman (SE) Maj. Dec. John Weiss (EVW) 11-2

121 Cason DeMarais (EVW) Dec. Gage Horstman (SE) 9-3

127 Ricky Vaquera Valencia (EVW) Dec. Josh Miranda (SE) 8-3

133 Julio Alejandro (SE) Dec. Brayden Kramer (EVW) 5-0

139 Benito Diaz (SE) Fall Jordan Erpelding (EVW)

145 Ryder Schmidt (EVW) Fall Christian Sotelo (SE)

152 Carter Scheeler (EVW) Fall Atley Strack (SE) 19-6

160 Isaac Ortiz (EVW) Won by Forfeit

172 Asa Betancourt (SE) Fall Thomas Thompson (EVW)

189 Treyce Ludwig (EVW) Fall Grayson Soeffker (SE)

215 Sonnie DeHeer (EVW) Won by Forfeit

285 Nick Becker (EVW) Fall Gabriel Godinez (SE)

LSH 39 EDEN VALLEY-WATKINS 31

107 Willliam Osborne (LSH) Fall Brody Sieben (EVW)

114 Cason DeMarais (EVW) Fall Robert Riemann (LSH)

121 Waylon Thieke (LSH) Fall John Weiss (EVW)

127 Colton Wilson (LSH) Fall Ricky Vaquera Valencia (EVW)

133 Dalton Wilson (LSH) Fall Jordan Erpelding (EVW)

139 Brayden Kramer (EVW) Maj. Dec. Isaac Holloway (LSH) 9-0

145 Mason Johnson (LSH) Dec. Ryder Schmidt (EVW) 11-6

152 Carter Scheeler (EVW) Fall Luke Miller (LSH)

160 Isaac Ortiz (EVW) Fall Sam Wagner (LSH)

172 Treyce Ludwig (EVW) Maj. Dec. Wyatt Genelin (LSH) 12-0

189 Peyton Tellijohn (LSH) Fall Thomas Thompson (EVW)

215 Sonnie DeHeer (EVW) Fall Carter Nelson (LSH)

285 George Doherty (LSH) Fall Nick Becker (EVW)

KIMBALL AREA CUBS

The Cubs were defeated in the Section 4A quarterfinals by St. Agnes 42-33. The Cubs were short just a couple wrestlers otherwise would have seen them in the semifinals.

ST. AGNES 42 KIMBALL AREA 33

107 Karson Schmidt (KIM) Fall Peter Brownell (STA)

114 Miles Looman (KIM) Fall Jonathan Muehleck (STA)

121 Ryder Schwieters (KIM) Dec. Hser Thaw (STA) 12-10

127 Charlie Graner (STA) Won by Forfeit

133 William Serbus (KIM) Fall Phillip Graner (STA)

139 Joseph Pepin (STA) Fall Isaac Kuseske (KIM)

145 Mark Schiefelbein (KIM) Fall Joseph Cummings (STA)

152 Sean Brennan (STA) Fall James Schiefelbein (KIM)

160 Samuel Hunt (STA) Fall Frank Schiefelbein (KIM)

172 Jacob McLaughlin (STA) Fall Jon Serbus (KIM)

189 Charlie Witzel (STA) Fall Garret Rosenow (KIM)

215 Hank Meyer (KIM) Fall Gabriel Ziernicki (STA)

285 Sam Clyde (STA) Won by Forfeit

CLASS AA TEAMS

BECKER BULLDOGS

The Bulldogs defended their Section 6AA Dual championship with three big dual wins. They defeated DC/LITCH 69-3 in the quarterfinals and in the semifinals they defeated No. 11AA ranked Rocori 38-25 in a very good dual. The Bulldogs defeated Howard Lake/Waverly/Winsted in the championship 43-20. Boston Kuschel, Bennett Kujawa, Kaden Nicolas, Landon Kujawa, Drew May, and Owen Angel all went 3-0. Blayne Kuschel and Logan Javis both went 2-1 and Nolan Jurek and Jake Rosenow both went 2-0. Special Note: Bennett Kujawa 114 Pounds Won His 100th Career Match.

BECKER 69 DC/LITCH 3

107 Boston Kuschel (BEC) Fall Krey Penk (DC/L) :40

114 Bennett Kujawa (BEC) Tech. Fall Sullivan Decker (DC/L) 3:01

121 Blayne Kuschel (BEC) Fall Presley Havemeier (DC/L) 2:37

127 Tyler Hall (BEC) Fall Evan Block (DC/L) :20

133 Nolan Jurek (BEC) Fall Gavin Terning (DC/L) 3:16

139 Kaden Nicolas (BEC) Fall Owen Culbertson (DC/L) 3:54

145 Landen Kujawa (BEC) Won by Forfeit

152 Jake Rosenow (BEC) Fall Ty Penk (DC/L) :52

160 Drew May (BEC) Fall Jake Decker (DC/L) :43

172 Logan Jarvis (BEC) Maj. Dec. Max Clemen (DC/L) 14-1

189 Owen Angell (BEC) Fall Johnny Berg (DC/L) :47

215 Aiden Golley (BEC) Won by Forfeit

285 Luis Serrato (D/CL) Dec. Lance Lysdal (BEC) 11-6

BECKER 38 ROCORI 25

107 Boston Kuschel (BEC) Fall Zac Humbert (ROC) 1:07

114 Bennett Kujawa (BEC) Fall Davey Maldonado (ROC)

121 Blayne Kuschel (BEC) Dec. Mason Moscho (ROC) 2-0

127 Kameron Moscho (ROC) Maj. Dec. Tyler Hall (BEC) 15-6

133 Nolan Jurek (BEC) Dec. Ronin Vettleson (ROC) 13-6

139 Kaden Nicolas (BEC) FallBeau Lindell (ROC) :41

145 Landen Kujawa (BEC) Dec. Jack Major (ROC) 8-3

152 Drew May (BEC) Fall Sawyer Minnerath (ROC) 3:30

160 Evan Moscho (ROC) Fall Logan Jarvis (BEC) 2:56

172 Owen Angell (BEC) Fall Nathan Soldner (ROC) 4:51

189 Mason Orth (ROC) Dec. Aiden Golley (BEC) 6-0

215 Christian Rodriguez (ROC) Default Lance Lysdal (BEC) I2:04

285 Grady Minnerath (ROC) Default Aden Radeke (BEC) :05

BECKER 43 HOWARD LAKE-WAVERLY-WINSTED 20

107 Boston Kuschel (BEC) Fall Ryker Clobes (HLWW) 1:51

114 Bennett Kujawa (BEC) Fall Max Schlagel (HLWW) 2:52

121 Gabriel Michels (HLWW) Dec. Blayne Kuschel (BEC) 4-0

127 Raydon Graham (HLWW) Maj. Dec. Jackson Fischer (BEC) 14-5

133 Caleb Michels (HLWW) Dec. Tyler Hall (BEC) 8-5

139 Kaden Nicolas (BEC) Fall Jordan Rannow (HLWW) :10

145 Landen Kujawa (BEC) Maj. Dec. Tony Baumann (HLWW) 13-5

152 Jake Rosenow (BEC) Fall Gabe Monson (HLWW) :37

160 Drew May (BEC) Fall William Kutz (HLWW) 5:04

172 Logan Jarvis (BEC) Dec. Tyler Graczyk (HLWW) 7-5 OT

189 Owen Angell (BEC) Fall Charlie Mumford (HLWW) 1:15

215 Colton Long (HLWW) Maj. Dec. Aiden Golley (BEC) 9-0

285 Leo Duske (HLWW) Default Aiden Radeke (BEC) :05

LITTLE FALLS FLYERS

The Flyers earned their ticket to the State tournament with three big wins over their Section 7AA foes. They defeated Pine City/Hinckley-Finlayson in the quarterfinals 65-6 and in the semifinals they defeated Rush-City/Braham 57-15. The Flyers defeated Grand Rapids 28-27 on criteria as they won seven matches. Joey Wilczek, Beau Robertson, Hank LeClair, Ivan Petrich and Alex Schmitz all went 3-0. Cayden Neisen, Hayden Ramsdell, Masons Rausch and Noach Cameron all went 2-1 and Kobi Cameron went 2-0.

LITTLE FALLS 65 PC/HF 6

107 Seth Ramsdell (LF) Won by Forfeit

114 Roman McKinney (PCHF) Fall Lucas Schleif (LF) 3:18

121 Cayden Neisen (LF) Maj. Dec. Braxton Peetz (PCHF) 12-3

127 Hayden Ramsdell (LF) Maj. Dec. Anthony Thomas (PCHF) 13-4

133 Mason Rausch (LF) Fall Ryder McKenzie (PCHF) :27

139 Joey Wilczek (LF) Fall Frank Betters (PCHF) 3:36

145 Noah Cameron (LF) Won by Forfeit

152 Kobi Cameron (LF) Fall Ryan Goulet (PCHF) :34

160 Beau Robinson (LF) Won by Forfeit

172 Hunter Ramsdell (LF) Fall Jace Preston (PCHF) 2:38

189 Hank LeClair (LF) Won by Forfeit

215 Ivan Petrich (LF) Fall Logan Kolecki (PCHF) 1:03

285 Alexander Schmitz (LF) Dec. Jaxon Karas (PCHF) 4-2

LITTLE FALLS 57 RUSH-CITY/BRAHAM 15

107 Tucker Gould (RCB) Dec. Seth Ramsdell (LF) 7-2

114 Ryan Vogt (LF) Won by Forfeit

121 Cayden Neisen (LF) Fall Emerson Umbreit (RCB) :46

127 Hayden Ramsdell (LF) Fall Landon Luckoff (RCB) 1:14

133 Mason Rausch (LF) Fall Anthony Graves (RCB) :12

139 Joey Wilczek (LF) Fall Jeff Ward (RCB) 1:49

145 Noah Cameron (LF) Fall Eli Umbreit (RCB) :12

152 Isaak Coolidge (RCB) Fall Abe Anez (LF) 3:52

160 Beau Robinson (LF) Fall Marshall Seitz (RCB) :19

172 Jesse Eklund (RCB) Fall Hunter Ramsdell (LF) 3:39

189 Hank LeClair (LF) Fall Tyler Monson (RCB) :42

215 Ivan Petrich (LF) Fall Dulton Bengtson (RCB) :12

285 Alexander Schmitz (LF) Dec. Jace Allerton (RCB) 5-1

LITTLE FALLS 28 GRAND RAPIDS 27

107 Seth Ramsdell (LF) Dec. Ben Masheimer (GR) 11-5

114 Holden Brink (GR) Fall Ryan Vogt (LF) 1:43

121 Asher Brenden (GR) Dec. Cayden Neisen (LF) 7-4

127 Christian Jelle (GR) Fall Hayden Ramsdell (LF) :55

133 Alex Lehman (GR) Default Mason Rausch (LF) 3:41

139 Joey Wilczek (LF) Dec. Jack Wolf (GR) 6-2

145 Justin Jobe (GR) Dec. Noah Cameron (LF) 7-6

152 Kobi Cameron (LF) Fall Warren Ritter (GR) 1:07

160 Beau Robinson (LF) Fall Destan Skelly (GR) :33

172 Weston Danielson (GR) Dec. Hunter Ramsdell (LF) 12-8

189 Hank LeClair (LF) Dec. Jaxon Thompson (GR) 5-2

215 Alexander Schmitz (LF) Dec. Joe Berg (GR) 5-2

285 Ivan Petrich (LF) Dec. Clayton Danielson (GR) 6-1

Little Falls’s team score was adjusted by 1.0 for criteria

ROCORI SPARTANS

The Spartans defeated Big Lake 38-25 in the Section 6AA quarterfinals. they were defeated by the No. 6AA ranked Becker 38-25 in a very good dual. Kameron Moscho, Evan Moscho, Christian Rodriquez and Grady Minnerath all went 2-0.

ROCORI 38 BIG LAKE 25

107 Davey Maldonado (ROC) Tech. Fall Grant Volk (BL)

114 Kale Westgaard (BL) Maj. Dec. Zac Humbert (ROC) 12-4

121 Mason Moscho (ROC) Fall Landon Bagne (BL) 4:16

127 Cash Stortz (BL) Fall Mason Molitor (ROC) 1:02

133 Kameron Moscho (ROC) Fall Elijah Schaller (BL) 1:45

139 Dallas Sibbet (BL) Fall Beau Lindell (ROC) 4:50

145 Jack Major (RC) Dec. Zach Smith (BL) 11-4

152 Cooper Cusick (BL) Fall Sawyer Minnerath (ROC) 2:29

160 Evan Moscho (ROC) Fall Jack Christensen (BL) 1:51

172 Nathan Soldner (ROC) Dec. Charles Mikely (BL) 9-5

189 Carson Gellerman (BL) Dec. Mason Orth (ROC) 5-4

215 Christian Rodriguez (ROC) Dec. Mason Krebs (BL) 7-2

285 Grady Minnerath (ROC) Fall Trajan Mussehl (BL) :54

PIERZ PIONEERS

The Pioneers defeated North Branch 71-3 in the Section 7AA quarterfinals and they were defeated by Grand Rapids 34-24. This dual could have went the other way, as the Pioneers were defeated in two one point matches. Chase Becker, Jayden Zajac, Caleb Koch, Wyatt Dingman and Jack Byker all went 2-0.

PIERZ 71 NORTH BRANCH 3

107 Evan Kraska (PIE) Fall Joseph Graupman (NB) 1:06

114 Jack Baker (NB) Dec. Gauge Johnson (PIE) 6-4 OT

121 Kyle Stangl (PIE) Fall Mason Henry (NB) :37

127 Link Toops (PIE) Fall Isaiah Bodsberg (NB) :19

133 Carter Young (PIE) Tech. Fall Aiden Schwartz (NB)

139 Connor Hennessy (PIE) Fall Ethan Kester (NB) 5:55

145 Liam Hennessy (PIE) Fall Parker Larson (NB) 3:20

152 Chase Becker (PIE) Fall Logan Rediske (NB) 1:15

160 Brayden Melby (PIE) Fall Emmit Hansen (NB) 3:00

172 Jayden Zajac (PIE) Fall Parker Deniger (NB) :47

189 Caleb Koch (PIE) Fall Leonardo Santos (NB) :38

215 Wyatt Dingmann (PIE) Fall Aayden Anderson (NB) :46

285 Jack Byker (PIE) Fall Karson Gariepy (NB) 3:03

GRAND RAPIDS 34 PIERZ 24

107 Ben Masheimer (GR) Dec. Evan Kraska (PIE) 5-4

114 Joey Seeley (GR) Fall Kyle Stangl (PIE) 3:47

121 Asher Brenden (GR) Maj. Dec. Link Toops (PIE) 8-0

127 Christian Jelle (GR) Tech. Fall Hunter Przybilla (PIE)

133 Alex Lehman (GR) Fall Cash Fussy (PIE) 4:42

139 Jack Wolf (GR) Dec. Carter Young (PIE) 2-1

145 Justin Jobe (GR) Dec. Liam Hennessy (PIE) 10-6

152 Chase Becker (PIE) Fall Simon Sisco (GR) 1:46

160 Warren Ritter (GR) Maj. Dec. Brayden Melby (PIE) 15-7

172 Jayden Zajac (PIE) Dec. Weston Danielson (GR) 8-6 OT

189 Caleb Koch (PIE) Fall Jaxon Thompson (GR) 4:47

215 Wyatt Dingmann (PIE) Fall Joe Berg (GR) 5:25

285 Jack Byker (PIE) Dec. Jayden Kalstad (GR) 2-1

FOLEY FALCONS

The Falcons were defeated in the Section 6AA quarterfinals by HLWW 32-24.

HLWW 32 FOLEY 24

107 Ryker Clobes (HLWW) Fall Drexler (FOL) 1:14

114 Gabriel Michels (HLWW) Dec. Zane Moulzolf (FOL) 7-2

121 Cyler Ruhoff (FOL) Tech. Fall Alex Ogle (HLWW)

127 Raydon Graham (HLWW) Dec. Cayden Hansmeier (FOL) 8-5

133 Jacob DeMarais (FOL) Fall Jordan Rannow (HLWW) 1:52

139 Wyatt Wall (FOL) Dec. Caleb Michels (HLWW) 4-2

145 Tony Baumann (HLWW) Dec. Noah Brunn (FOL) 11-4

152 Blake Herbst (FOL) Fall Gabe Monson (HLWW) 1:45

160 William Kutz (HLWW) Dec. Brody Kipka (FOL) 10-9

172 Alex Jennissen (FOL) Maj. Dec. Michael Mumford (HLWW) 19-7

189 Tyler Graczyk (HLWW) Dec. Keagon Frisbie (FOL) 4-3

215 Colton Long (HLWW) Fall Josiah Peterson (FOL) 5:02

285 Matthew Busse (HLWW) Fall Trey Burgardt (FOL) 3:29

HLWW’s team score was adjusted by -1.0 for Unsportsmanlike Conduct

ALBANY HUSKIES

The Huskies were defeated in the Section 7AA quarterfinals by Princeton 43-25.

PRINCETON 43 ALBANY 25

107 Colton Carlson (ALB) Fall Cayden Deets (PRIN) :33

114 Kathryn Marstein (PRIN) Won by Forfeit

121 Nathan Kollmann (ALB) Dec. William Harvala (PRIN) 3-0

127 Levi Thompson (PRIN) Fall Bert Schulte (ALB) 1:55

133 Timothy Kohl (PRIN) Fall Blake Iverson (ALB) 3:20

139 Dylan Hoffarth (ALB) Fall Brenden Marstein (PRIN) :49

145 Devon Bragg (PRIN) Won by Forfeit

152 Owen Carlson (ALB) Maj. Dec. Isaac Thompsom (PRIN) 8-0

160 Mason Plumski (ALB) Fall Noah Ballweber (PRIN) 3:47

172 Dalton Vanderbeek (PRIN) Dec. Connor Plumski (ALB) 6-3

189 Bryce Haubenschild (PRIN) Maj. Dec. Zach Gruber (ALB) 10-2

215 Malich Moorhead (PRIN) Won by Forfeit

285 Kevin Boeke (PRIN) Won by Forfeit

SAUK RAPIDS-RICE STORM

The Storm were defeated by Big Lake 58-12 in the Section 6AA quarterfinals.

BIG LAKE 58 SAUK-RAPIDS-RICE 12

107 Kale Westgaard (BL) Won by Forfeit

114 Landon Bagne (BL) Fall Bryce Ness (SRR) :22

121 Alex Omann (BL) Dec. Dylan Gapinski (SRR) 10-5

127 Cash Stortz (BL) Fall John (Carter) Pesta (SRR) 5:00

133 Vance Barz (SRR) Fall Elijah Schaller (BL) :29

139 Jack Barz (SRR) Fall Dallas Sibbet (BL) 5:13

145 Zach Smith (BL) Fall Canden Carlson (SRR) :44

152 Cooper Cusick (BL) Fall Dylahn Nagel (SRR) 1:59

160 Jack Christensen (BL) Fall Carter McClure (SRR) :30

172 Charles Mikely (BL) Maj. Dec. Christian Nelson (SRR) 13-3

189 Carson Gellerman (BL) Fall Isaac Thiele (SRR) :44

215 Mason Krebs (BL) Dec. Chris Smith (SRR) 4-0

285 Trajan Mussehl (BL) Fall Trenton Minars (SRR) :40

CLASS AAA TEAMS

ST. CLOUD CRUSH

The Crush dual meet portion of their season come to a end at they were defeated by No. 4 Seeded AAA Lean and Mean Moorhead 40-30 (with a 6-7 match split). Their dual meet record for the season was 7-19, with a season that was filled a numerous injuries.

MOORHEAD 40 ST. CLOUD CRUSH 30

107 Landon Rinke (MHD) Fall Grady Doering (SCC) 3:49

114 Dane Ellingsberg (MHD) Fall Gil Andreas Rafols (SCC) :34

121 Jack Hamak (SCC) Dec. Michael Jenkins (MHD) 2-1

127 Owen Borud (MHD) Maj. Dec. Connor Frederiksen (SCC) 8-0

133 Dalton Humeniuk (MHD) Fall Mustafa Abshir (SCC) 1:21

139 Croix Mongeau (MHD) Fall Ethan Lunning (SCC) 2:58

145 Bridger Mongeau (MHD) Fall Jaden Dombrovski (SCC) 3:07

152 Noah Neuman (SCC) Fall Joshua Beach (MHD) 1:39

160 Tanner Hugg (SCC) Dec. Lee Ellingsberg (MHD) 7-6

172 Jaxon Kenning (SCC) Fall Gabe Kekko (MHD) 1:51

189 Sutton Kenning (SCC) Fall David Krabbenhoft (MHD) 1:52

215 Sam Long (SCC) Fall Genesis Kamara (MHD) 1:01

285 Jake Erdmann (MHD) Fall Batuo Teboh (SCC) 1:44

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES

The Sabres dual meet season ended with the quarter section 8AAA dual, they were defeated by No. 2 seed AAA Lean and Mean Bemidji 65-4. They ended their season with a 7-12 dual meet mark.

BEMIDJI 65 SARTELL-ST. STEPHEN 4

107 Oscar Hanks (BEM) Maj. Dec. Jayce Gruber (SSS) 11-3

114 Casey Sisneros (BEM) Won by Forfeit

121 Gabriel Morin (BEM) Won by Forfeit

127 Gavin Osborn (BEM) Fall Jack Pesta (SSS) 1:13

133 Brody Castonguay (BEM) Fall Jeremiah Miller (SSS) 1:42

139 Nick Strand (BEM) Fall Nathan Tangen (SSS) :56

145 Ty White (BEM) Maj. Dec. Barett Leblanc (SSS) 11-2

152 Alec Newby (BEM) Fall Aidan Halvorson (SSS) 2:38

160 Ricky Wuori Jr. (BEM) Fall Michael Hamak (SSS) 1:36

172 Talen Fairbanks (BEM) Dec. Tyler Freese (SSS) 7-6

189 Kallen Littler (BEM) Fall Theo Brown (SSS) 1:14

215 Peyton Allen (SSS) Maj. Dec. Joseph Frenzel (BEM) 8-0

285 Parker Orvik (BEM) Won by Forfeit