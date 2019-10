UNDATED -- The National Weather Service office in Chanhassen has posted a list of the highest wind gusts reported this week around Minnesota.

Alexandria -- 58 mph

Redwood Falls -- 56 mph

Benson -- 55 mph

New Ulm -- 54 mph

Montevideo -- 53 mph

Willmar -- 52 mph

Sauk Centre -- 50 mph

Belgrade -- 46 mph

St. Cloud -- 45 mph

Paynesville -- 43 mph

Long Prairie -- 41 mph