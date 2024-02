Central MN Wrestling Update

GRANITE CITY SPORTS WRESTLING

CLASS A TEAMS

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS

The Jaguars defeated a pair of conference rivals at the Royalton-Upsala “Royals” Triangular. They defeated No. 7A Royalton-Upsala 42-12 and ACGC 62-10. Noah Welte, Ryan Jensen, Tanner Viesmann, Brett DeRoo, Ethan Mueller, Maximus Hanson, Hunter Laage and Carson Gilbert all went 2-0. The Jaguars defeated BHV/PP 44-23 and Quad County 69-0 in the Quad County Triangular. Noah Jensen, Ryan Jensen, Tanner Viessman, Brett DeRoo, Maximus Hanson, Hunter Laage and Carson Gilbert all went 2-0. Special Note: Ryan Jensen 139 LBS Won his 226th Career Match, breaking a School Record. Maximus Hanson 172 LBS Won His 200th Career Match.

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 42 ROYALTON-UPSALA 9

107 Andrew Hayes (R/U) Dec. Noah Jensen (BBE) 4-2 OT

113 Noah Welte (BBE) Dec. Marcus Hayes (R/U) 9-3

121 Noah DeRoo (BBE) Dec. Brendan Mack (R/U) 9-4

127 Spencer Novitzki (R/U) Fall Jace Mueller (BBE) 4:37

133 Loui Tensen (BBE) Won by Forfeit

139 Ryan Jensen (BBE) Dec. Lane Olson (R/U) 8-3

145 Tanner Viessman (BBE) Fall Parker Dietman (R/U) 2:16

152 Brett DeRoo (BBE) Dec. Sawyer Simmons (R/U) 4-2 OT

160 Ethan Mueller (BBE) Dec. Bryce Binek (R/U) 4-1

172 Maximus Hanson (BBE) Fall Nick Leibold (R/U) 3:51

189 Hunter Laage (BBE) Fall Jake Leners (R/U) 6:50 OT

215 Carson Gilbert (BBE) Dec. Kaden Holm (R/U) 9-2

285 Brandon Mugg (R/U) Dec. Harley Weber (BBE) 3-2

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 62 ACGC 10

107 Noah Jensen (BBE) Tech. Fall Jacob Meyer (ACGC) 5:46

114 Noah Welte (BBE) Won by Forfeit

121 Jace Mueller (BBE) Won by Forfeit

127 Logan Holden (ACGC) Maj. Dec.Dylan Koob (BBE) 18-8

133 Edwin Gonzalez (ACGC) Fall Louie Tensen (BBE) 1:40

138 Ryan Jensen (BBE) Fall Braxton Kragenbring (ACGC) 1:13

145 Tanner Viessman (BBE) Fall Joseph Sherwood (ACGC 1:15

152 Brett DeRoo (BBE) Fall Caden Peterson (ACGC) 1:04

160 Ethan Mueller (BBE) Won by Forfeit

172 Max Hanson (BBE) Fall Ethan Whitcomb (ACGC) 2:44

189 Hunter Laage (BBE) Won by Forfeit

215 Carson Gilbert (BBE) Dec. Isaiah Renne (ACGC) 7-6

285 Harley Weber (BBE) Won by Forfeit

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 44 BHV/PP 23

107 Noah Jensen (BBE) Fall Adam Grabow (BHV/PP) :36

114 Hudson Truax (BHV/PP) Fall Noah Welte (BBE) 5:30

121 Isaac Grabow (BHV/PP) Dec. Noah DeRoo (BBE) 11-5

127 Orran Hart (BHV/PP) Fall Jace Mueller (BBE) :32

133 Justin Olson (BHV/PP) Tech. Fall Louie Tensen (BBE) 6:00

139 Ryan Jensen (BBE) Fall Preston Captain (BHV/PP) :45

145 Tanner Viessman (BBE) Tech. Fall Tanner Schulke (BHV/PP) 5:31

152 Brett DeRoo (BBE) Won by Forfeit

160 David Revering (BHV/PP) Dec. Ethan Mueller (BBE) 5-0

172 Maximus Hanson (BBE) Fall Cayden Kimber (BHV/PP) 3:17

189 Hunter Laage (BBE) Fall Zach Mrnak (BHV/PP) :36

215 Carson Gilbert (BBE) Fall Braden Shamp (BHV/PP) 4:59

285 Harley Weber (BBE) Dec. Zach Bosman (BHV/PP) 2-1

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 69 QUAD COUNTY 0

107 Noah Jensen (BBE) Dec. Mario Gradillas (QUCO) 4-2

114 Noah DeRoo (BBE) Won by Forfeit

121 Jace Mueller (BBE) Won by Forfeit

127 Dylan Koob (BBE) Fall Dane Hildahl (QUCO) :47

133 Louie Tensen (BBE) Fall Tyler Larson (QUCO) :46

139 Ryan Jensen (BBE) Fall Blaine Carroll (QUCO) 1:06

145 Andrew Spanier (BBE) Won by Forfeit

152 Tanner Viessman (BBE) Fall Gage Wilke (QUCO) 1:41

160 Brett DeRoo (BBE) Fall Owen Chervany (QUCO) 1:31

172 Ethan Mueller (BBE) Fall Andy Osorio (QUCO) :17

189 Maximus Hanson (BBE) Won by Forfeit

215 Hunter Laage (BBE) Dec. Jacob Savig (QUCO) 8-4

285 Carson Gilbert (BBE) Dec. Jasen Jansen (QUCO) 3-2

HOLDINGFORD HUSKERS

The Huskers defeated Section 7A foe Deer River 60-4 and Central Mn. Conference rivals ACGC 61-7. Noah Perowitz, Wyatt Pilarski, Wyatt Novitzki, Masyn Patrick, Simon Boeckman, Drew Lange, Kolton Harren, Jaxon Bartkowicz and Toby Phillips all went 2-0. The Huskers defeat three foes at the Eden Valley-Watkins “Eagles” Quadrangular. They defeated Central Mn Conference rival Eden Valley-Watkins 53-12, AA New Ulm 36-24 and Border West 51-21. Casey Knettel, Lane Patrick, Wyatt Pilarski, Masyn Patrick, Simon Boeckman, Drew Lange and Jaxon Bartkowicz all went 3-0, Noah Perowitz went 2-1 and William Pilarski went 2-0.

HOLDINGFORD 61 ATWATER-COSMOS-GROVE CITY 7

107 Tucker Johnson (ACGC) Maj. Dec. Carson Reis (HOLD) 9-0

114 Casey Knettel (HOLD) Fall Jacob Meyer (ACGC) 3:23

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Logan Holien (ACGC) 3:02

127 Noah Perowitz (HOLD) Default Jayden Hoecke (ACGC)

133 Wyatt Novitzki (HOLD) Fall Luke Garvick (ACGC) 2:01

139 Masyn Patrick (HOLD) Fall Joseph Sherwood (ACGC) 2:36

145 William Pilarski (HOLD) Fall Braxton Kragenbring (ACGC) :43

152 Simon Boeckman (HOLD) Fall Caden Peterson (ACGC) 1:37

160 Jevon Williams (ACGC) Dec. Luke Bieniek (HOLD) 8-4

172 Drew Lange (HOLD) Fall Wyatt Garvick (ACGC) 2:53

189 Kolton Harren (HOLD) Maj. Dec. Ethan Whitcomb (ACGC) 9-0

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Dec. Isaiah Renne (ACGC) 11-7

285 Toby Phillipp (HOLD) Fall Charlie Jones (ACGC) 3:36

HOLDINGFORD 60 DEER RIVER 4

107 Carson Reis (HOLD) Dec. Ian Villenueve (DR) 13-9

114 Charles Ikola (DR) Maj. Dec. Casey Knettel (HOLD) 8-0

121 Teagun Burg (HOLD) Fall Rhain Bacalan (DR) 3:20

127 Noah Perowitz (HOLD) Maj. Dec. Ian Benham (DR) 12-0

133 Wyatt Novitzki (HOLD) Dec. Tate Evans (DR) 9-3

139 Masyn Patrick (HOLD) Fall Dylan Gielen (DR) 1:49

145 William Pilarski (HOLD) Fall Peyton Reed (DR) :40

152 Simon Boeckman (HOLD) Maj. Dec. Wyatt Gullickson (DR) 9-1

160 Luke Bieniek (HOLD) Maj. Dec. Nathias Parks (DR) 16-3

172 Kolton Harren (HOLD) Fall Hunter Rhodes (DR) 1:50

189 Drew Lange (HOLD) Fall Gus Thompson (DR) 1:04

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Won by Forfeit

285 Toby Phillipp (HOLD) Won by Forfeit

HOLDINGFORD 36 NEW ULM 24

107 Casey Knettel (HOLD) Dec. Regan Johnson (NU) 4-2

114 Lane Patrick (HOLD) Fall Braydon Miller (NU) 4:02

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Maj. Dec. Kane Johnson (NU) 11-3

127 Elijah Rieser (NU) Dec. Wyatt Novitzki (HOLD) 7-5

133 Tegan Kral (NU) Dec. Noah Perowitz (HOLD) 11-4

139 Masyn Patrick (HOLD) Tech. Fall Braxton Kiecker (NU)

145 Winsten Nienhaus (NU) Won by Forfeit

152 Simon Boeckman (HOLD) Dec. Lane Ruch (NU) 6-4

160 Simon Boeckman (HOLD) Tech. Falls Noah Engel (NU)

172 Drew Lange (HOLD) Maj. Dec. Wyatt Pollard (NU) 11-2

189 Jamisen Frederickson (NU) Fall Kolton Harren (HOLD) 3:56

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Ethan Lieb (NU) 1:06

285 Evan Thompson (NU) Fall Toby Phillipp (HOLD) 2:27

HOLDINGFORD 51 BORDER WEST 21

107 WestCasey Knettel (HOLD) Fall Brayden McLain (BW) :44

114 Lane Patrick (HOLD) Dec. Brock Martig (BW) 7-6

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Mason Ward (BW) 1:55

127 Noah Perowitz (HOLD) Fall Trig Olson (BW) 5:53

133 Gunner Hennessy (BW) Won by Forfeit

139 Masyn Patrick (HOLD) Fall Jude Olson (BW) 3:46

145 Kevin Cas[er (BW) Fall Teddy Auer (HOLD) 3:18

152 Simon Boeckman (HOLD) Fall Dylan Przymus (BW) 1:46

160 Drew Lange (HOLD) Won by Forfeit

172 Ben Pederson (BW) Dec. Grant Welle (HOLD) 6-2

189 Kolton Harren (HOLD) Fall Alexander Murphy (BW) 1:47

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Tyler Groebner (BW) 2:46

285 Noah Adelman (BW) Fall Toby Phillipp (HOLD) 3:00

HOLDINGFORD 54 EDEN VALLEY-WATKINS 12

107 Casey Knettel (HOLD) over Brody Sieben (EVW) 9-0

114 Lane Patrick (HOLD) over John Weiss (EVW) 4:46

121 Wyatt Pilarski (HOLD) Won by Forfeit

127 Noah Perowitz (HOLD) over Ricky Vaquera Valencia (EVW) 8-2

133 Wyatt Novitzki (HOLD) over Brayden Kramer (EVW) 9-0

139 Masyn Patrick (HOLD) Won by Forfeit

145 William Pilarski (HOLD) Won by Forfeit

152 Simon Boeckman (HOLD) over Ryder Schmidt (EVW) :53

160 Drew Lange (HOLD) over Carter Scheeler (EVW) 3:25

172 Isaac Ortiz (EVW) over Kolton Harren (HOLD) 3-1

189 Treyce Ludwig (EVW) over Evan Lichy (HOLD) 5-0

215 Jaxon Bartkowicz (HOLD) over Sonnie DeHeer (EVW) 4:10

285 Nick Becker (EVW) over Toby Phillipp (HOLD) 1:59

ROYALTON-UPSALA ROYALS

The Royals split their duals at their home triangular, they defeated Central Mn. Conference and Class A Lean and Mean ACGC 55-16 and they were defeated by No. 2A ranked BBE 42-12. This match seen the Royals defeated in two over-time matches and they were forced to forfeit one weight, due a possible injured in their first dual. Andrew Hayes, Spencer Novitzki and Brandon Mugg all went 2-0. The Royals defeated Central Mn. Conference rivals Kimball Area 67-3.

ROYALTON-UPSALA 55 ATWATER-COSMOS-GROVE CITY 16

107 Andrew Hayes (R/U) Fall Tucker Johnson (R/U) :59

113 Marcus Hayes (R/U) Tech. Fall Jacob Meyer (ACGC) 4:47

121 Logan Holien (ACGC) Fall Brenden Mack (R/U) 1:14

127 Spencer Novitki (R/U) Won by Forfeit

133 Edwyn Gonzalez (ACGC) Fall John Bzdok (R/U) 5:56

139 Lane Olson (R/U) Fall Joseph Sherwood (ACGC) 3:45

145 Parker Dietman (R/U) Maj. Dec. Regon Elton (ACGC) 9-1

152 Brady Yourczek (R/U) Won by Forfeit

160 Sawyer Simmons (R/U) Won by Forfeit

172 Nick Leibold (R/U) Dec. Ethan Whitcomb (ACGC) 9-7 OT

189 Brady Pekarek (R/U) Won by Forfeit

215 Isaiah Renne (ACGC) Maj. Dec. Kaden Holm (R/U) 8-0

285 Brandon Mugg (R/U) Won by Forfeit

ROYALTON-UPSALA 67 KIMBALL AREA 3

285 Brandon Mugg (R/U) Won by Forfeit

107 Andrew Hayes (R/U) Fall Miles Looman (KIM) :47

114 Marcus Hayes (R/U) Fall Karson Schmidt (KIM) 2:45

121 Luis Ordaz (R/U) Won by Forfeit

127 Brenden Mack (R/U) Won by Forfeit

133 Spencer Novitzki (R/U) Dec. William Serbus (KIM) 5-3

139 Mark Schiefelbein (KIM) Dec. Lane Olson (R/U) 7-3

145 Parker Dietman (R/U) Maj. Dec. James Schiefelbein (KIM) 8-0

152 Sawyer Simmons (R/U) Fall Frank Schiefelbein (KIM) 1:33

160 Bryce Binek (R/U) Fall Jon Serbus (KIM) 3:03

172 Nicholas Leibold (R/U) Fall Garret Rosenow (KIM) :54

189 Jake Leners (R/U) Won by Forfeit

215 Kaden Holm (R/U) Won by Forfeit

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

The Bulldogs went 2-1 at their home quadrangular, they defeated two AA rivals Minnewaska Area 53-22 and DC/LITCH 45-9. They were defeated by AA Hutchinson 30-29. Roman Roberg, Brandon Hess, Peyton Hemmesch and Seth Vearrier all went 3-0. Braydon Kierstead-Hahn and Mitch Blonigen both went 2-1 and Mason McNab and Kevin Raya Botello went 2-0. The Bulldogs were without two of their starting wrestlers. Special Note: Mitch Blonigen 145 LBS Won his 50th Career Match.

PAYNESVILLE AREA 45 DC/LITCH 9

107 Roman Roberg (PAY) Fall Kray Penk (DC/L) 3:37

114 Devon Schmidt (PAY) Fall Presley Havemeier (DC/L) 3:10

121 Mason NcNab (PAY) Dec. Evan Block (DC/L) 8-3

127 Isaac Mergen (PAY) Dec. Treyden Wright (DC/L) 8-4

133 Brayden Kierstead Hahn (PAY) Dec. Gavin Terring (DC/L) 5-2

139 Mason Hanson (PAY) Fall Sullivan Sherping (DC/L) 3:44

145 Mitchel Blonigen (PAY) Dec. Branden Aho (DC/L) 8-1

152 Brandon Hess (PAY) Dec. Ty Penk (DC/L) 4-2

160 Jake Decker (DC/L) Fall Grant Wendlandt (PAY) 2:36

172 Daniel Flint (PAY) Dec. Max Clement (DC/L) 5-1

189 Peyton Hemmesch (PAY) Won by Forfeit

215 Seth Vearrier (PAY) Dec. OJ Winston (DC/L) 7-5

285 Luis Serrato (DC/L) Dec. Kevin Raya Botello (PAY) 3-1

PAYNESVILLE AREA 47 MINNEWASKA AREA 22

107 Roman Roberg (PAY) Won by Forfeit

114 Miles Wildman (MIN) Maj. Dec. Devon Schmidt (PAY) 14-5

121 Mason McNab (PAY) Fall Austyn Schuler (MIN) :38

127 Chase Smith (MIN) Fall Isaac Mergen (PAY) 1:48

133 Braydon Kierstead Hahn (PAY) Fall Jude Bailey (MIN) 3:51

139 Mason Hanson (PAY) Tech. Fall Jack Kovarik (MIN) 3:57

145 Mitchell Blonigan (PAY) Fall Sawyer Erickson (MIN) 1:14

152 Brandon Hess (PAY) Fall Sawyer Tauten (MIN) :49

160 Jayce Kovarik (MIN) Won by Forfeit

172 Myles Rieichmann (MIN) Won by Forfeit

182 Peyton Hemmesch (PAY) Won by Forfeit

215 Seth Vearrier (PAY) Won by Forfeit

285 Kevin Raya Botello (PAY) Won by Forfeit

HUTCHINSON 30 PAYNESVILLE AREA 29

107 Roman Roberg (PAY) Maj. Dec.Shane Kramer (HUT) 10-0

114 Judah Perrault (HUT) Dec. Devon Schmidt (PAY) OT 4-3

121 Mason McNab (PAY) Fall Bayden Denler (HUT) 1:21

127 Logan Schwanz (HUT) Fall Isaac Mergen (PAY) 1:41

133 Max Martin (HUT) Fall Braydon Kierstad Hahn (PAY) 1:00

139 Mason Hanson (PAY) Dec. Cody Tews (HUT) 7-6

145 Raydon Bipes (HUT) Dec. Mitchel Blonigan (PAY) OT 10-8

152 Brandon Hess (PAY) Maj. Dec. Mark Reasbeck (HUT) 15-5

160 Hunter Korsen (HUT) Won by Forfeit

172 Luke Hoag (HUT) Fall Daniel Flint (PAY) :48

189 Payton Hemmesch (PAY) Fall Conner Kurth (PAY) 1:05

215 Seth Vearrier (PAY) Dec. Larkun Kurth (HUT) 7-0

285 Kevin Raya Botello (PAY) Dec. Evan Pierce (HUT) 8-6

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

The Eagles went 2-1 at the New London-Spicer “Wildcats” Quadrangular, they defeated Minnewaska Area 37-33 and Morris Area 42-18. They were defeated by No. 11AA ranked New London-Spicer 57-6. Sonnie DeHeer went 3-0, Isaac Ortiz, Treyce Ludwig and Nick Becker all went 2-1. The Eagles went 1-2 at their home triangular. They defeated Border West 34-32 and they were defeated by No. 3A ranked Central Mn. Conference rivals Holdingford 53-12 and AA Lean and Mean New Ulm 46-18. Isaac Ortiz and Treyce Ludwig both went 3-0 and Brayden Kramer, Sonnie DeHeer and Nick Becker all went 2-1.

EDEN VALLEY-WATKINS 45 MAHACA 18

107 Beau Haugen (MAHA) Won by Forfeit

114 Cason DeMarais (EVW) Fall Brenden Hughes (MAHA) 1:48

121 John Weiss (EVW) Won by Forfeit

127 Ricky Vaquera Valencia (EVW) Fall Casey Raths (MAHA) :50

133 Brayden Kramer (EVW) Won by Forfeit

139 Grayson Gibson (MAHA) Fall Ryder Schmidt (EVW) :30

145 Double Forfeit

152 Andrew Marty (MAHA) Fall Carter Scheeler (EVW) 1:57

160 Double Forfeit

172 Isaac Ortiz (EVW) Won by Forfeit

189 Treyce Ludwig (EVW) Dec. Connor Olson (MAHA) 10-5

215 Sonnie DeHeer (EVW) Fall Issac Lhotka (MAHA) 2:32

285 Nick Becker (EVW) Default Preston Hinrichs (MAHA)

EDEN VALLEY-WATKINS 37 MINNEWASKA AREA 33

107 Alex Adams (MA) Fall Torii Berg (EVW) 1:23

114 Miles Wildman (MA) Fall Cason DeMarais (EVW) 2:32

121 John Weiss (EVW) Fall Austin Schuler (MA) :58

127 Jude Bailey (MA) Dec. Ricky Vaquera Valencia (EVW) 9-6

133 Chase Smith (MA) Won by Forfeit

139 Isaiah Rosario (MA) Fall Brayden Kramer (EVW) 3:03

145 Ryder Schmidt (EVW) Fall Sawyer Taufen (MA) :47

152 Carter Scheeler (EVW) Default Braylen Scharmer (MAR)

160 Isaac Ortiz (EVW) Dec. Jayce Kovarik (MA) 11-5

172 Cole Kittleson (MA) Won by Forfeit

189 Treyce Ludwig (EVW) Fall Myles Reichmann (MA) 3:38

215 Sonnie DeHeer (EVW) Maj. Dec. Riley Dell (MA) 11-0

285 Nick Becker (EVW) Won by Forfeit

NEW LONDON-SPICER 62 EDEN VALLEY-WATKINS 6

107 Andrew Sandow (NLS) Fall Cason DeMarais (EVW) 3:14

114 Elvan Halverson (NLS) Won by Forfeit

121 Carson Nelson (NLS) Won by Forfeit

127 Jeremiah Nelson (NLS) Fall Ricky Vaquera Valencia (EVW) 3:40

133 Isaiah Nelson (NLS) Won by Forfeit

139 Holton Hanson (NLS) Dec. Brayden Kramer (EVW) 4-3

145 Caleb Nelson (NLS) Fall Ryder Schmidt (EVW) 3:06

152 Everett Halvorson (NLS) Maj. Dec. Carter Scheeler (EVW) 15-4

160 Adam Sandau (NLS) Maj. Dec. Isaac Ortiz (EVW) 15-1

172 Brody Duke (NLS) Won by Forfeit

189 Carson McCain (NLS) Dec. Treyce Ludwig (EVW) 7-0

215 Sonnie DeHeer (EVW) Fall Garret Leenstra (NLS) 1:37

285 Marshel Johnson (NLS) Fall Nick Becker (EVW) 1:27

NEW ULM 46 EDEN VALLEY-WATKINS 18

107 Regan Johnson (NU) Dec. Cason DeMarais (EVW) 5-1

114 Kane Johnson (NU) Won by Forfeit

121 Braydon Miller (NU) Won by Forfeit

127 Tegan Kral (NU) Fall Ricky Vaquera Valencia (EVW) 3:12

133 Elijah Rieser (NU) Won by Forfeit

139 Brayden Kramer (EVW) Dec. Candon Briggs (NU) 2-0

145 Winsten Nienhaus (NU) Won by Forfeit

152 Lane Ruch (NU) Won by Forfeit

160 Noah Engel (NU) Maj. Dec. Carter Scheeler (EVW) 12-4

172 Isaac Ortiz (EVW) Dec. Wyatt Pollard (NU) 6-2

189 Treyce Ludwig (EVW) Fall Jamisen Frederickson (NU) 3:39

215 Sonnie DeHeer (EVW) Fall Ethan Lieb (NU) :42

285 Evan Thompson (NU) Dec. Nick Becker (EVW) 11-5

KIMBALL AREA CUBS

The Cubs were defeated by No. 7A ranked and Central Mn. Conference rivals Royalton-Upsala 67-3.

CLASS AA TEAMS

BECKER BULLDOGS

The Bulldogs defeated two Section 6AA rivals at the Big Lake “Hornets” triangular. they defeated Big Lake 48-22 and Zimmerman 78-0, Boston Kuschel, Bennett Kujawa, Blayne Kuschel, Tyler Hull, Aiden Trent’s, Kaden Nicolas, Landen Kujawa, Logan Jarvis and Lance Lysdal all went 2-0.

BECKER 48 BIG LAKE 22

107 Boston Kuschel (BEC) Fall Kale Westgaard (BL) 1:43

114 Bennett Kujawa (BEC) Fall Landon Bagne (BL) 1:39

121 Blayne Kuschel (BEC) Fall Alex Omann (BL) 4:53

127 Cash Stortz (BL) Fall Nolan Jurek (BEC) 2:22

133 Tyler Hall (BEC) Fall Gavin Jones (BL) 3:57

139 Aiden Trenz (BEC) Won by Forfeit

145 Kaden Nicolas (BEC) Fall Cooper Cusick (BL) 1:17

152 Landen Kujawa (BEC) Dec. Zach Smith (BL) 10-5

160 Logan Jarvis (BEC) Fall Jack Christensen (BL) 2:57

172 Charles Mikely (BL) Maj. Dec. Gus Baldry (BEC) 14-5

189 Carson Gellerman (BL) Fall Aiden Golley (BEC) 2:20

215 Lance Lysdal (BEC) Dec. Mason Krebs (BL) 7-0

285 Trajan Mussehl (BL) Won by Forfeit

BECKER 78 ZIMMERMAN 0

107 Boston Kuschel (BEC) Fall Gabe Swenson (ZIM) 3:56

114 Bennett Kujawa (BEC) Fall Dylan Doherty (ZIM) 2:01

121 Blayne Kuschel (BEC) Fall Zander Spitzmueller (ZIM) 3:57

127 Tyler Hall (BEC) Fall Beau Dipprey (ZIM) 5:12

133 (BEC) Won by Forfeit

139: (BEC) Won by Forfeit

145 (BEC) Won by Forfeit

152 (BEC) Won by Forfeit

160 (BEC) Won by Forfeit

172 Logan Jarvis (BEC) Fall Dalton Bryner (ZIM) 1:21

189 Gus Baldry (BEC) Fall Conner Klinkhammer (ZIM) 5:30

215 Aiden Golley (BEC) Fall Arik Killinger (ZIM) 3:41

285 Lance Lysdal (BEC) Fall Bryce Nordlund (ZIM) 2:11

LITTLE FALLS FLYERS

The Flyers defeated two rivals at the Moorhead “Spuds” Triangular, they defeated Moorhead 48-30 and Alexandria 50-18. The Flyers are now 15-3 overall in dual meets for the season. Mason Rausch, Joey Wilczek, Noah Cameron, Beau Robinson, Hunter Ramdsdell, Hank LeClair and Ivan Petrich all went 2-0.

LITTLE FALLS 48 MOORHEAD 30

107 Landon Rinke (MHD) Fall Seth Ramsdell (LF) :55

114 Dane Ellingsberg (MHD) Fall Ryan Vogt (LF) 1:38

121 Michael Jenkins (MHD) Won by Forfeit

127 Dalton Humeniuk (MHD) Won. By Forfeit

133 Mason Rausch (LF) Fall Croix Mongeau (MHD) :29

139 Joey Wilczek (LF) Fall Jeff Beadle (MHD) 3:07

145 Noah Cameron (LF) Fall Bridger Mongeau (MHD) 3:27

152 Caden Peacock (LF) Fall Joshua Beach (MHD) 2:17

160 Beau Robinson (LF) Won by Forfeit

172 Hunter Ramsdell (LF) Fall Ron Addo (MHD) 3:30

189 Hank LeClair (LF) Fall Yousef Arif (MHD) 1:18

215 Ivan Petrich (LF) Fall Genesis Kamara (MHD) 1:07

285 Jake Erdmann (MHD) Fall Alexander Schmitz (LF) 3:47

LITTLE FALLS 50 ALEXANDRIA AREA 18

107 Seth Ramsdell (LF) Fall Shane Timm (ALEX) 3:15

114 Ryan Vogt (LF) Fall Riley Gulbranson (ALEX) 3:12

121 Nolan Fettig (ALEX) Won by Forfeit

127 Mason Mcgrane (ALEX) Fall Hayden Ramsdell (LF) 3:10

133 Mason Rausch (LF) Tech. Fall Mason Evjen (ALEX) 3:37

139 Joey Wilczek (LF) Fall Zachary Richards (ALEX) 5:23

145 Noah Cameron (LF) Fall Karl Franson (ALEX) 3:11

152 Landon Day (ALEX) Fall Caden Peacock (LF) 1:19

160 Beau Robinson (LF) Dec. Gavin Engelbrecht (ALEX) 5-0

172 Hunter Ramsdell (LF) Dec. Aden Button (ALEX 6-5

189 Hank LeClair (LF) Fall Pablo Garcia (ALEX) 5:19

215 Ivan Petrich (LF) Fall Jaxon Werder (ALEX) 1:41

285 Alexander Schmitz (LF) Dec. Luke Maanum (ALEX) 4-0

ROCORI SPARTANS

The Spartans split their duals with a pair of rivals, they defeated Central Lakes Conference rivals Sartell-St. Stephen 65-7 and they were defeated by AAA Lean and Mean Bemidji 32-26. Davey Maldonado, Jack Major, Evan Moscho, Nathan Soldner, Mason Orth and Grady Minnerath all went 2-0. The Spartans defeated three foes at the Annandale/Maple Lake “Lighting” duals. They defeated No. 11AA ranked New London-Spicer 34-22 and No. 12AA ranked Annandale-Maple Lake 36-27 and AA Perham 44-17. Davey Maldonado, Jack Major, Evan Moscho, Mason Orth all went 3-0 and Nathan Soldner, Christian Rodriguez, Grady Minnerath all went 2-1.

ROCORI 65 SARTELL-ST. STEPHEN 7

107 Zac Humbert (ROC) Won by Forfeit

114 Davey Maldonado (ROC) Won by Forfeit

121 Mason Moscho (ROC) Fall Gage Klasen (SSS) :21

127 Kameron Moscho (ROC) Fall Jack Pesta (SSS) :33

133 Ronin Vettleson (ROC) Fall Jeremiah Miller (SSS) 2:58

139 Beau Lindell (ROC) Won by Forfeit

145 Jack Major (ROC) Fall Barett Leblanc (SSS) :42

152 Aidan Halvorson (SSS) Dec. Sawyer Minnerath (ROC) 10-3

160 Evan Moscho (ROC) Fall Michael Hamak (SSS) 3:16

172 Nathan Soldner (ROC) Tech. Fall Tyler Freese (SSS) 4:34

189 Mason Orth (ROC) Fall Theo Brown (SSS) 3:48

215 Peyton Allen (SSS) Maj. Dec. Christian Rodriguez (ROC) 11-2

285 Grady Minnerath (ROC) Won by Forfeit

BEMIDJI 32 ROCORI 26

107 Oscar Hanks (BEM) Maj. Dec. Zac Humbert (ROC) 11-2

114 Davey Maldonado (ROC) Dec. Casey Sisneros (BEM) 8-3

121 Gabriel Morin (BEM) Maj. Dec. Mason Moscho (ROC) 10-0

127 Gavin Osborn (BEM) Fall Kameron Moscho (ROC) 1:11

133 Brody Castonguay (BEM) Fall Ronin Vettleson (ROC) :19

139 Nick Strand (BEM) Fall Beau Lindell (ROC) 1:36

145 Jack Major (ROC) Fall Ty White (BEM) (Fall 1:27

152 Alec Newby (BEM) Fall Sawyer Minnerath (ROC) 4:40

160 Evan Moscho (ROC) Dec. Talen Fairbanks (BEM) 8-7

172 Nathan Soldner (ROC) Maj. Dec. Ricky Wuori Jr. (BEM) 11-3

189 Mason Orth (ROC) Maj. Dec. Kallen Littler (BEM) 13-5

215 Christian Rodriguez (ROC) Dec. Joseph Frenzel (BEM) 6-0

285 Grady Minnerath (ROC) Dec. Parker Orvik (BEM) 3-0

ROCORI 34 NEW LONDON-SPICER 22

107 Andrew Sandau (NLS) Dec. Connor Faber (ROC) 7-2

114 Landon Lichy (ROC) Fall Elden Halvorson (NLS) 2:53

121 Carson Nelson (NLS) Dec, Easton Rossman (ROC) 13-8

127 Rocori Won by Forfeit

133 Isaiah Nelson (NLS) Fall Kameron Moscho (ROC) 4:00

139 Holton Hanson (NLS) Fall Beau Lindell (ROC) 2:37

145 Jack Major (ROC) Maj. Dec. Caleb Nelson (NLS) 8-0

152 Everett Halvorson (NLS) Maj. Dec. Sawyer Minnerath (ROC) 16-7

160 Evan Moscho (ROC) Fall Adam Sandau (NLS) :51

172 Brody Duke (NLS) Dec. Evan Moscho (ROC) 9-7

189 Mason Orth (ROC) Fall Carson McCain (NLS) 3:57

215 Christian Rodriguez (ROC) Dec. Garret Leenstra (NLS) 8-2

285 Grady Minnerath (ROC) Dec. Marshel Johnson (NLS) 4-3

ROCORI 36 ANNANDALE-MAPLE LAKE 27

107 Davey Maldonado (ROC) Dec. Brayden Fobbe (AN/ML) 14-8

114 Cassen Brumm (AN/ML) Fall Zac Humbert (ROC) 3:58

121 Porter Pribyl (AN/ML) Dec. Mason Moscho (ROC) 13-6

127 Kameron Moscho (ROC) Fall Tavin Long (AN/ML) 5:01

133 Ayden Fitzgerald (AN/ML) Fall Ronin Vettleson (ROC) 1:41

139 Shay McClory (AN/ML) Fall Beau Lindell (ROC) 1:52

145 Jack Major (ROC) Dec. Cole LaFave (AN/ML) 4-3

152 Jack Nilson (AN/ML) Dec. Sawyer Minnerath (ROC) 13-6

160 Evan Moscho (ROC) Fall Alex Sundberg (AN/ML) 3:01

172 Nathan Soldner (ROC) Fall Brennan Hill (AN/ML) 1:19

189 Mason Orth (ROC) Fall Robby Halvorson (AN/ML) 3:20

215 Christian Rodriguez (ROC) Fall Carter Courtright (AN/ML) 3:10

285 Nathan Klatt (AN/ML) Dec. Grady Minnerath (ROC) 9-3

PIERZ PIONEERS

The Pioneers defeated three foes at the home quadrangular, they defeated Granite Ridge Conference rivals Albany 64-9, DC/Litch 63-12 and Ogilvie 48-18. Kyle Stangl, Liam Hennessy, Brecken Andres and Caleb Koch all went 3-0. Gauge Johnson, Cash Fussy, Chase Becker and Wyatt Dingmann all went 2-1 and Carter Young and Connor Hennessy both went 2-0.

PIERZ 64 ALBANY 9

107 Kyle Stangl (PIE) Won by Forfeit

114 Gauge Johnson (PIE) Won by Forfeit

121 Link Toops (PIE) Fall Nathan Kollmann (ALB) 4:32

127 Cash Fussy (PIE) Fall Bert Schulte (ALB) 3:06

133 Carter Young (PIE) Fall Blake Iverson (ALB) 2:13

139 Connor Hennessy (PIE) Won by Forfeit

145 Liam Hennessy (PIE) Fall Dylan Hoffarth (ALB) 1:09

152 Owen Carlson (ALB) Dec. Chase Becker (PIE) 4-3

160 Brecken Andres (PIE) Maj. Dec. Ace Donabauer (ALB) 15-4

172 Mason Plumski (ALB) Fall Bradly Tanner (PIE) (2:57

189 Caleb Koch (PIE) fall Maverick Kotschevar (ALB) 1:46

215 Wyatt Dingmann (PIE) Fall Zach Gruber (ALB) :33

285 Jack Byker (PIE) Won by Forfeit

PIERZ 63 DC/L 12

107 Kyle Stangl (PIE) Won by Forfeit

114 Gauge Johnson (PIE) Fall Sullivan Decker (DC/L) 3:50

121 Link Toops (PIE) Fall Evan Block (DC/L) :18

127 Cash Fussy (PIE) Fall Treyden Wright (DC/L) :53

133 Carter Young (PIE) Fall Gavin Terning (DC/L) 2:44

139 Connor Hennessy (PIE) Dec. Owen Culbertson (DC/L) 9-6

145 Liam Hennessy (PIE) Fall Branden Aho (DC/L) :45

152 Brecken Andres (PIE) Won by Forfeit

160 Chase Becker (PIE) Fall Jake Decker (DC/L) :59

172 Bradly Tanner (PIE) Fall Max Clemen (DC/L) :55

189 Caleb Koch (PIE) Won by Forfeit

215 OJ Winston (DC/L) Fall Wyatt Dingmann (PIE) :54

285 Luis Serrato (DC/L) Fall Jack Byker (PIE) :55

PIERZ 48 OGILVIE 18

107 Kyle Stangl (PIE) Won by Forfeit

114 Beau Hudoba (OGIL) over Gauge Johnson (PIE) 7-1

121 Link Toops (PIE) over Lucas Fradette (OGIL) 4:28

127 Brody Smith (OGIL) over Cash Fussy (PIER) 11-9 OT

133 Deegan Birkaker (OGIL) over Hunter Przybilla (PIE) 8-2

139 Carter Young (PIE) Won by Forfeit

145 Liam Hennessy (PIE) Won by Forfeit

152 Chase Becker (PIE) Won by Forfeit

160 Brecken Andres (PIE) Won by Forfeit

172 Carter Magaard (OGIL) over Bradly Tanner (PIE) 12-6

189 Caleb Koch (PIE) Won by Forfeit

215 Wyatt Dingmann (PIE) Won by Forfeit

285 Dylan Smith (OGIL) Fall Jack Byker (PIE) :29

FOLEY FALCONS

The Falcons went 2-0 at the Mound-Westonka “White Hawks” triangular. They defeated AAA Mound-Westonka 41-23 and Section 6AA foe Rockford 53-16. Carson Bone, Cyler Ruhoff, Noah Brunn, Wyatt Lueck and Josiah Peterson all went 2-0. The Falcons went 1-2 at the Blaine “Bengals” Duals, they defeated AAA Blaine 30-28. They were defeated by No. 3AA ranked Totino-Grace 53-10 and AAA Elk River 35-30. The Falcons were without two of their starting wresters for this event. Keagon Frisbie went 3-0, Cayden Hansmeier and Wyatt Wall both went 2-1.

FOLEY 41 MOUND-WESTONKA 23

107 Carson Bones (FOL) Won by Forfeit

114 Brady Kirkpatrick (MW) Dec. Zane Moulzolf (FOL) 3-1

121 Simon Brenny (FOL) Won by Forfeit

127 Cyler Ruhoff (FOL) Won by Forfeit

133 Cole Munsterteiger (MW) Dec. Wyatt Wall (FOL) 4-0

139 Noah Brunn (FOL) Won by Forfeit

145 Jack Nelson (MW) Tech. Fall Blake Herbst (FOL) 4:33

152 Wyatt Lueck (FOL) Dec. Al Zuniga-Lopez (MW) 5-4

160 Everett Schuler (FOL) Fall Rafiqullah Tauhid (MW) 1:32

172 Cooper Rowe (MW) Fall Caleb Knicely (FL) 1:26

189 Keagon Frisbie (FOL) Dec. Eric von Holtz (MW) 7-3

215 Josiah Peterson (FOL) Tech. Fall Colter Applegate (MW) 2:45

285 Phillip Pisarchuk (MW) Fall Declan John (FOL) 3:28

FOLEY 53 ROCKFORD 16

107 Carson Bones (FOL) Won by Forfeit

114 Zane Moulzolf (FOL) Fall Owen Jeatran (ROC) :54

121 Cyler Ruhoff (FOL) Tech. Fall Jesse Broen (ROC)

127 Roman Morgan (ROC) Dec. Cayden Hansmeier (FOL) 9-7

133 Wyatt Wall (FOL) Won by Forfeit

139 Nolan Maleska (FOL) Fall River Freshour (ROC) 4:55

145 Noah Brunn (FOL) Won by Forfeit

152 Hunter Wilhelmi (FOL) Fall Geno Carlson (ROC) (Fall 1:10

160 Wyatt Lueck (FOL) Won by Forfeit

172 Bradley Graunke (ROC) Maj. Dec. Caleb Knicely (FOL) 9-0

189 William Graunke (ROC) Dec. Keagon Frisbie (FOL) 8-1

215 Josiah Peterson (FOL) Fall Marcus Dietman (ROC) 1:25

285 Nathan Woodward (ROC) Fall Declan John (FOL) :27

FOLEY 30 BLAINE 28

107 Pierce Wegleitner (BL) Dec. Jake Drexler (FOL) 6-2

114 Zane Moulzolf (FOL) Maj. Dec. Owen Kuehl (BL) 13-0

121 Cyler Ruhoff (FOL) Tech. Fall Luke Braddy (BL)

127 Cayden Hansmeier (FOL) Dec. Maxwell Braddy (BL) 6-2

133 Zackary Johnson (BL) Maj. Dec. Wyatt Wall (FOL)13-0

139 Noah Brunn (FOL) Fall Landen Lorch (BL) 6:39

145 Damien Thompson (BL) Dec. Blake Herbst (FOL) 10-5

152 Wyatt Lueck (FOL) Fall Thuhlfekar Alassedy (BL) 1:43

160 Aaron Sharp (BL) Dec. Caleb Knicely (FOL) 6-2

172 Keagon Frisbie (FOL) Fall Ethan Carr (BL) 1:48

189 Mitchell Babineau (BL) Dec. Josiah Peterson (FOL) 10-8

215 Lucas Godfrey (BL) Fall Trey Burgardt (FOL) 1:13

285 Tenzing Sonam (BL) Fall Declan John (FOL) 3:54

ELK RIVER 35 FOLEY 30

107 Jake Drexler (FOL) Maj. Dec. Jackson Carlson (ER) Maj 10-2

114 Ian Lessard (ER) Maj. Dec. Zane Moulzolf (FOL) Maj 12-1

121 Cyler Ruhoff (FOL) Tech. Fall Jackson Ebner (ER) TF 20-5

127 Cayden Hansmeier (FOL) Dec. Mason Freeman (ER) Dec 6-4

133 Wyatt Wall (FOL) Fall Talon Sasse (ER) Fall 3:08

139 Dylan Peters (ER) Fall Noah Brunn (FOL) Fall 5:13

145 Nolan Maleska (FOL) Fall Bjorn Svendsen (ER) Fall 2:49

152 Lars Nelson (ER) Dec. Hunter Wilhelmi (FOL) Dec 8-3

160 Wyatt Lease (ER) Maj. Dec. Ted Rasmussen (FOL) Maj 11-3

172 Daunte Sasse-Doering (ER) Fall Caleb Knicely (FOL) Fall 3:55

189 Keagon Frisbie (FOL) Fall Will Johnson (ER) Fall 3:03

215 Paul Greenberg (ER) Fall Josiah Peterson (FOL) Fall 4:28

285 Samuel Kirton (ER) Fall Trey Burgardt (FOL) Fall 3:58

TOTINO-GRACE 53 FOLEY 10

107 Logan Refsnider (TG) Fall Jake Drexler (FOL) 4:22

114 Davon Bridges (TG) Dec. Zane Moulzolf (FOL) 10-6

121 Jackson Refsnider (TG) Won by Forfeit

127 Sean O`Brien (TG) Fall Cayden Hansmeier (FOL) 1:02

133 Wyatt Wall (FOL) Fall Landon Bizal (TG) 2:25

139 Austin Herbst (TG) Dec. Noah Brunn (FOL) 6-2

145 Ethan Sylvester (TG) Tech. Fall Nolan Maleska (FOL) 16-1

152 Payton Herbst (TG) Dec. Blake Herbst (FOL) 4-1

160 Quinn Harrer (TG) Fall Caleb Knicely (FOL) Fall 0:51

172 Keagon Frisbie (FOL) Maj. Dec. Colby Harrer (TG) 13-4

189 Joe Kruse (TG) Dec. Josiah Peterson (FOL) 8-6

215 Cy Kruse (TG) Fall Trey Burgardt (FOL) :44

285 Owen Swedberg (TG) Fall Declan John (FOL) :15

ALBANY HUSKIES

The Huskies went 1-2 at the Pierz “Pioneers” Quadrangular, they defeated DC/LITCH 51-20. They were defeated by AA Lean and Mean Pierz 64-9 and Ogilvie 39-29. Owen Carlson and Mason Plumski both went 3-0 and Nathan Kollmann and Dylan Hoffarth both went 2-1.

DC/LIT 51 ALBANY 20

107 Krey Penk (DC/L) Won by Forfeit

114 Gavin Freitag (DC/L) Won by Forfeit

121 Nathan Kollmann (ALB) Tech. Fall Sullivan Decker (DC/L)

127 Evan Block (DC/L) Fall Bert Schulte (ALB) 3:05

133 Gavin Terning (DC/L) Fall Blake Iverson (ALB) 5:37

139 Evan Rassat (DC/L) Won by Forfeit

145 Dylan Hoffarth (ALB) Dec. Owen Culbertson (DC/L) 3-2

152 Owen Carlson (ALB) Fall Branden Aho (DC/L) :48

160 Ty Penk (DC/L) Won by Forfeit

172 Mason Plumski (ALB) Fall Jake Decker (DC/L) 1:59

189 Max Clemen (DC/L) Dec. Maverick Kotschevar (ALB) 7-1

215 OJ Winston (DC/L) Fall Zach Gruber (ALB) 1:12

285 Quintin Berube (DC/L) Won by Forfeit

OGILVIE 39 ALBANY 29

107 Tanner Heald (OGIL) Won by Forfeit

114 Beau Hudoba (OGIL) Won by Forfeit

121 Nathan Kollmann (ALB) Maj. Dec. Lucas Fradette (OGIL) 11-1

127 Brody Smith (OGIL) Fall Bert Schulte (ALB) 4:52

133 Deegan Birkaker (OGIL) Fall Blake Iverson (ALB) 5:18

139 Brody Magaard (OGIL) Won by Forfeit

145 Dylan Hoffarth (ALB) Dec. Hayden Bolling (OGIL) 3-2

152 Owen Carlson (ALB) Won by Forfeit

160 Ace Donabauer (ALB) Maj. Dec. Ryan Seegebarth (OGIL) 16-3

172 Mason Plumski (ALB) Won by Forfeit

189 Carter Magaard (OGIL) Dec. Maverick Kotschevar (ALB) 7-1

215 Zach Gruber (ALB) Won by Forfeit

285 Dylan Smith (OGIL) Won by Forfeit

SAUK RAPIDS-RICE STORM

No news this week for the Storm!

CLASS AAA TEAMS

ST. CLOUD CRUSH

The Crush spit their duals with two Central Lakes Conference rivals at their home triangular. They defeated Fergus Falls 63-12 and they were defeated by Brainerd 40-24. Grady Doering, Tanner Hugg, Jaxon Kenninng and Batuo Teboh all went 2-0.

BRAINERD 40 ST. CLOUD CRUSH 24

107 Grady Doering (SCC) Dec. Crewe Dahlheimer (BRA) 8-6

114 Ben Rodriguez (BRA) Maj. Dec. Gil Andreas Rafols (SCC) 11-0

121 Jack Hamak (SCC) Maj. Dec. Jackson Berhow (BRA) 16-8

127 Cade Ostrowski (BRA) Fall Mustafa Abshir (SCC) 1:20

133 Nolan Jukish (BRA) Fall Mustafa Abshir (SCC) 3:00

139 Cale Ostrowski (BRA) Fall Keiran Rea (SCC) 4:58

145 Easton Dircks (BRA) Won by Forfeit

152 Elijah Germann (BRA) Fall Noah Neuman (SCC) 1:52

160 Tanner Hugg (SCC) Maj. Dec. Lukas Lind (BRA) 15-6

172 Jaxon Kenning (SCC) Fall Tyce Faber (BRA) :36

189 Sutton Kenning (SCC) Maj. Dec. Shane Carlson (BRA)15-5

215 Ethan Kosloski (BRA) Fall Sam Long (SCC) :29

285 Batuo Teboh (SCC) Dec. Carson Faehnrich (BRA) 5-1

SAINT CLOUD CRUSH 63 FERGUS FALLS 12

107 Grady Doering (SCT) over Levi Budke (FF) 4:33

114 Gil Andreas Rafols (SCT) over Jack Brunn (FF) 9-4

121 Connor Frederiksen (SCT) Won by Forfeit

127 Kassten Hartwell (FEFA) over Jack Hamak (SCC) :58

133 Jacob Fronning (FEFA) over Mustafa Abshir (SCC) 4:58

139 Keiran Rea (SCT) Won by Forfeit

145 Ethan Lunning (SCT) Won by Forfeit

152 Noah Neuman (SCT) over Isaac Longoria (FF) 2:52

160 Tanner Hugg (SCT) Won by Forfeit

172 Jaxon Kenning (SCT) Won by Forfeit

189 Sam Long (SCT) Won by Forfeit

215 Batuo Teboh (SCT) Won by Forfeit

285 Noah Orth (SCT) Won by Forfeit

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES

The Sabres were defeated by Central Lakes Conference rivals and AA Lean and Mean Rocori 65-7 and AAA Lean and Mean Bemidji 67-6 at the Rocori “Spartans” triangular. Peyton Allen was 2-0 for the Sabres.

BEMIDJI 67 SARTELL-ST. STEPHEN 6

107 Mateya Mistic (BEM) Won by Forfeit

114 Ella Leffleman (BEM) Won by Forfeit

121 Gabriel Morin (BEM) Fall Gage Klasen (SSS) :05

127 Gavin Osborn (BEM) Fall Jack Pesta (SSS) :56

133 Brody Castonguay (BEM) Fall Jeremiah Miller (SSS) 2:32

139 Jadyn Eichberg (BEM) Won by Forfeit

145 Lincoln Schmitt (BEM) Fall Barett Leblanc (SSS) 1:26

152 Alec Newby (BEM) Fall Aidan Halvorson (SSS) 3:14

160 Talen Fairbanks (BEM) Fall Michael Hamak (SSS) :55

172 Ricky Wuori Jr. (BEM) Dec. Tyler Freese (SSS) 8-3

189 Kohen Donat (BEM) Maj. Dec. Theo Brown (SSS) 9-1

215 Peyton Allen (SSS) Fall Nehemiah Schwinghammer (BEM) 3:00

285 Parker Orvik (BEM) Won by Forfeit

UP COMING EVENTS

TUESDAY FEBRUARY 6th

SAUK CENTRE/MELROSE “DEFENDERS” QUADRANGULAR (5:00)

Teams: Albany, Alexandria Area, Minnewaska Area

THURSDAY FEBRUARY 8th

DC/LITCH vs. ROCORI SPARTANS (6:00)

PIERZ PIONEERS @ ROYALTON-UPSALA ROYALS (6:00)

MONTICELLO “MAGIC” TRIANGULAR (5:00)

Teams: St. Cloud Crush, Monticello

ATWATER-COSMOS-GROVE CITY “FALCONS” QUAD (5:00)

Teams: Canby, Paynesville Area, United, ACGC

FRIDAY FEBRUARY 9th

ALBANY “HUSKIES” INVITATIONAL (4:00)

Teams: Becker, Crookston, Hutchinson, New York Mills, New London-Spicer, Pequot Lakes/Pine River Backus, St. Cloud Crush, Zimmerman, Albany

EDEN VALLEY-WATKINS “EAGLES” @ KIMBALL AREA “CUBS” (6:00)

PIERZ “PIONEERS” TRIANGULAR (5:00)

Teams: Foley, Rocori, Pierz

PAYNESVILLE AREA “BULLDOGS” QUADRANGULAR

Teams: Teams: Paynesville Area, Holdingford, West Central Area, Sibley East

ST. FRANCIS “SAINTS” TRIANGULAR (5:00)