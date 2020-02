The Minnesota boys high school basketball rankings, as provided by Minnesota Basketball News, a statewide basketball publication.

CLASS 4A

1. Eden Prairie 16-0

2. Eastview 13-2

3. Cretin-Derham Hall 12-2

4. Shakopee 13-3

5. Hopkins 13-4

6. Spring Lake Park 11-2

7. Robbinsdale Armstrong 12-2

8. Park Center 11-4

9. Lakeville South 14-2

10. Chaska 13-3

CLASS 3A

1. Minnehaha Academy 12-2

2. Mankato East 15-1

3. DeLaSalle 12-2

4. Totino-Grace 11-4

5. Marshall 16-1

6. Waconia 12-4

7. Delano 13-2

8. Austin 14-3

9. St. Peter 12-5

10. Richfield 12-3

CLASS 2A

1. Caledonia 17-0

2. Waseca 14-4

3. Lake City 15-1

4. Minneapolis North 10-5

5. St. Croix Prep 17-0

6. Perham 12-0

7. East Grand Forks 14-0

8. Minnesota Valley Lutheran 17-1

9. Eden Valley-Watkins 13-1

10. Osakis 15-1

CLASS 1A

1. BOLD 18-0

2. Henning 16-1

3. Ada Borup 13-1

4. Southwest MN Christian 16-0

5. Waterville-Elysian-Morristown 16-1

6. New Ulm Cathedral 17-1

7. Springfield 15-2

8. West Central Area 14-2

9. Fertile-Beltrami 15-1

10. Blooming Prairie 12-1 ¤