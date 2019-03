UNDATED -- The Minnesota boys' high school basketball rankings, as provided by Minnesota Basketball News, a statewide basketball publication.

Class 4A 1. Hopkins (18-2) 2. Prior Lake (15-2) 3. Park Centre (18-1) 4. East Ridge (15-2) 5. Lakeville North (14-4) 6. Shakopee (14-4) 7. Eden Prairie (13-5) 8. Chaska (13-5) 9. Champlin Park (12-4) 10.Wayzata (14-6) ¤ Class 3A 1. DelaSalle (13-4) 2. Waseca (19-0) 3. Mankato East (15-1) 4. Princeton (16-2) 5. Austin (12-4) 6. Mahtomedi (13-5) 7. Northfield (12-4) 8. Delano (13-5) 9. Holy Angels (16-2) 10.Sartell-St. Stephen (14-3) ¤ Class 2A 1. Minnehaha Academy (14-2) 2. Minneapolis North (13-5) 3. Perham (17-1) 4. Maranatha Christian (17-2) 5. Jordan (15-2) 6. Breck (16-3) 7. Lake City (16-2) 8. Spectrum (15-2) 9. St. Croix Prep (13-4) 10.Caledonia (15-4) ¤ Class 1A 1. Minneota (18-0) 2. BOLD (17-1) 3. Minnesota Valley Lutheran (18-1) 4. Springfield (17-2) 5. Cass Lake-Bena (19-1) 6. North Woods (14-2) 7. Henning (19-0) 8. Randolph (18-1) 9. Ada-Borup-West (16-0) 10.Waterville-Elysian-Morristown (16-1) ¤ ¤