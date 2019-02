UNDATED -- The Minnesota girls' high school basketball rankings, as provided by Minnesota Basketball News, a statewide basketball publication.

Class 4A 1. Hopkins (19-0) 2. Wayzata (19-1) 3. Stillwater (17-2) 4. St. Michael-Albertville (17-3) 5. Park Center (18-2) 6. Farmington (18-2) 7. Chaska (17-3) 8. Eden Prairie (15-3) 9. Roseville (17-4) 10.Centennial (15-4) ¤ Class 3A 1. Red Wing (17-2) 2. Waseca (20-1) 3. Hill-Murray (18-2) 4. St. Paul Como Park (18-1) 5. Willmar (15-2) 6. Alexandria (16-3) 7. Robbinsdale Cooper (12-7) 8. DeLaSalle (11-5) 9. Becker (17-2) 10.Simley (15-5) ¤ Class 2A 1. Sauk Centre (17-2) 2. Roseau (18-2) 3. Eden Valley-Watkins (19-0) 4. Minnehaha Academy (15-5) 5. Holy Family Catholic (16-4) 6. Rochester Lourdes (14-5) 7. Rush City (15-1) 8. Norwood-Young America (16-2) 9. Medford (17-0) 10.Annandale (15-3) ¤ Class 1A 1. Minneota (18-0) 2. Menahga (19-0) 3. Grand Meadow (21-0) 4. Goodhue (17-4) 5. Pelican Rapids (19-1) 6. Ada-Borup/Norman County West (16-2) 7. Hills-Beaver Creek (20-0) 8. Stephen-Argyle (19-0) 9. Heritage Christian (15-2) 10.Cromwell-Wright (16-1) ¤ ¤