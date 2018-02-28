Minnesota Girls’ High School Basketball Rankings
UNDATED -- The Minnesota girls' high school basketball rankings, as provided by Minnesota Basketball News, a statewide basketball publication.
|Class 4A
|1. Eastview
|(25-0)
|2. Hopkins
|(23-3)
|3. Centennial
|(23-3)
|4. Lakeville North
|(21-5)
|5. St. Michael-Albertville
|(23-3)
|6. Wayzata
|(24-2)
|7. Maple Grove
|(21-5)
|8. Champlin Park
|(22-4)
|9. Roseville
|(19-7)
|10.Cretin-Derham Hall
|(18-6)
|¤
|Class 3A
|1. Robbinsdale Cooper
|(24-2)
|2. Holy Angels
|(22-4)
|3. Mahtomedi
|(23-2)
|4. Northfield
|(23-3)
|5. DeLaSalle
|(16-8)
|6. Willmar
|(23-2)
|7. Grand Rapids
|(19-7)
|8. Hutchinson
|(20-6)
|9. Alexandria
|(21-5)
|10.Waseca
|(23-4)
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|Class 2A
|1. Sauk Centre
|(26-0)
|2. Maranatha Christian
|(22-4)
|3. Roseau
|(20-5)
|4. Minnehaha Academy
|(18-7)
|5. Rush City
|(21-1)
|6. Norwood-Young America
|(23-3)
|7. Holy Family Catholic
|(18-8)
|8. Stewartville
|(21-5)
|9. Eden Valley-Watkins
|(23-3)
|10.Rochester Lourdes
|(18-8)
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|Class 1A
|1. Lyle-Pacelli
|(25-1)
|2. Mountain Iron-Buhl
|(24-2)
|3. Hayfield
|(22-4)
|4. Goodhue
|(19-7)
|5. Menahga
|(26-0)
|6. Ada-Borup-Norman County West
|(23-2)
|7. Minneota
|(21-4)
|8. Lac qui Parle Valley
|(24-3)
|9. Grand Meadow
|(21-5)
|10.Stephen-Argyle
|(23-3)
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