Minnesota Girls’ High School Basketball Rankings

UNDATED -- The Minnesota girls' high school basketball rankings, as provided by Minnesota Basketball News, a statewide basketball publication.

Class 4A
1. Eastview (25-0)
2. Hopkins (23-3)
3. Centennial (23-3)
4. Lakeville North (21-5)
5. St. Michael-Albertville (23-3)
6. Wayzata (24-2)
7. Maple Grove (21-5)
8. Champlin Park (22-4)
9. Roseville (19-7)
10.Cretin-Derham Hall (18-6)
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Class 3A
1. Robbinsdale Cooper (24-2)
2. Holy Angels (22-4)
3. Mahtomedi (23-2)
4. Northfield (23-3)
5. DeLaSalle (16-8)
6. Willmar (23-2)
7. Grand Rapids (19-7)
8. Hutchinson (20-6)
9. Alexandria (21-5)
10.Waseca (23-4)
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Class 2A
1. Sauk Centre (26-0)
2. Maranatha Christian (22-4)
3. Roseau (20-5)
4. Minnehaha Academy (18-7)
5. Rush City (21-1)
6. Norwood-Young America (23-3)
7. Holy Family Catholic (18-8)
8. Stewartville (21-5)
9. Eden Valley-Watkins (23-3)
10.Rochester Lourdes (18-8)
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Class 1A
1. Lyle-Pacelli (25-1)
2. Mountain Iron-Buhl (24-2)
3. Hayfield (22-4)
4. Goodhue (19-7)
5. Menahga (26-0)
6. Ada-Borup-Norman County West (23-2)
7. Minneota (21-4)
8. Lac qui Parle Valley (24-3)
9. Grand Meadow (21-5)
10.Stephen-Argyle (23-3)

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Categories: AP Stories, Sports
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