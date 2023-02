Prep Wrestling Update – February 20th, 2023

1390 GRANITE CITY SPORTS 2022-2023 WRESTLING ROUND UP

We will include from the Central Lakes Conference: Sartell Sabres, Sauk Rapids Storm, St. Cloud Tech Crush and Rocori Spartans. From the Granite Ridge Conference: Albany Huskies, Foley Falcons and Little Falls Flyers, Becker Bulldogs from the Mississippi 8 Conference and Annandale/Maple Lake Lightning from the Wright County Conference. From the Central Minnesota Conference the Belgrade-Brooten Elrosa Jaguars, Eden Valley Watkins Eagles, Kimball Area Cubs, Holdingford Huskers, Paynesville Bulldogs and Royalton/Upsala Royals.

Will bring you the individual results of the duals and Individual tournaments of all sixteen teams. Also the list of upcoming of events, current state ratings and conference standings. You can get more of your wrestling news and results at my BLOG SITE: MEDIA CENTRAL MINNESOTA MAT RATS By Roger Mischke listed under resources in the Guillotine for more on Section and Conference previews and Bi-weekly columns thru out the season.

(SECTION DUALS)

BECKER BULLDOGS

The Bulldogs had a very good Section 6AA tournament with three big wins over their section rivals. They defeated DC/LITCH in the quarterfinal 65-12 and in the semifinals they defeated Princeton 45-19. The Bulldogs defeated AA Lean and Mean St. Francis 35-23 (8-6 match split). Kaden Nicolas (126), Landen Kujawa (132), Ethan Duncombe (152) and Adam Jurek (160) all went 3-0. Bennett Kujawa (106), Drew May (138), Tyson Ricker (182/195), Lance Lysdal 220/285) and Dylan Kolby (220/285) all went 2-1.

BECKER 35 ST. FRANCIS 23

106 Boston Kuschel (BEC) Dec. Ashton Charmoli (STF) 9-2

113 Caden Borgen (STF) Dec. Bennett Kujawa (BEC) 10-9 OT

120 Kyler Sherk (STF) Dec. Tyler Hall (BEC) 6-2

126 Kaden Nicolas (BEC) Dec. Tegan Sherk (BEC) 10-5

132 Landen Kujawa (BEC) Fall Gunner Hostetter (STF) 1:17

138 Kyle Halstensen (STF) Dec. Drew May (BEC) 4-2 OT

145 Tyson Charmoli (STF) Tech. Fall Jake Rosenow (BEC) 5:08

152 Ethan Duncombe (BEC) Tech. Fall Jacob Tilly (STF) 3:58

160 Ayden Carlson (STF) Fall Owen Angel (BEC) :47

170 Adam Jurek (BEC) Dec. Brady Peltier (STF) 1-0

182 Bo Flagstad (STF) Dec. Dylan Weber (BEC) 7-3

195 Tyson Ricker (BEC) Fall Nick Pexa (STF) 1:05

220 Dylan Kolby (BEC) Fall Walter Guse (STF) 1:42

285 Lance Lysdal (BEC) Dec. Easton Johnson (STF) 7-4

BECKER 45 PRINCETON 19

106 Bennett Kujawa (BEC) Fall Brady McLennan (PRIN) 3:24

113 Levi Thompson (PRIN) Maj. Dec. Blayne Kuschel (BEC) 10-2

120 Carter Hall (BEC) Tech. Fall Christopher McLennan (PRIN) 5:56

126 Kaden Nicolas (BEC) Fall Isaac Nelson (PRIN) 4:58

132 Landen Kujawa (BEC) Tech. Fall James Kohl (PRIN) 3:30

138 Tyler Wells (PRIN) Tech. Fall Ryan Boecker (BEC) 3:51

145 Drew May (BEC) Fall Isaac Thompson (PRIN) 1:49

152 Ethan Duncombe (BEC) Dec. Noah Vanderbeek (PRIN) 9-5

160 Adam Jurek (BEC) Tech. Fall Dalton VanDerbeek (PRIN) 4:34

170 Parker Adkins (PRIN) Maj. Dec. Owen Angell (BEC) 15-7

182 Tyson Ricker (BEC) Dec. Bryce Haubenschild (PRIN) 6-1

195 Will Schultz III (PRIN) Dec. Dylan Weber (BEC) 3-1 OT

220 Riley Paetznick-Huhtala (PRIN) Dec. Dylan Kolby (BEC) 7-0

285 Lance Lysdal (BEC) Fall Kevin Boeke (PRIN) :58

BECKER 65 DASSEL COKATO/LITCH 12

106 Bennett Kujawa (BEC) Fall Sullivan Decker (DCL) :44

113 Blayne Kuschel (BEC) Fall Evan Block (DCL) :41

120 Victor Franco (DCL) Fall Tyler Hall (BEC) 2:39

126 Kaden Nicolas (BEC) Fall Gabe Nelson (DCL) 4:54

132 Landen Kujawa (BEC) Tech. Fall Owen Culbertson (DCL) No Time Given

138: Drew May (BEC) Fall Sullivan Scherping (DCL) 2:45

145 Jake Rosenow (BEC) Fall Isaac Stead (DCL) 1:41

152 Ethan Duncombe (BEC) Fall Branden Aho (DCL) 2:49

160 Adam Jurek (BEC) Fall Chase Housman (DCL) 3:42

170 Owen Angell (BEC) Fall Deagan Weatherholt (DCL) 2:29

182 Tate Link (DCL) Dec. Tyson Ricker (BEC) 8-3

195 Dylan Weber (BE) Fall Hudson Dehler (DCL) 1:02

220 Spencer Henke (DCL) Dec. Lance Lysdal (BEC) 4-0

285 Dylan Kolby (BEC) Fall OJ Winston (DCL) 3:52

ANNANDALE-MAPLE LAKE LIGHTNING

The Lightning defeated Rocori in the Section 6AA quarter-finals 42-24 (8-6 match split). In semifinals they were defeated by AA Lean and Mean St. Francis 34-32 (7-7) match split. Cassen Brumm (106), Xavier Jones (120), Noah Gindele (132), Mitchell Koss (145), Nathan Klatt (220) and Adam Klatt (285) all went 2-0. Special Note: Cassen Brumm 106lbs. 8th grade, won his 50th Career Match. Carson Cooper 160lbs 12th grade won his 75th Career Match. Mitchell Koss 145lbs 12th grade won his 100th Career Match.

ST. FRANCIS 34 ANNANDALE-MAPLE LAKE 32

106 Cassen Brumm (AN/ML) Fall Ashton Charmoli (STF) 3:09

113 Caden Borgen (STF) Maj. Dec. Porter Pribyl (AN/ML) 13-4

120 Xavier Jones (AN/ML) Dec. Kyler Sherk (STF) 3-1 OT

126 Tegan Sherk (STF) Maj. Dec. Ayden Fitzgerald (AN/ML) 10-1

132 Noah Gindele (AN/ML) Maj. Dec. Gunner Hostetter (STF) 9-1

138 Kyle Halstensen (STF) Fall Jack Nilson (AN/ML) 3:05

145 Tyson Charmoli (STF) Tech. Fall Cole LaFave (AN/ML) 3:59

152 Mitchell Koss (AN/ML) Dec. Jacob Tilly (STF) 5-0

160 Aydan Carlson (STF) Fall Nathan Zander (AN/ML) :52

170 Brady Peltier (STF) Dec. Riley Hall (AN/ML) 5-2

182 Bo Flagstad (STF) Fall Alex Sundberg (AN/ML) :26

195 Shay McClory (AN/ML) Maj. Dec. Walter Guse (STF) 14-4

220 Nathan Klatt (AN/ML) Fall Nick Pexa (STF) :25

285 Adam Klatt (AN/ML) Fall Easton Johnson (STF) 2:51

ANNANDALE/MAPLE LAKE 42 ROCORI 24

106 Cassen Brumm (AN/ML) Tech. Fall Zac Humbert (ROC) No Time Given

113 Kameron Moscho (ROC) Dec. Porter Pribyl (AN/ML) 7-5 OT

120 Xavier Jones (AN/ML) Fall Renner Haven (ROC) 1:14

126 Jack Major (ROC) Maj. Dec. Ayden Fitzgerald (AN/ML) 9-1

132 Noah Gindele (AN/ML) Fall Jayden Garcia (ROC) :40

138 Jack Nilson (AN/ML) Maj. Dec. Sawyer Minnerath (ROC) 12-2

145 Mitchell Koss (AN/ML) Won by Forfeit

152 Evan Moscho (ROC) Fall Nathan Zander (AN/ML) 3:22

160 Carson Cooper (AN/ML) Fall Anthony Brown (ROC) 1:33

170 Nathan Soldner (ROC) Fall Riley Hall (AN/ML) 2:28

182 Christian Rodriguez (ROC) Dec. Shay McClory (AN/ML) 4-2

195 Mason Orth (ROC) Dec. Shay McClory (AN/ML) 4-3

220 Nathan Klatt (AN/ML) Dec. Grady Minnerath (ROC) 8-7

285 Adam Klatt (AN/ML) Fall Laklen Vogel (ROC) 1:36

FOLEY FALCONS

The Falcons defeated Sauk Rapids-Rice in the first round of the Section 6AA duals 69-6. They were defeated in the quarter finals by the No. 4 seed team Princeton 39-26 (7-7 match split). Jacob DeMarais (106), Cyler Ruhoff (120), Wyatt Wall (132), Cole Rudnitski (152), William Gutormson (145), Keagon Frisbie (160) and Aiden Micholski (182) all went 2-0 in the section duals.

FOLEY 69 SAUK RAPIDS-RICE 6

106 Jacob DeMarais (FOL) Won by Forfeit

113 Wyatt Britz (FOL) Won by Forfeit

120 Cyler Ruhoff (FOL) Fall John (Carter) Pesta (SRR) 4:03

126 Vance Barz (SRR) Dec. Tyler Wilhelmi (FOL) 6-0

132 Wyatt Wall (FOL) Won by Forfeit

138 Jack Bartz (SRR) Dec. Noah Brunn (FOL)

145 William Gutormson (FOL) won by Forfeit

152 Cole Rudnitski (FOL) Dec. Kieran Hixson (SRR) 7-0

160 Keagon Frisbie (FOL) Fall Mason Anderson (SRR) :33

170 Weston Harris (FOL) Won by Forfeit

182 Aiden Micholski (FOL) Won by Forfeit

195 Tyson Sullivan (FOL) Won by Forfeit

220 Gavin Owen (FOLEY) Won by Forfeit

285 Declan John (FOL) Won by Forfeit

PRINCETON 39 FOLEY 26

106 Jacob DeMarais (FOL) Fall Brady McLennan (PRIN) 5:15

113 Levi Thompson (PRIN) Fall Wyatt Britz (FOL) 1:25

120 Christopher McLennan (PRIN) Fall Hunter Wilhelmi (FOL) 5:16

126 Cyler Ruhoff (FOL) Maj. Dec. Isaac Nelson (PRIN) 14-3

132 Wyatt Wall (FOL) Dec. James Kohl (PRIN) 7-2

138 Tyler Wells (PRIN) Tech. Fall Cayden Hansmeier (FOL) No Time Given

145 William Gutormson (FOL) Dec. Isaac Thompsom (PRIN) 6-3

152 Cole Rudnitski (FOL) Dec. Noah Vanderbeek (PRIN) 8-1

160 Keagon Frisbie (FOL) Maj. Dec. Dalton Vanderbeek (PRIN) 13-4

170 Parker Adkins (PRIN) Maj. Dec. Weston Harris (FOL) 10-2

182 Aiden Micholski (FOL) Dec. Bryce Haubenschild (PRIN) 7-5

195 Will Schultz III (PRIN) Fall Tyson Sullivan (FOL) :54

220 Riley Paetznick-Huhtala (PRIN) Fall Gavin Owen (FOL) 5:30

285 Kevin Boeke (PRIN) Fall Declan John (FOL) 3:50

ROCORI SPARTANS

The Spartans defeated Spectrum in the Section 6AA quarterfinal dual 62-18 (11-3 match split). They were defeated by the No. 2 Section 6AA and No. 11AA ranked Annandale/Maple 42-24 (6-8 match split) Kameron Moscho (113/120), Jack Major (126/132), Evan Moscho (152), Nathan Soldner (170), Christian Rodriquez (182) and Mason Orth (195) all went 2-0 in the section duals.

ROCORI 62 SPECTRUM 18

106 Zac Humbert (ROC) Fall Cooper Reemts (SPEC) 3:33

113 Mason Moscho (ROC) Tech. Fall Nicholas Jeske (SPEC) No Time given

120 Kameron Moscho (ROC) Fall Jayse Norling (SPEC) 1:09

126 Aiden Sund (SPEC) Fall Renner Haven (ROC) 3:42

132 Jack Major (ROC) Fall Brody Moore (SPEC) :50

138 Jayden Garcia (ROC) Dec. Ty Erickson (SPEC) 6-3

145 Ethan Schmidt (SPEC) Won by Forfeit

152 Evan Moscho (ROC) Fall Addan Schmidt (SPEC) 2:53

160 Jesse Farrell (SPEC) Fall Anthony Brown (ROC) 3:47

170 Nathan Soldner (ROC) Fall Jack Terry (SPEC) 1:15

182 Christian Rodriguez (ROC) Fall Nate Jorgenson (SPEC) 1:11

195 Mason Orth (ROC) Fall Grayson Hepfl (SPEC) 2:46

220 Grady Minnerath (ROC) Fall Joe Hanson (SPEC) :17

285 Laklen Vogel (ROC) Fall Henry Christopherson (SPEC) 1:16

ALBANY HUSKIES

The Huskies were defeated in the first round Section 8AA dual by Alexandria Area 72-9.

SAUK RAPIDS-RICE STORM

The Storm were defeated in their first round Section 6AA dual by Foley 69-6.

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA JAGUARS

The Jaguars defeated ACGC in their Section 5A quarterfinals 57-24 (10-4 match splits). They defeated No. 8A ranked Canby in the Section 5A semifinals 50-19 (9-5) and in the championship they defeated Lean and Mean KMS 38-25 (8-6). Louie Tensen (126), Ryan Jensen (132), Wyatt Engen (145), Maximus Hanson (170), Carson Gilbert (182) and Ethan Spanier (220) all went 3-0. Aiden Mueller (106) Talen Kampsen (195) and Harley Weber (285) all went 2-1.

BELGRADE BROOTEN ELROSA 38 KMS 25

106 Colton Noble (KMS) Maj. Dec. Aiden Mueller (BBE) 12-4

113 Cole Froehlich (KMS) Fall Noah Welte (BBE) 5:52

120 Trey Gunderson (KMS) Fall Elliot Spanier (BBE) :14

126 Louie Tensen (BBE) Fall Tanner Wilts (KMS) 5:32

132 Ryan Jensen (BBE) Fall Taytan Nielsen (KMS) :54

138 Brett DeRoo (BBE) Dec. Noah Johnson (KMS) 3-2

145 Wyatt Engen (BBE) Dec. Jett Olson (KMS) 5-2

152 Chase Magaard (KMS) Dec. Tanner Viessman (BBE) 4-3

160 Luke Froehlich (KMS) Dec. Hunter Laage (BBE) 6-3

170 Maximus Hanson (BBE) Fall Aaron Jones (KMS) 5:58

182 Carson Gilbert (BBE) Fall Collin Johnson (KMS) :44

195 Masyn Olson (KMS) Dec. Talen Kampsen (BBE) 4-0

220 Ethan Spanier (BBE) Fall Owen Kidrowski (KMS) 1:27

285 Harley Weber (BBE) Dec. Jason Jones (KMS) 10-7

BELGRADE-BROOTEN-ELROSA 40 CANBY 19

106 Aiden Mueller (BBE) Dec. Daven VanEngen (CAN) 4-1

113 Eli Greenman (CAN) Maj. Dec. Noah Welte (BBE) 15-5

120 Issac Guzman (CAN) Fall Elliot Spanier (BBE) :22

126 Louie Tensen (BBE) Fall Tallen Merritt (CAN) 2:42

132 Ryan Jensen (BBE) Maj. Dec. Blake Giese (CAN) 11-2

138 Wyatt Engen (BBE) Dec. Lane Fink (CAN) 6-3

145 Sam Drietz (CAN) Dec, Brett DeRoo (BBE) 5-1

152 Lincoln Fink (CAN) Dec. Tanner Viessman (BBE) 9-5

160 Sawyer Verhelst (CAN) Dec. Hunter Laage (BBE) 3-2

170 Maximus Hanson (BBE) Fall Issac Guza (CAN) 1:01

182 Carson Gilbert (BBE) Dec. Nick Wagner (CAN) 5-3

195 Talen Kampsen (BBE) Fall Sawyer Drietz (CAN) 1:28

220 Ethan Spanier (BBE) Fall Wesley Verhelst (CAN) :10

285 Harley Weber (BBE) Dec. Gavin Noyes (CAN) 3-2

BELGRADE-BROOTEN-ELORSA 57 ACGC 24

106 Aiden Mueller (BBE) Fall Gradyn Grahn (ACGC) 3:21

113 Noah Welte (BBE) Tech. Fall Logan Holien (ACGC) No Time Given

120 Braxton Kragenbring (ACGC) Fall Elliot Spanier (BBE) 1:52

126 Louie Tensen (BBE) Fall Jayce Kragenbring (ACGC) 1:42

132 Ryan Jensen (BBE) Fall Levi Nelson (ACGC) :57

138 Edwyn Gonzalez (ACGC) Fall Brett DeRoo (BBE) 3:01

145 Wyatt Engen (BBE) Fall Brody Straumann (ACGC) 2:21

152 Tanner Viessman (BBE) Fall Ethan Whitcomb (ACGC) 2:35

160 Jevon Williams (ACGC) Fall Hunter Laage (BBE) 3:25

170 Maximus Hanson (BBE) Won by Forfeit

182 Carson Gilbert (BBE) Maj. Dec. Isaiah Renne (ACGC) 10-2

195 Talen Kampsen (BBE) Fall Vince Lee (ACGC) :18

220 Ethan Spanier (BBE) Fall Charlie Jones (ACGC) :21

285 Terrell Renne (ACGC) Fall Harley Weber (BBE) 3:15

ROYALTON-UPSALA ROYALS

The Royals defended their Section 7A dual championship with three big wins over their section rivals. The Royals defeated Deer River 50-21 (10-5 match split) in the quarterfinals. In the Semifinals they defeated No. 6A ranked Holdingford 40-31 (7-7 match split). In the championship they had a chance to make up their cancelled match with LPGE/BR, they defeated them 39-22 (9-5 match split). Lane Olson (126), Alex Diederich (132/138), Bryce Holm (220) and Brandon Mugg (285) all went 3–0. Tucker Simmons (113), Brady Yourczek (145) and Sawyer Simmons (160/170) all went 2-1 and Jake Leners (170) went 2-0.

ROYALTON/UPSALA 39 LPGE/BR 22

106 Brodie Pachan (LPGE/BR) Dec. Marcus Hayes (R/U) 5-3 0T

113 Tucker Simmons (R/U) Dec. Logan Thom (LPGE/BR) 6-4

120 Colby Twardowski (LPGE/BR) Fall Adonijah Ripple (R/U) 1:25

126 Lane Olson (R/U) Dec. Connor Flan (LPGEBR) 6-0

132 Alex Diederich (R/U) Dec. Gavin Albers (LPGE/BR) 5-4

138 John Bzdok (R/U) Maj. Dec. Justin Houdek (LPGE/BR) 14-4

145 Brady Yourczek (R/U) Fall NathanBrowen(LPGE/BR) 3:16

152 Will Gorecki (R/U) Dec. Mason Bruder (LPGE/BR) 3-1

160 Tucker Zigen (LPGE/BR) Dec. Nicolas Leibold (R/U) 8-5

170 Saywer Simmons (R/U) Tech. Fall Paul Stacey (LPGE/BR) 5:01

182 Andre Recknor (LPGE/BR) Dec. Jake Leners (R/U) 11-3

195 Tate Twardowski (LPGE/BR) Fall Kaden Holm (R/U) 5:15

220 Bryce Holm (R/U) Fall Alex Line (LPGE/BR) :52

285 Brandon Holm (R/U) DQ Grady Tomford (LP/GE/BR

ROYALTON/UPSALA 40 HOLDINGFORD 31

106 Casey Knettel (HOLD) Dec. Marcus Hayes (R/U) 7-5 OT

113 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Adonijah Ripple (R/U) 1:43

120 Wyatt Novitzki (HOLD) Fall Tucker Simmons (R/U) 4:38

126 Lane Olson (R/U) Fall Noah Perowitz (HOLD) 4:28

132 John Bzdok (R/U) Fall Evan Petron (HOLD) 3:10

138 Alex Diederich (R/U) Maj. Dec. Simon Boeckman (HOLD) 12-3

145 Brady Yourczek (R/U) Fall Grant Welle (HOLD) 3:35

152 William Pilarski (HOLD) Dec. Will Gorecki (R/U) 3-2 OT

160 Drew Lange (HOLD) Dec. Sawyer Simmons (R/U) 2-0

170 Luke Bieniek (HOLD) Maj. Dec. Nicholas Leibold (HOLD) 20-10

182 Jake Leners (R/U) Fall Evan Litchy (HOLD) 2:50

195 Jaxon Bartkowicz (HOLD) Fall Kaden Holm (R/U) 3:55

220 Bryce Holm (R/U) Fall Toby Phillipp (R/U) 1:05

285 Brandon Mugg (R/U) Fall Wyatt Miller (HOLD) 1:25

ROYALTON-UPSALA 50 DEER RIVER 21

106 Marcus Hayes (R/U) Maj. Dec. Rhain Bacalan (DR) 11-0

113 Tucker Simmons (R/U) Dec. Charles Ikola (DR) 7-2

120 Tate Evans (DR) Fall Adon Ripple (R/U) :26

126 Lane Olson (R/U) Fall Dylan Gielen (DR) :53

132 Johnathon Bzdok (R/U) Maj. Dec. Wyatt Gullickson (DR) 16-3

138 Alex Diederich (R/U) Fall Preston Reed (R/U) 1:36

145 Tygh Gullickson (DR) Dec. Brady Yourczek (R/U) 4-3

152 Nathan Parks (DR) Dec. Damien Bishop (R/U) 4-3

160 Sawyer Simmons (R/U) Fall Hunter Rhodes (DR) 1:07

170 Jake Leners (R/U) Dec. Gus Thompson (DR) 9-4

182 Brayden Leners (R/U) Won by Forfeit

195 Jo Jo Thompson (DR) Fall Brady Pekarek (R/U) :26

220 Bryce Holm (R/U) Fall Lee Perrington (DR) 1:15

285 Brandon Mugg (R/U) Won by Forfeit

HOLDINGFORD HUSKERS

The Huskies defeated Ogilvie in the Section 7A quarterfinals 65-10 and in a rematch from last season, Huskers were defeated by the No. 7A ranked Royalton-Upsala 40-31. Wyatt Pilarski (113), Willam Pilarski (145), Drew Lange (170), Luke Bieniek (182) and Jaxon Barkowicz (195) all went 2-0. Special Note: Jaxon Barthkowikz 182lbs 9th grade won his 75th Career Match.

HOLDINGFORD 63 OGILVIE 12

106 Beau Hudoba (OGL) Dec. Casey Knettle (HOLD) 8-2

113 Wyatt Pilarski (HOLD) Fall Lucas Fradette (OGL) 1:34

120 Noah Perowitz (HOLD) Fall Mathew Schultz (OGL) 1:34

126 Deegan Birkaker (OLG) Dec. Wyatt Novitzki (HOLD) 7-6

132 Evan Petron (HOLD) Tech. Fall Kaden Felde (OLG) 4:37

138 Simon Boeckman (HOLD) Fall Talen Baker (OLG) :23

145 William Pilarksi (HOLD) Fall Hayden Bolling (OLG) 2:48

152 Grant Welle (HOLD) Fall Ryan Sholtz (OLG) :54

160 Kolton Harren (HOLD) Fall Devin Hufstedler (OLG) 2:39

170 Drew Lange (HOL) Fall Carter Magaard (OLG) :58

182 Luke Bieniek (HOLD) Fall Colby Milbrandt (OGL) 1:43

195 Jaxon Barkowicz (HOLD) Ethan Houtsma (OGL) 2:43

220 Landon Halvorson (OGL) Fall Blake Scegura (HOLD) 1:41

285 Wyatt Miller (HOLD) Fall Connor Hampton (OLG) 3:28

PAYNESVILLE AREA BULLDOGS

The Bulldogs were defeated by the No. 4 Seeded and No. 12A ranked Minneota 32-27 (6-8) match split.

MINNEOTA 32 PAYNESVILLE AREA 27

106 Roman Roberg (PAY) Dec. Kaden Lasnetski (MIN) 9-4

113 Adam DeVlaeminck (MIN) Tech. Fall Devon Schmidt (PAY) No Time Given

120 Mason McNab (PAY) Tech. Quinton Anderson (MIN) No Time Given

126 Mason Javers (MIN) Dec. Preston Welling (PAY) 9-3

132 Peyton Gillund (MIN) Fall Brayden Kierstead-Hahn (PAY) 2:26

138 Mason Hansen (PAY) Fall Ezequiel Monzon (MIN) 4:34

145 Brock Fier (MIN) Maj. Dec. Mitchell Blonigen (PAY) 10-0

152 Destin Fier (MIN) Dec. Jose Anaya. (PAY) 14-9

160 Zack Fier (MIN) Tech. Fall Grant Wendlandt (PAY) No Time Given

170 Alex Depestel (MIN) Dec. Aaron Mages (PAY) 5-1

182 Peyton Hemmesch (PAY) Fall Noah Gorecki (MIN) 1:34

195 Seth Vearrier (PAY)c Maj. Dec. Kyler Lozinski (MIN) 18-6

220 Eli Gruenes (MIN) Dec. Kevin Raya-Botello (PAY) 3-1

285 Spencer Eisenbraun (PAY) Dec. Hudson Scholten (MIN) 5-3

KIMBALL AREA CUBS

The Cubs had a very good Section 4A dual tournament with a quarterfinal win over St. Agnes 51-27 (9-5 match split). They defeated Norwood Young America in the semifinals 40-38 (7-7 match split). They were defeated by No. 11A ranked Howard Lake-Waverly-Winsted in the championship 66-9. The Cubs with how many hardships and injuries that they dealt with thru out the season and yet earned a Section 4A 2nd place trophy. William Serbus (120) and Hank Meyer (182) both went 3-0. Logan Kueseske (152), Caden Guggisberg (170) and Garrett Rosenow (220) all went 2-1 and Connor Carlson (113) went 2-0.

KIMBALL AREA 40 NORWOOD YOUNG AMERICA 38

106 Parker Honl (NYA) Fall Karson Schmidt (KIM) 3:57

113 Connor Carlson (KIM) Fall Nate Venske (NYA) :35

120 William Serbus (KIM) Fall Ryan Neubarth (NYA) 3:14

126 Collin Degn (NYA) Fall Mica Guerrero (KIM) 1:02

132 Roman Holland (NYA) Fall Isaac Kuseske (KIM) 2:20

138 Reese Lentsch (NYA) Maj. Dec. Mason Danelke (KIM) 22-9

145 Tyler Neubarth (NYA) Maj. Dec. Frank Schiefelbein (KIM) 13-0

152 James Schiefelbein (KIM) Fall Dane Pauly (NYA) 3:34

160 Logan Kuseske (KIM) Fall Lucas Conser (NYA) 3:59

170 Caden Guggisberg (KIM) Maj. Dec. Tanner Neubarth (NYA) 20-7

182 Hank Meyer (KIM) Fall Connor Hansen (NYA) 1:31

195 Garret Rosenow (KIM) Fall Bryce Urness (NYA) 3:05

220 Preston Sprengeler (NYA) Won by Forfeit

285 Lucas Urness (NYA) Fall Destyn Mehr (KIM) :11

HOWARD LAKE-WAVERLY-WINSTED 66 KIMBALL AREA 9

106 Ryker Clobes (HLWW) Fall Karson Schmidt (KIM) :51

113 Raydon Graham (HLWW) Fall Ryder Schwieters (KIM) :53

120 William Serbus (KIM) Fall Gabriel Michels (HLWW) 2:22

126 Tegan Miller (HLWW) Fall Mica Guerrero (KIM) 1:14

132 Caleb Michels (HLWW) Fall Isaac Kuseske (KIM):22

138 Tony Baumann (HLWW) Won by Forfeit

145 Steve Heber (HLWW) Fall Frank Schiefelbein (KIM) 1:54

152 Mitchell Mallak (HLWW) Dec. Logan Kuseske (KIM) 9-3

160 Isaac Cain (HLWW) Fall James Schiefelbein (KIM) :33

170 Caleb Boese (HLWW) Dec. Caden Guggisberg (KIM) 6-4

182 Collin Boese (HLWW) Won by Forfeit

195 Hank Meyer (KIM) Dec. Tyler Graczyk (HLWW) 6-3

220 Colton Long (HLWW) Fall Garret Rosenow (KIM) :27

285 Jakob Duske (HLWW) Won by Forfeit

KIMBALL AREA 51 ST. AGNES 27

106 Karson Schmidt (KIM) Won by Forfeit

113 Connor Carlson (KIM) Tech. Fall Phillip Graner (STA) 21-4

120 William Serbus (KIM) Fall Henry Misenor (STA) 1:35

126 Joseph Pepin (STA) Fall Mica Guerrero (KIM) 1:08

132 Sean Brennan (STA) Fall Isaac Kuseske (KIM) :37

138 Mason Danelke (KIM) Fall Johnny Cummings (STA) 3:00

145 David Lopez (STA) Dec. Frank Schiefelbein (KIM) 2-0

152 Logan Kuseske (KIM) Fall Joseph Cummings (STA) 3:17

160 Ryan McLaughlin (STA) Fall James Schiefelbein (KIM) 1:51

170 Caden Guggisberg (KIM) Maj. Dec. Jacob McLaughlin (STA) 12-3

182 Hank Meyer (KIM) Fall Charlie Witzel (STA) 5:48

195 Daniel Romero (STA) Won by Forfeit

220 Garret Rosenow (KIM) Fall Sam Clyde (STA) :53

285 Destyn Mehr (KIM) Won by Forfeit

EDEN VALLEY-WATKINS EAGLES

The Eagles were defeated in their Section 4A quarterfinals by Norwood Young America 42-21 (6-8 match split).

NORWOOD YOUNG AMERICA 41 EDEN VALLEY-WATKINS 33

106 Parker Honl (NYA) Fall Brody Sieben (EVW) :46

113 Nate Venske (NYA) Fall John Weiss (EVW) :36

120 Ryan Neubarth (NYA) Fall Jordan Erpelding (EVW) 3:16

126 Collin Degn (NYA) Fall Ricky Vaquera Valencia (EVW) 1:37

132 Ryder Schmidt (EVW) Fall Roman Holland (NYA) 2:31

138 Reese Lentsch (NYA) Maj. Dec. Brayden Kramer (EVW) 9-1

145 Tyler Neubarth (NYA) Won by Forfeit

152 Lucas Conser (NYA) Maj. Dec. Thomas Thompson (EVW) 12-1

160 Isaac Ortiz (EVW) Fall Tanner Neubarth (NYA) 2:57

170 Carter Storms (NYA) Dec. Treyce Ludwig (EVW) 8-7

182 Carter Scheeler (EVW) Dec. Connor Hansen (NYA) 7-5 OT

195 Sonnie DeHeer (EVW) Fall Bryce Urness (NYA) 1:25

220 Mitchell Lipinski (EVW) Fall Preston Sprengeler (NYA) 3:15

285 Nick Becker (EVW) Fall Lucas Urness (NYA) 3:04

LITTLE FALLS FLYERS

The Flyers defeated the St. Cloud Crush 53-19 (10-4 match split) in their Section 8AAA quarterfinals. The Flyers were defeated in the Section 8AAA semifinals by AAA Lean and Mean Willmar 43-21 (4-10 match split). Mason Rausch (126), Beau Robinson (152/160), Ivan Petrich (182) and Hank LeClair (195/220) all went 2-0.

WILLMAR 43 LITTLE FALLS 21

106 Wyatt Cruze (WIL) Maj. Dec. Ryan Vogt (LF) 12-3

113 Lawson Anez (WIL) Fall Ethan Zellers (LF) 2:45

120 Cavin Carlson (WIL) Fall Cassidy Okerman (LF) 1:21

126 Mason Rausch (LF) Dec. Ivan Mares (WIL) 2-1

132 Sulley Anez (WIL) Dec. Joey Wilczek (LF) 4-0

138 Conlan Carlson (WIL) Tech. Fall Noah Cameron (LF) No Time Given

145 Cameren Champagne (WIL) Maj. Dec. Wyatt Baum (LF) 9-1

152 Isaac Zelaya-Velasquez (WIL) Dec. Dane Ballou (LF) 15-9

160 Beau Robinson (LF) Fall Mattix Swanson (WIL) 5:00

170 Braeden Erickson (WIL) Dec. Ryan Kloeckl (LF) 4-0

182 Ivan Petrich (LF) Fall Steven Cruze (WIL) 1:27

195 Zander Miska (WIL) Dec. Alexander Schmitz (LF) 2-1

220 Hank LeClair (LF) Fall Finley Donelan (WIL) 1:18

285 Daunte Castellano (WIL) Fall Aiden Nordley (LF) 3:30

LITTLE FALLS 53 ST. CLOUD CRUSH 19

106 Kendall Booker (STC) Maj. Dec. Leighton Odegard (LF) 18-7

113 Jack Hamak (STC) Tech. Fall Ethan Zellers (LF) 5:02

120 Cassidy Okerman (LF) Fall Connor Frederiksen (STC) 5:32

126 Mason Rausch (LF) Maj. Dec. Noah Neuman (STC) 9-0

132 Joey Wilczek (LF) Fall Ethan Brott (STC) 4:27

138 Noah Cameron (LF) Fall Jaden Dombrovski (TC) 1:01

145 Tanner Hugg (STC) Maj. Dec. Wyatt Baum (LF) 8-0

152 Beau Robinson (LF) Fall Aiden Marin (STC) :34

160 Hayden Ramsdell (LF) Dec. Aidian Orth (STC) 6-5

170 Ryan Kloeckl (LF) Maj. Dec. Sam Long (STC) 10-0

182 Ivan Petrich (LF) Fall Logan Lunceford (STC) 1:24

195 Hank LeClair (LF) Fall Batuo Teboh (STC) 1:10

220 Alexander Schmitz (LF) Fall Derrick Cox-Payton (STC) 4:00

285 Tucker Hugg (STC) Fall Sam Primus (LF) 1:42

ST. CLOUD CRUSH

The Crush were defeated by the No. 3 Seeded and AAA Lean and Mean Little Falls 53-19. The Crush struggled a good portion of their season without three of their state ranked wrestlers. They had one back for the Little Falls dual.

SARTELL-ST. STEPHEN SABRES

The Sabres were defeated by the No. 1 seeded team in Section 8AAA and No. 5AAA ranked Bemidji 69-5.

BEMIDJI 69 SARTELL-ST. STEPHEN 5

106 Gabriel Morin (BEM) Fall Tyler Plumski (SSS) 1:38

113 Nick Strand (BEM) Won by Forfeit

120 Noa Halberg (BEM) Won by Forfeit

126 Gavin Osborn (BEM) Fall Julian Morris (SSS) :39

132 Ty White (BEM) Won by Forfeit

138 Alec Newby (BEM) Fall Camden Lund (SSS) 1:24

145 Kaden Brooks (SSS) Tech. Fall Talen Fairbanks (BEM) 4:28

152 Dane Jorgensen (BEM) Fall Parker Peichel (SSS) 1:46

160 Jack Solum (BEM) Won by Forfeit

170 Seth Newby (BEM) Fall Theo Brown (SSS) 1:14

182 Coy Olsen (BEM) Won by Forfeit

195 Barrick Nelson (BEM) Dec. Peyton Allen (SSS) 5-2

220 Parker Orvik (BEM) Dec. Donovan Lund (SSS) 3-1

285 Thomas Paquette (BEM) Dec. Tucker Mugg (SSS) 6-4