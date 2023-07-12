Central Minnesota Amateur Baseball Standings And Schedule – July 12th, 2023
LEAGUE STANDINGS
ARROWHEAD WEST LEAGUE (Note: Several games in the next couple of weeks)
MOORHEAD MUDCATS 4-0
COLD SPRING SPRINGERS 3-1
MOORHEAD BREWERS 1-1
SOBIESKI SKIS 0-1
HAMEL HAWKS 0-4
TWIN PORT TIMBERS 0-0
SAUK VALLEY LEAGUE (As of Wednesday July 12th)
WEST DIVISION
SARTELL MUSKIES 11-1
ST. JOSEPH JOES 6-5
SARTELL STONE PONEYS 5-5
SAUK RAPIDS CYCLONES 2-7
CLEAR LAKE LAKERS 1-9
EAST DIVISION
CLEARWATER RIVER CATS 9-0
MONTICELLO POLECATS 7-2
BECKER BANDITS 4-6
ALBERTVILLE ANGLERS 0-10
CENTRAL VALLEY LEAGUE
NORTH DIVISION
WATKINS CLIPPERS 11-1
LUXEMBURG BREWERS 10-2
ST. AUGUSTA GUSSIES 3-10
ST. NICKOLAS NICKS 3-11
SOUTH DIVISION
COLD SPRING ROCKIES. 8-3
KIMBALL EXPRESS 7-5
PEARL LAKE LAKERS 4-8
EDEN VALLEY HAWKS 3-9
COUNTY LINE LEAGUE
ATWATER CHUCKERS 7-2
NLS TWINS 6-4
STARBUCK STARS 4-6
NL-SUNBERG LAKERS 4-6
REGAL EAGLES 4-5
PAYNESVILLE PIRATES 3-6
VICTORY LEAGUE
NORTH/EAST
BUCKMAN BILLGOATS 11-1
NISSWA LIGHTING 11-1
FORT RIPLEY REBELS 9-4
FOLEY LUMBER JACKS 8-3
PIERZ LAKERS 7-4
PIERZ BREWERS 7-6
ROYALTON RIVERDOGS 4-7
ST. MATHIAS DEVILS 3-8
AITKIN STEAM 1-6
PIERZ BULLDOGS 0-12
SOUTH/WEST
AVON LAKERS 10-2
ST. STEPHEN STEVES 10-3
SOBIESKI SKIS 8-4
UPSALA BLUE JAYS 8-5
OPOLE BEARS 8-6
FREEPORT BLAK SOX 4-6
ST. WENDEL SAINTS 5-9
RANDALL CUBS 3-8
SWANVILLE SWANS 2-11
FLENSBURG FALCONS 0-12
STEARNS COUNTY LEAGUE (As of July 12th)
NORTH DIVISION
ELROSA SAINTS 9-2
NEW MUNICH SILVERSTREAKS 8-2
SPRING HILL CHARGERS 8-4
GREENWALD CUBS 4-8
MEIRE GROVE GROVERS 3-9
SOUTH DIVISION
ST. MARTIN MARTINS 8-3
LAKE HENRY LAKERS 7-5
ROSCOE RANGERS 4-8
RICHMOND ROYALS 3-9
FARMING FLAMES 3-9
WEDNESDAY JULY 12th
FOLEY LUMBERJACKS @ SARTELL MUSKIES (7:30
KIMBALL EXPRESS @ COLD SPRING SPRINGERS (7:30)
SARTELL STONE PONEYS @ SAUK RAPIDS CYCLONES (7:30)
BECKER BANDITS @ CLEARWATER RIVER CATS (6:15)
MONTICELLO POLECATS @ ALBERTVILLE ANGLERS (7:00)
FRIDAY JULY 14th
NEW MUNICH SILVERSTREAKS @ ELROSA SAINTS (8:00)
ST. STEPHEN STEVES @ AVON LAKERS (7:30)
ROYALTON RIVERDOGS @ NISSWA LIGHTNING (7:30)
LUXEMBURG BREWERS @ COLD SPRING ROCKIES (7:30)
BECKER BANDITS @ EDEN VALLEY HAWKS (7:30)
CLEAR LAKE LAKERS @ SAUK RAPIDS CYCLONES (7:30)
ST. JOSEPH JOES @ SARTELl STONE PONEYS (7:30)
SARTELL MUSKIES @ ST. MICHAEL SAINTS (7:30)
COLD SPRING SPRINGERS @ HASTINGS HAWKS (8:00)
SATURDAY JULY 15th
MOORHEAD MUDCATS @ SOBIESKI SKIS (11:00/2:00/2 GAMES)
FREEPORT BLACK SOX @ RANDALL CUBS (1:30)
SARTELL MUSKIES @ QUAMBA CUBS (6:00)
ALBERTVILLE ANGLERS @ MONTROSE/WAVERLY STINGERS (2:00)
COON RAPIDS @ MONTICELLO POLECATS (6:00)
COLD SPRING SPRINGERS @ EAGAN BANDITS (2:00)
COLD SPRING SPRINGERS @ CHANHASSEN RED BIRDS (5:00)
MOORHEAD BREWERS @ HAMEL HAWKS (2:00)
FREEPORT BLACK SOX @ RANDALL CUBS (1:30)
SUNDAY JULY 16th
NEW MUNICH SILVERSTREAKS @ GREENWALD CUBS (11:00)
ROSCOE RANGERS @ LAKE HENERY LAKERS (1:30)
FARMING FLAMES @ RICHMOND ROYALS (1:30)
ST. MARTIN MARTINS @ MEIRE GROVE GROVERS (1:30)
ELROSA SAINTS @ SPRING HILL CHARGERS (1:30)
ST. MATHIAS DEVILS @ FOLEY LUMBERJACKS (1:30)
KIMBALL EXPRESS @ COLD SPRING ROCKIES (2:00 and Complete Rain Shorten Game
EDEN VALLEY HAWKS @ LUXEMBURG BREWERS (2:00)
SAUK RAPIDS CYLCONES @ CLEAR LAKE LAKERS (3:30)
COON RAPIDS RED BIRDS @ MONTICELLO POLECATS (6:00)
ST. JOSEPH JOES @ CLEARWATER RIVERCATS (2:00)